После завтрака отправимся изучать дворец Топкапы, когда-то одну из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Прогуляемся по дворам дворцового комплекса и рассмотрим несколько небольших зданий, мечети, бывшую больницу, пекарню и монетный двор. Полюбуемся великолепным видом на Босфорский пролив.

Затем, разместившись на корабле, дойдём до Принцевых островов (морская прогулка продлится около часа). В прошлом они использовались для заточения сыновей византийских королей, а сегодня известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и чистым воздухом — автомобильный транспорт тут запрещён. После обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться. Во второй половине дня вернёмся в Стамбул, и вы сможете заглянуть на колоритные местные рынки.