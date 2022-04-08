Четырехчасовая пешеходная экскурсия по Праге позволит в максимально комфортном темпе познакомиться со всеми основными достопримечательностями чешской столицы.

Экскурсия начнется с Королевского города Градчаны, где вы сможете полюбоваться Пражской Лореттой, Старой ратушей и Градчанской площадью с ее великолепными дворцами.

В сопровождении профессионального экскурсовода вы отправитесь в Пражский Град - резиденцию Чешских правителей, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Пражском Граде расположились Кафедральный собор Святого Вита, Старый королевский дворец и базилику Святого Георгия.

В продолжении программы, вы осмотрите четыре пражских города - Мала страна, Старый город, Еврейский город и Новый Королевксий город.

Главной достопримечательностью Малой Страны является остров Кампа, прозванный Пражской Венецией. Остров омывается двумя реками, Влтавой и Чертовкой. Сегодня остров – удивительно приятное зеленое место для отдыха.

Остров Кампа и второй посещаемый город, Старе Место, соединяются Карловым Мостом, опирающимся на 16 мощных арок и украшенным 13 скульптурами. Карлов Мост, пожалуй, самый известный и самый красивый мост Европы.

Старе Место является историческим и красивейшим кварталом Праги. Здесь находится знаменитая Староместская Площадь - сердце города. На Площади возвышается известная Ратуша с астрономическими часами.

Квартал Йозефов (Еврейский город) был назван в честь императора Иосифа II, который поспособствовал уравнению прав евреев. В этом квартале жил загадочный рабби по имени Иегуду бен Бецалеля, создавший по легенде ужасного голема. В Еврейском городе находится самая старая в мире действующая синагога.

Экскурсия закончится в Новом Месте, на Вацлавской Площади, торговом и деловом центре столицы Чехии. Здесь на коне восседает Святой Вацлав, а за его спиной высится огромное здание Национального Музея.