Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Это захватывающее путешествие на Юг Приморья — в жилище Дальневосточного леопарда.
Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских.
У вас будет возможность прогуляться на Sup бордах в тихой бухте, покататься на велосипедах у моря, попариться в бане или насладиться вечером в уютном кафе.
Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских.
У вас будет возможность прогуляться на Sup бордах в тихой бухте, покататься на велосипедах у моря, попариться в бане или насладиться вечером в уютном кафе.
Ближайшие даты:
14
июл
июл
25
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов во Владивостоке
Меня зовут Артем, я основатель первого туристическо-развлекательного проекта на Дальнем Востоке. Команда молодых, опытных и креативных людей создает уникальные программы однодневных экскурсий и многодневных туров, совмещенные с посещением топовых локаций, познавательными экскурсиями, увлекательными конкурсами, музыкальными вечеринками, природным релаксом. Мы знаем о Владивостоке и Приморском крае все и сделаем так, чтобы Вы взяли только все самое лучшее и запоминающееся.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании