Это не только прогулка для любителей истории и легенд о пиратах, но и волшебное путешествие в пиратскую сказку для самых маленьких путешественников. Рекомендуется путешественникам с детьми.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей

Программа

Пешеходная экскурсия начинается в районе Топхане, где когда-то захвативший Константинополь Мехмет II приказал разрушить генуэзскую крепость, руины которой до сих пор видны. Там же он построил самый первый военный завод, по имени которого и назван район.

Мы посетим знаменитую мечеть, заказанную великому архитектору Синану пиратом Али Кылычем, которого на самом деле звали Джованни Джокомбо. Обязательно осмотрим и окрестности с самыми крупными в городе кальянными, мечетью Нусретие и музеем Истанбул модерн.

В его ресторанчике выпьем чай-кофе, любуясь местом, где Босфор соединяется с бухтой Золотой Рог.

Дорога мимо дворца Долмабахче в район Бешикташ – самое пиратское сердце города, где расположен мавзолей рыжебородого пирата Хайретдина паши, мечеть пирата и великого визиря Синана, работы другого знаменитого Синана.

С площади, заставленной орудиями, мы попадем в морской музей, затем переправимся в Уськюдар к могиле Синана, пообедаем в усадьбе Фетхи паша, а после сами переправимся на крошечный островок с волшебной историей – Кызкулеси.

Назад в Европу сможем вернуться на метро “Мармарай” – самом глубоком и быстром туннеле, выкопанном под проливом Босфор.

Стоит помнить о платках или шарфах для женщин для посещения мечетей, предусмотреть по 10 лир на музей и мелочь на всякие вкусности вдоль берега и обед, лир 10 на такси, если устанем.