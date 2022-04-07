Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану, в рамках которой вы также посетите знаменитый коньячный завод Арарат.

Во время обзорной экскурсии на автобусе вы познакомитесь с главными улицами и проспектами столицы - проспектом Маштоца со знаменитым Крытым рынком и Голубой мечетью, проспектом маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и величественным зданием Парламента, проспектом Саят-Новы с памятником французскому скульптору Родену и другими достопримечательности.

На пешеходной части Вы встретитесь с Ереванским Каскадом - музеем под открытым небом, который является одной из уникальных составляющих центра искусства Гафесчян. Безусловно, мы взберемся на самый верх Каскада для того, чтобы полюбоваться прекрасным видом с высоты на Розовый город и замереть от восхищения, увидев тот самый - библейский Арарат.

Продолжим нашу прогулку и окажемся на Театральной площади, где расположен театр Оперы и Балета и Лебединое озеро. Здесь вы услышите как играет всеми любимый Арно Бабаджаян. Далее, мы отправимся на Северный проспект, чтобы познакомиться с жизнью современного Еревана и увидеть памятник цветочнику Карабале. На площади Республики нас будут ждать здание Музея истории Армении и здание Правительства Армении, а также поющие фонтаны. В завершении, мы посетим мемориал, посвященный жертвам геноцида армянской нации 1915 года - Цицернакаберда, который построен на одноименном холме.

После познавательной части экскурсии перейдем к развлекательной и отправимся на классическую дегустацию на Ереванский коньячный завод.

Вас ждет отличный день в Ереване!