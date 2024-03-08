Прогуляться по улице Истикляль, доплыть до Принцевых островов и посетить знаменитые мечети и дворцы
Едем в город контрастов, чтобы ощутить гармонию противоположностей и познакомиться с его главными достопримечательностями. Вы посетите величественные мечети Айя-София, Голубую и Сулеймание. Побываете во дворцах Топкапы и Долмабахче, хранящих историю. Прокатитесь по Босфору на корабле и насладитесь пейзажами и чистейшим воздухом Принцевых островов. Поймаете ритм турецкой жизни и пленитесь красками, ароматами и разнообразием колоритных рынков.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$530
Описание
Организационные детали
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Перемещаемся пешком по улицам Стамбула, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на такси (естественно, вы — на пассажирских сидениях, водить не нужно).
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо погодными условиями.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетите в Стамбул дневным или вечерним рейсом. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения — свободное время и отдых.
Прогулка по центру города, мечети Голубая и Айя-София
В этот день исследуем центр города. Побываем на площади Таксим, пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и пообедаем в ресторанчике в одной из её галерей. Заглянем в христианскую церковь — настоящий кусочек Италии — и поднимемся на Галатскую башню. Вы полюбуетесь завораживающим видом, а после по Галатскому мосту переместимся в историческую часть бывшего Константинополя. Здесь посетим две самых знаменитых мечети Стамбула, поражающие своим размахом и архитектурой: Голубую и Айя-София.
Дворец Топкапы и Принцевы острова
После завтрака отправимся изучать дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.
Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около часа). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. После обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться. Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете заглянуть на колоритные местные рынки.
Египетский базар, мечеть Сулеймание и дворец Долмабахче
С утра побываем на знаменитом Египетском рынке, пахнущем специями и деликатесами: вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны свисают прямо с потолков и фасадов магазинов, повсюду развешены разноцветные мозаичные фонари. Посетим великолепную мечеть Сулеймание и ещё один элегантный дворец на берегу Босфора — Долмабахче, построенный в середине 19-го века 31-м султаном Османской империи.
Вечером — обратный вылет домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечерЗавершение: Стамбул, аэропорт, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.