Канакер: колорит Старого Еревана с историком

О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу

Индивидуальная
Бывшее село, позже вошедшее в состав Еревана, — шкатулка сокровищ, о которых знают даже немногие местные.

В Канакере затаились малоизвестные храмы Средневековья, и только здесь можно отыскать дворики, где так легко представить быт 19 века.

На прогулке я погружу вас в Старый Ереван, расскажу о догматике нашей церкви и раскрою смысл древнеармянских надписей на стенах и хачкарах.
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Средневековые святыни Канакера

Вы осмотрите церковь Святого Акопа 17 века. Узнаете о пережитом землетрясении и реконструкции, испытаниях в советское время и повторном освящении в 90-е гг. Я расскажу о дореволюционной школе Араратской епархии. Познакомлю со своеобразной, но характерной для той эпохи религиозной архитектурой. И объясню значение старинных надписей стенах сооружений. Также вы услышите историю церкви Пресвятой Богородицы, переданной в фонд культурного наследия. Сейчас она недействующая, поэтому ее вы осмотрите только снаружи. А неподалеку я покажу кладбище с хачкарами, где поговорим об особом армянском символе — каменных стелах с резным изображением креста.

Особое место Армянской церкви в христианском мире

Вы узнаете, в чем догматические разногласия между древневосточными православными церквями и другими конфессиями и что произошло во время Халкидонского собора 451 года. Я объясню, как проводятся коллективная исповедь, таинство причащения и другие церковные обряды в Армянской церкви и чем наше богослужение отличается от византийского православия и римского католичества.

Мир ушедшей эпохи 19 века

Вы увидите, как замечательно в квартале сочетаются не только православные храмы, средневековые армянские церкви и старинные хачкары, но и дореволюционные улочки с музеями и советской застройкой. Я проведу вас в атмосферные дворы, расскажу, как они создавались и как был организован местный быт — где готовили и пекли хлеб, во что играли дети, какие песни пели и какими ремеслами занимались.

Армяно-русские отношения и дом-музей литератора

Кроме того, поговорим о войнах, в которых Армения и Россия сражались на одной стороне, и давней дружбе между нашими странами. Я покажу памятники, посвященные тем событиям. А закончим экскурсию в доме-музее великого классика армянской литературы, основоположника современного армянского литературного языка Хачатура Абовяна. Здесь вы узнаете о традициях книгопечатания до 19 века и реформаторе, первом издавшем книгу не на древнеармянском языке.

Организационные детали

  • Музейные билеты не входят в стоимость экскурсии — цена около 100 руб. /человека
  • Пожалуйста, оденьтесь соответственно погоде

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Эдмон
5
10 отзывов
Прогулка по центру Еревана с профессиональным историком
Приглашаем вас на прогулку по Еревану, которая влюбит вас в этот прекрасный солнечный город! Мы с вами прогуляемся по
$15 за 1 человека
Конд - старейший район Еревана
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Anahit
4.9
35 отзывов
Конд - старейший район Еревана
Посетить «город в городе» с узкими улочками, уютными дворами и деревянными лестницами
от 20 за 1-10 чел.
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
3.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Нунэ и Сона
4.9
120 отзывов
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам
16 за 1 человека
Фотопрогулка по Розовому городу
3.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Нунэ и Сона
5
47 отзывов
Фотопрогулка по Розовому городу
Окунуться в неповторимый колорит Еревана, запечатлеть себя на его фоне и понять армянскую душу
80 за 1-6 чел.
Яркие краски Еревана
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Софья
4.9
476 отзывов
Яркие краски Еревана
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
18 за 1 человека
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
JUSTTRAVEL
Нет отзывов
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
Не важно в первый раз Вы в Ереване или в десятый, узнать город всегда хочется по-новому
от $65 за 1-5 чел.
Занимательный Ереван: прогулка-квест
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Алина
Нет отзывов
Занимательный Ереван: прогулка-квест
В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю
от 45 за 1-10 чел.
Очарование розового Еревана
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Liza
Нет отзывов
Очарование розового Еревана
Достопримечательности Еревана и история города «в одном флаконе»
$31 за 1 человека
Ереван советский и не только
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Gohar
Нет отзывов
Ереван советский и не только
Узнать город контрастов и увидеть наследие 20 века на групповой экскурсии
23 за 1 человека
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
1 час
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении
от $31 за 1-3 чел.
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
2 часа
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Трансфер: Ереван - Гюмри или Гюмри - Ереван
Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении
от $55.80 за 1-3 чел.
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
3.5 часа
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Трансфер: Ереван - Баграташен или Баграташен - Ереван
Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении
от $107.50 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🇦🇲
ТАМ