Пешеходная экскурсия начинается в районе Топхане, где когда-то захвативший Константинополь Мехмет II приказал разрушить генуэзскую крепость, руины которой до сих пор видны. Там же он построил самый первый военный завод, по имени которого и назван район.
Мы посетим знаменитую мечеть, заказанную великому архитектору Синану пиратом Али Кылычем, которого на самом деле звали Джованни Джокомбо. Обязательно осмотрим и окрестности с самыми крупными в городе кальянными, мечетью Нусретие и музеем Истанбул модерн.
В его ресторанчике выпьем чай-кофе, любуясь местом, где Босфор соединяется с бухтой Золотой Рог.
Дорога мимо дворца Долмабахче в район Бешикташ – самое пиратское сердце города, где расположен мавзолей рыжебородого пирата Хайретдина паши, мечеть пирата и великого визиря Синана, работы другого знаменитого Синана.
С площади, заставленной орудиями, мы попадем в морской музей, затем переправимся в Уськюдар к могиле Синана, пообедаем в усадьбе Фетхи паша, а после сами переправимся на крошечный островок с волшебной историей – Кызкулеси.
Назад в Европу сможем вернуться на метро “Мармарай” – самом глубоком и быстром туннеле, выкопанном под проливом Босфор.
Стоит помнить о платках или шарфах для женщин для посещения мечетей, предусмотреть по 10 лир на музей и мелочь на всякие вкусности вдоль берега и обед, лир 10 на такси, если устанем.