Область в Германии, в верхнем течении реки Эльба, вблизи Дрездена впервые назвали Саксонской Швейцарией сами швейцарцы. Настолько местный ландшафт напоминал им родные края. Регион по праву считается одним из самых красивых во всей Германии!

Расстояние до национального парка от Праги составляет 100 километров (легко преодолеваемые на нашем комфортабельном минивене). Экскурсия начнется с посещения замка Кенигштайн, история которого начинается более, чем 750 лет тому назад. В этом замке алхимик по фамилии Бёттгер, первый в Европе, добывает фарфор. В этом замке пряталась от восстаний королевская семья, а потом здесь содержались пленные, среди которых, например, знаменитый русский анархист Михаил Бакунин. Пленных в замке держали и во время Второй Мировой Войны. Советская Армия освободила пленных в 1945-ом году. Архитектурно замок интересен, так как при каждом новом правителе в его архитектурный облик добавлялись новые, модные детали. Так, вы сможете увидеть и элементы, присущие барокко, и элемнты, присущие готике.

В продолжении экскурсии, вы отправитесь на скалистый массив Бастай (нем. Bastei — бастион). Возвышаясь на высоте 305 метров над уровнем моря, Бастай дарит путешественникам со всего мира возможность насладиться прекрасным панорамным видом. Когда-то Бастай выполнял оборонительные функции, но уже достаточно давно стал туристической меккой – первые торговые лавки на нем появились, к примеру, в 1812-ом году. Вы сможете насладиться видом на столбовые горы и на знаменитую реку Эльбу! «Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник. «Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник.