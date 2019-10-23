1 отзыв оставили туристы

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Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) — Стамбул»

Комфортабельные микроавтобусы Mercedes Vito, лицензированные водители и качественный сервис

3
1 отзыв
Tatiana
Tatiana – Гид из Стамбула
Индивидуальный трансфер из аэропорта Стамбула — это комфорт и сэкономленное время.

Профессиональный водитель 🚗 встретит вас в зале прилета с именной табличкой и улыбкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €55 за экскурсию

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Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) — Стамбул»

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная, приятная и безопасная поездка
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси 🚕 или сесть в автобус-шаттл. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: лицензированный водитель 🚗 встретит вас в любое время с именной табличкой в руках, поможет с вещами и отвезет в нужное место на комфортабельном чистом автомобиле 🚘 Mercedes Vito. Не переживайте, если рейс задержится, — мы обязательно вас дождемся!

Организационные детали

  • Стоимость указана за трансфер для 1-4 человек.
  • Цена трансфера фиксированная в районы Султан Ахмет и Таксим. Если ваш отель 🏨 находится в другом районе, стоимость можно уточнить в личном сообщении.
  • При бронировании трансфера в обе стороны предоставляются скидки.
  • При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) — Стамбул»
Трансфер «Аэропорт (Новый или Сабиха Гекчен) — Стамбул»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!
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1 отзыв оставили туристы

Наталья
23 октября 2019
Трансфер брали туда-обратно. Когда прилетели в Стамбул никто нас с табличкой не встречал, как было оговорено ранее. прождали на улице минут 30, потом сами начали звонить девушке через которую заказывали трансфер. Обратно водитель вобще нас привез не в тот аэропорт, сказал что никто его не предупреждал. дорога в другой аэропорт заняла еще 45 минут, еще бы немного и мы опоздали на рейс

Tatiana проводит ещё 4 экскурсии

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