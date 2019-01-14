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Прогулка для любителей легенд о пиратах и волшебное путешествие в пиратскую сказку для детей

Жанна
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Жанна – ваш гид
Это не только прогулка для любителей истории и легенд о пиратах, но и волшебное путешествие в пиратскую сказку для самых маленьких путешественников.

Рекомендуется путешественникам с детьми.
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тайны пиратов и адмиралов Стамбула
Тайны пиратов и адмиралов Стамбула

Программа

Пешеходная экскурсия начинается в районе Топхане, где когда-то захвативший Константинополь Мехмет II приказал разрушить генуэзскую крепость, руины которой до сих пор видны. Там же он построил самый первый военный завод, по имени которого и назван район.

Мы посетим знаменитую мечеть, заказанную великому архитектору Синану пиратом Али Кылычем, которого на самом деле звали Джованни Джокомбо. Обязательно осмотрим и окрестности с самыми крупными в городе кальянными, мечетью Нусретие и музеем Истанбул модерн.

В его ресторанчике выпьем чай-кофе, любуясь местом, где Босфор соединяется с бухтой Золотой Рог.

Дорога мимо дворца Долмабахче в район Бешикташ – самое пиратское сердце города, где расположен мавзолей рыжебородого пирата Хайретдина паши, мечеть пирата и великого визиря Синана, работы другого знаменитого Синана.

С площади, заставленной орудиями, мы попадем в морской музей, затем переправимся в Уськюдар к могиле Синана, пообедаем в усадьбе Фетхи паша, а после сами переправимся на крошечный островок с волшебной историей – Кызкулеси.

Назад в Европу сможем вернуться на метро “Мармарай” – самом глубоком и быстром туннеле, выкопанном под проливом Босфор.

Стоит помнить о платках или шарфах для женщин для посещения мечетей, предусмотреть по 10 лир на музей и мелочь на всякие вкусности вдоль берега и обед, лир 10 на такси, если устанем.

Тайны пиратов и адмиралов Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Живу в Стамбуле почти 20 лет, журналист, знаю Стамбул и его окрестности, помогу найти Константинополь, очень люблю историю Османской империи.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 января 2019
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне вообще когда-либо доводилось быть. Жанна просто невероятный гид, потрясающий рассказчик, глубоко и всесторонне знающий историю, чувствующий и любящий Стамбул. Даже мой любимый колючий подросток слушал ее рассказы, затаив дыхание. Мы влюбились в Стамбул благодаря Жанне. Это полный восторг.

Жанна проводит ещё 2 экскурсии

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