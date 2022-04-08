Что вас ожидает

Средневековые святыни Канакера

Вы осмотрите церковь Святого Акопа 17 века. Узнаете о пережитом землетрясении и реконструкции, испытаниях в советское время и повторном освящении в 90-е гг. Я расскажу о дореволюционной школе Араратской епархии. Познакомлю со своеобразной, но характерной для той эпохи религиозной архитектурой. И объясню значение старинных надписей стенах сооружений. Также вы услышите историю церкви Пресвятой Богородицы, переданной в фонд культурного наследия. Сейчас она недействующая, поэтому ее вы осмотрите только снаружи. А неподалеку я покажу кладбище с хачкарами, где поговорим об особом армянском символе — каменных стелах с резным изображением креста.

Особое место Армянской церкви в христианском мире

Вы узнаете, в чем догматические разногласия между древневосточными православными церквями и другими конфессиями и что произошло во время Халкидонского собора 451 года. Я объясню, как проводятся коллективная исповедь, таинство причащения и другие церковные обряды в Армянской церкви и чем наше богослужение отличается от византийского православия и римского католичества.

Мир ушедшей эпохи 19 века

Вы увидите, как замечательно в квартале сочетаются не только православные храмы, средневековые армянские церкви и старинные хачкары, но и дореволюционные улочки с музеями и советской застройкой. Я проведу вас в атмосферные дворы, расскажу, как они создавались и как был организован местный быт — где готовили и пекли хлеб, во что играли дети, какие песни пели и какими ремеслами занимались.

Армяно-русские отношения и дом-музей литератора

Кроме того, поговорим о войнах, в которых Армения и Россия сражались на одной стороне, и давней дружбе между нашими странами. Я покажу памятники, посвященные тем событиям. А закончим экскурсию в доме-музее великого классика армянской литературы, основоположника современного армянского литературного языка Хачатура Абовяна. Здесь вы узнаете о традициях книгопечатания до 19 века и реформаторе, первом издавшем книгу не на древнеармянском языке.

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