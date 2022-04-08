Индивидуальная экскурсия в Мейсен

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Индивидуальная экскурсия в Мейсен

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Замок Альбрехтсбург
  • Мейсенский собор
  • Рыночная площадь
  • Ратуша
  • Ворота Суконщиков
  • Мейсенская фарфоровая мануфактура
  • Музей современного художественного фарфора Торхаус
  • Городской музей Мейсена
  • Церковь Святой Афры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В долине реки Эльбы и ее притока Трибиша расположился сказочный городок Мейсен.

Город-картинка, город-игрушка, иллюстрация к сказкам Андерсена. Река, мост, холм, а на холме замок и готический собор.

Свою известность город приобрел благодаря мейсенскому фарфору - первому фарфору, произведенному в Европе в 1709 году. После того, как был открыт рецепт фарфора, жизнь города и горожан круто изменилась. В Мейсене создавали "белое золото" для всех монархов Европы. Работа мануфактуры по производству фарфора не прекращалась ни на один день на протяжении более двух веков.

Город Мейсен знаменит не только благодаря производству фарфора и своему сказочному виду. У Вас будет уникальная возможность попробовать местное вино и знаменитый Мейсенский Фуммель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты по программе - 10 евро с чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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