Приглашаем вас в эко-тур, во время которого вы посетите национальный парк “Земля леопарда” и совершите морскую прогулку на катере, чтобы увидеть необитаемые острова залива Петра Великого и лежбища тюленей ларга.

«Земля леопарда» — национальный парк, который был создан в Приморском крае 5 апреля 2012 года с целью сохранения и восстановления популяции редчайшей кошки. В мире насчитывалось всего 30-35 особей в конце ХХ века. Национальный парк в Приморье — это настоящий родильный дом дальневосточных леопардов. Многие ученые не верили в то, что популяция увеличится, однако это произошло, и все больше подрастающих леопардов попадают в естественную среду обитания. На данный момент популяция в регионе насчитывает 84 взрослые особи, из которых больше половины живёт на «Земле леопарда». Также в национальном парке обитает амурский тигр — еще одна большая кошка, которая занесена в Красную книгу.

В составе парка входит заповедник “Тигровая Падь” и заказник “Леопардовый”. Во время экскурсии вы познакомитесь с настоящей уссурийской тайгой!