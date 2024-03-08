Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Групповой тур в Стамбуле

Прогуляться по улице Истикляль, доплыть до Принцевых островов и посетить знаменитые мечети и дворцы

Стамбул соединяет Европу и Азию, объединяет культуры и людей, мистику Востока и современность Запада, прошлое и настоящее.

Едем в город контрастов, чтобы ощутить гармонию противоположностей и познакомиться с его главными достопримечательностями. Вы посетите величественные мечети Айя-София, Голубую и Сулеймание. Побываете во дворцах Топкапы и Долмабахче, хранящих историю. Прокатитесь по Босфору на корабле и насладитесь пейзажами и чистейшим воздухом Принцевых островов. Поймаете ритм турецкой жизни и пленитесь красками, ароматами и разнообразием колоритных рынков.
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Ближайшие даты:
8
мар
22
мар
12
апр
3
мая
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Перемещаемся пешком по улицам Стамбула, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на такси (естественно, вы — на пассажирских сидениях, водить не нужно).
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Прогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-София

В этот день исследуем центр города. Побываем на площади Таксим, пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и пообедаем в ресторанчике в одной из её галерей. Заглянем в христианскую церковь — настоящий кусочек Италии — и поднимемся на Галатскую башню. Вы полюбуетесь завораживающим видом, а после по Галатскому мосту переместимся в историческую часть бывшего Константинополя. Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София.

Прогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-СофияПрогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-София
3 день

Дворец Топкапы и Принцевы острова

После завтрака отправимся изучать дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.

Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около часа). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. После обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться. Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете заглянуть на колоритные местные рынки.

Дворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы островаДворец Топкапы и Принцевы острова
4 день

Египетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Долмабахче

С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари. Посетим великолепную мечеть Сулеймание и ещё один элегантный дворец на берегу Босфора — Долмабахче, построенный в середине 19-го века 31-м султаном Османской империи.

Вечером — обратный вылет домой.

Египетский базар, мечеть Сулеймание и дворец ДолмабахчеЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец ДолмабахчеЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец ДолмабахчеЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец ДолмабахчеЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец ДолмабахчеЕгипетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Долмабахче

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
Завершение: Стамбул, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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