Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением коньячного завода

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Маштоца
  • Ереванский Каскад
  • Театр Оперы и Балета
  • Лебединое озеро
  • Памятник Арно Бабаджаняну
  • Северный Проспект
  • Памятник Карабале
  • Площадь Республики
  • Мемориальный комплекс Цицернакаберд
  • Ереванский Коньячный Завод
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших городов мира - Еревану, в рамках которой вы также посетите знаменитый коньячный завод Арарат.

Во время обзорной экскурсии на автобусе вы познакомитесь с главными улицами и проспектами столицы - проспектом Маштоца со знаменитым Крытым рынком и Голубой мечетью, проспектом маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и величественным зданием Парламента, проспектом Саят-Новы с памятником французскому скульптору Родену и другими достопримечательности.

На пешеходной части Вы встретитесь с Ереванским Каскадом - музеем под открытым небом, который является одной из уникальных составляющих центра искусства Гафесчян. Безусловно, мы взберемся на самый верх Каскада для того, чтобы полюбоваться прекрасным видом с высоты на Розовый город и замереть от восхищения, увидев тот самый - библейский Арарат.

Продолжим нашу прогулку и окажемся на Театральной площади, где расположен театр Оперы и Балета и Лебединое озеро. Здесь вы услышите как играет всеми любимый Арно Бабаджаян. Далее, мы отправимся на Северный проспект, чтобы познакомиться с жизнью современного Еревана и увидеть памятник цветочнику Карабале. На площади Республики нас будут ждать здание Музея истории Армении и здание Правительства Армении, а также поющие фонтаны. В завершении, мы посетим мемориал, посвященный жертвам геноцида армянской нации 1915 года - Цицернакаберда, который построен на одноименном холме.

После познавательной части экскурсии перейдем к развлекательной и отправимся на классическую дегустацию на Ереванский коньячный завод.

Вас ждет отличный день в Ереване!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Билет на коньячный завод. Классическая дегустация коньяков
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 09:45
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 09:45

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