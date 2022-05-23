Земля леопарда и Японское море

Смешанная: автобусная, пешеходная, морская прогулка на катере, отдых на пляже и купание в море

Смешанная: автобусная, пешеходная, морская прогулка на катере, отдых на пляже и купание в море.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, купальный костюм, полотенце, головной убор и защитный крем от солнца.

Время в пути до национального парка - 3 часа.

Продолжительность морской прогулки - 1-1,5 часа.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море
Земля леопарда и Японское море

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк "Земля леопарда"
  • Залив Петра Великого
  • Лежбища тюленей ларга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас в эко-тур, во время которого вы посетите национальный парк “Земля леопарда” и совершите морскую прогулку на катере, чтобы увидеть необитаемые острова залива Петра Великого и лежбища тюленей ларга.

«Земля леопарда» — национальный парк, который был создан в Приморском крае 5 апреля 2012 года с целью сохранения и восстановления популяции редчайшей кошки. В мире насчитывалось всего 30-35 особей в конце ХХ века. Национальный парк в Приморье — это настоящий родильный дом дальневосточных леопардов. Многие ученые не верили в то, что популяция увеличится, однако это произошло, и все больше подрастающих леопардов попадают в естественную среду обитания. На данный момент популяция в регионе насчитывает 84 взрослые особи, из которых больше половины живёт на «Земле леопарда». Также в национальном парке обитает амурский тигр — еще одна большая кошка, которая занесена в Красную книгу.

В составе парка входит заповедник “Тигровая Падь” и заказник “Леопардовый”. Во время экскурсии вы познакомитесь с настоящей уссурийской тайгой!

Программа

  • Пешеходный маршрут по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».
  • Морская прогулка по заливу Петра Великого, вдоль необитаемых островов Антипенко и Сибирякова. Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы, кекур Колона и лежбище тюленя ларги.
  • Отдых на берегу Японского моря.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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