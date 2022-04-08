В долине реки Эльбы и ее притока Трибиша расположился сказочный городок Мейсен.

Город-картинка, город-игрушка, иллюстрация к сказкам Андерсена. Река, мост, холм, а на холме замок и готический собор.

Свою известность город приобрел благодаря мейсенскому фарфору - первому фарфору, произведенному в Европе в 1709 году. После того, как был открыт рецепт фарфора, жизнь города и горожан круто изменилась. В Мейсене создавали "белое золото" для всех монархов Европы. Работа мануфактуры по производству фарфора не прекращалась ни на один день на протяжении более двух веков.

Город Мейсен знаменит не только благодаря производству фарфора и своему сказочному виду. У Вас будет уникальная возможность попробовать местное вино и знаменитый Мейсенский Фуммель.