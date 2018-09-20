16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада

Maya
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Maya – ваш гид
Говорят, грузины — первые люди в мире, которые придумали вино:) Нашему вину — 8000 лет, традиции застолья прочно вплетены в культуру и менталитет народа, и лучший способ ощутить силу старинных грузинских обычаев — это побывать в гостях у самобытной семьи.

Вы услышите легендарное грузинское многоголосье, примете участие в танцевальном мастер-классе, разберетесь в логике произнесения тостов, отведаете лучшие блюда национальной кухни в «домашнем» исполнении и узнаете о тонкостях местного виноделия.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча заедем за вами
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи

Что вас ожидает

Секреты традиций виноделия в Кахетии
На холмах и равнинах Кахетии раскинулись самые разнообразные виноградники и каждый сорт по-своему уникален. Вы не найдете двух одинаковых вин, даже если они сделаны из одного сорта винограда. В Грузии официально 750 сортов вин, но, поверьте мне, их намного больше. Ведь каждый уважающий себя грузин имеет свой виноградник, делает вино по прапрапрадедовскому старинному рецепту и держит его в секрете. Метод приготовления вина передается из поколения в поколение, а вино из Квеври — это совершенно потрясающая история! Участие человека в приготовлении вина сведено к минимуму и вино получается очень вкусным, а самое главное — полезным! Метод приготовления вина в Квеври (глиняный кувшин, который закапывают в землю) признан уникальным и внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Вы увидите эти кувшины и продегустируете потрясающие местные вина.

Сигнахи — самый красивый город региона
Вас ждет прогулка по самому красивому и аутентичному кахетинскому городку Сигнахи — город Любви. Я расскажу вам интересные легенды о городе, вы посетите самые знаковые места, увидите городскую ратушу, центральную площадь, заберетесь на крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на знаменитую Алазанскую долину. При желании можно будет также заглянуть в этнографический музей, где вы осмотрите древнейшие экспонаты, работы всем известного художника Нико Пиросамни и услышите правдивую романтическую историю из сюжета песни «Миллион алых роз».

Атмосфера настоящего грузинского застолья
После экскурсии по Сигнахи вы отправитесь в деревню, в гости к семье, которая бережно хранит и чтит традиции. Вас встретят радушные хозяева и начнется очень интересная история погружения в атмосферу грузинского застолья под звуки потрескивающих дров в камине.

  • Богатство национальной кухни. О разнообразии вкусов и ароматов грузинских блюд ходят легенды, а в домашнем приготовлении они превращаются в особый гастрономический опыт, который останется с вами на всю жизнь. Вы попробуете хинкали, хачапури, пхали, баклажаны с орехами, харчо, шашлыки — список можно продолжать до бесконечности!
  • Тамада, тосты и Алаверды. Вас научат пить из рога, объяснят, кто после кого должен произносить тост и из какого национального сосуда (рог, чинчила, пиала), вы узнаете, что и как можно говорить во время застолья и как правильно передавать Алаверды.
  • Потрясающая энергетика грузинского многоголосья. Все это время для вас будет выступать ансамль: играть на музыкальных инструментах и исполнять песни в традиционной технике, признанной ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия.
  • Танцевальный мастер-класс. Помимо вокального сопровождения вас ждут зрелищные танцевальные выступления и мастер-класс, на котором вы разучите базовые движения грузинских танцев.

Все это — основные составляющие грузинского застолья, где самое главное — это простое общение за столом, где все равны, и это непреложная истина, а тосты всегда идут от души. Полезная и вкусная грузинская еда, домашнее вино из квеври, песни и танцы, много тостов и много радости… К вечеру вы поймете: это лучшее, что могло с вами случиться в этот день.

При желании, до въезда в Сигнахи, можно посетить женский монастырь Бодбе и храм, в котором находиться чудотворная икона Божьей Матери, а также место успокоения святой Нино.

Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура заедем за вами.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maya
Maya
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2018
Майя, замечательный гид. Очень интересно , хорошо и доступно преподносит материал. Уделила максимум времени , все остались очень довольны. Спасибо большое.
17 сентября 2018
Странно писать негативный отзыв на экскурсию, которой все так восторгались. Однако по мнению нас, и наших друзей : описании экскурсии, предложенное на сайте совершенно не соответствует тому, что мы получили в итоге. Майя предложила начать экскурсию в 14.30. Я изначально переживала, что мы не успеем посмотреть Сигнаги, а для нас это было принципиально,однако Майя убедила, что это не так (переписку могу предоставить). В итоге никаких глиняных кувшинов Майя не показала, Сигнаги мы смотрели ровно 5 минут (время пока Майя меняла деньги), а вместо "застолья в гостях у семьи" нас привели в кафешку под красными рекламными навесами, где кроме нашего, были еще кучу столиков с посетителями. Вряд ли где-нибудь в мире так принимают гостей... Хозяин кафе, конечно , произносил тосты, однако вынужден был периодически отвлекаться на других посетителей. Да и трудно себе представить семью, состоящую из одного человека.. За заплаченные деньги нам хотелось посмотреть пусть не настоящее, но хотя бы театрализованное застолье (вывод нами был сделан исходя из фото в описании экскурсии), какое-то общение- ничего этого не было... А потом и вообще рядом с ними накрыли стол на 10 туристов, которые не тихо обсуждали свою экскурсию. Это, несомненно, их право- но мы вроде были "в гостях у семьи", а не в пришли покушать в кафешку. У нас была годовщина свадьбы, поэтому мы постарались не портить настроение себе и нашим друзьям, умея радоваться в любой ситуации, да и Майя, в принципе, очень позитивный экскурсовод, однако еще раз повторюсь: описание экскурсии- сплошное надувательство!
18 августа 2018
Я НЕ ПИСАТЕЛЬ, К СОЖАЛЕНИЮ )) ОБ ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ - ТОЛЬКО ВСЁ САМОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ! МАЙЯ - ПРЕКРАСНЫЙ ГИД И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК! ВСЁ БЫЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ИНТЕРЕСНО, ВКУСНО, НЕМНОГО ПЬЯНО, ОЧЕНЬ ДОБРО, ПО-ДОМАШНЕМУ. А КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ВАНО!!! )))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОСТАНУТСЯ СО МНОЙ НАВСЕГДА!!!
8 августа 2018
Хотела написать свой отзыв по приезду домой, но не могу сдержать своих эмоций. В Грузии мы впервые,очень давно хотели побывать. Экскурсий много, но хотелось не обычное. Я и мой супруг благодарны прекрасной, милой Майе. Она великолепный организатор, шикарный гид по прекрасной Грузии. То, что она подготовила для нас это описать не возможно, нужно обязательно принять в этом участие. Мы посетили город любви Сигнаги в Кахетии. Это очень маленький красивый городок. Были в красивом женском монастыре. А вид на Алазанскую долину просто шикарный. И конечно теплый и радушный прием прекрасной хозяйки Лали. Был великолепный стол, каждое блюдо оооочень вкусное, спасибо Лали огромное. Шикарный тамада Вано, от которого исходит тепло и доброта. Когда для нас начали петь и играть на музыкальных инструментах, мурашки по коже побежали. Как я мечтала побывать в такой семье. Узнать все традиции, которые они сохранили. Почувствовать то тепло и гостеприимство прекрасной Грузинской семьи. Все тосты Вано,были на столько жизненными, до глубины души пробирало. Эта экскурсия просто супер.Мы окунулись в атмосферу Грузинской жизни. У нас даже мастер класс по танцу был. Это круто. Майя, спасибо огромное!!! Мы точно знаем зачем ещё приедем в Грузию, и очень будет нужна Ваша помощь в организации нашего мероприятия. Всем рекомендуем эту шикарную экскурсию и прекрасную Майю!!!
20 июня 2018
экскурсия соответствует описанию.все прошло замечательно.
19 июня 2018
Майя замечательный гид и очень приятный человек! Несмотря на долгую дорогу в Кахетию (1,5 часа) время пролетело незаметно, настолько приятно нам было общаться и узнавать Грузию из рассказов Майи.
Грузинское застолье - это вообще суперэмоции! Я бы не только порекомендовала эту экскурсию, я бы и сама ее повторила
1 июня 2018
Огромное спасибо за потрясающие впечатления и прекрасное настроение от этой экскурсии .Это даже не экскурсия в общепринятом смысле ,а очень впечатляющий праздник в нашу честь!Благодаря Майе и ее команде мы познакомились с традициями грузинского застолья, приняли в нем активное участие. Еда была необыкновенно вкусной у доброй хозяюшки Лали .Eе домочадцы создали очень теплую атмосферу уюта и настоящего грузинского гостеприимства .А какая энергетика была в музыке и песнях музыкантов Вано и Нодари!!!!! Столько экспрессии и восторга мы получили от их песен,это непередаваемо!!!!! Перед застольем мы побывали в монастыре, поклонились святой Нино. Монастырь произвел неизгладимое впечатление.Посетили город любви в Сигнахи ,тоже только яркие впечатления .Алазанская долина и вообще весь пейзаж по дороге к Кахетинскому застолью завораживает и наполняет душу умиротворением и восхитительной красотой. Еще раз огромнейшее спасибо Майе и ее коллективу за полученный заряд жизненной энергии ,радости как в беззаботном детстве и полный восторг от происходящего в тот день .Я отмечала свой день рождения и это было неповторимо!!!!! Очень рекомендую для посещения .Хочется жить ,путешествовать и получать такие неповторимые эмоции несмотря ни на что.Спасибо !!!!!!!!
30 мая 2018
Экскурсия абсолютно не похожа на все остальные. Это прекрасная возможность увидеть природу и красоту Кахетии, услышать множество интересного от Майи, и конечно же окунуться в атмосферу настоящего грузинского застолья! Море положительных эмоций и замечательные воспоминания остались после поездки. Советую всем, кто хочет отметить памятное событие или просто сохранить в памяти яркие воспоминания о дивной Грузии и ее гостеприимных жителях!

Майе - особая благодарность за то, что создала такое замечательное мероприятие! Отдельное спасибо Лали, Вано и всей команде, также участвующей в организации.
14 мая 2018
Спасибо за теплый прием и незабываемую атмосферу! Спасибо Лали, все было очень вкусно! Научились пить из рога, танцевать грузинские танцы,было очень душевно и весело! Музыканты большие молодцы!!! И конечно же спасибо Майе за организацию и проведение экскурсии!
13 мая 2018
Все было хорошо, только начало экскурсии не очень удобно
Ещё 6 отзывов

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