Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге

Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн

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Ответы на вопросы
Это захватывающее путешествие на Юг Приморья — в жилище Дальневосточного леопарда.

Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских.

У вас будет возможность прогуляться на Sup бордах в тихой бухте, покататься на велосипедах у моря, попариться в бане или насладиться вечером в уютном кафе.
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Ближайшие даты:
14
июл
25
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Природа и пейзажи
Заповедники

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