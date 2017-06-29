5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма

Молочно-сырный тур в глубинку Грузии, к настоящим горским пастухам

Sergei
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Sergei – ваш гид
Когда говорят о грузинских сырах, первое, о чем вспоминают, конечно, знаменитый сулугуни.

Но в Грузии традиция изготовления сыров уходит вглубь веков и наряду с популярными продуктами есть особые сорта, которые могут попробовать лишь редкие гости горских пастухов.

Эта поездка специально для тех, что хочет увидеть Грузию с малоизвестной и очень интересной стороны.

От 140 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
3
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма

Что вас ожидает

Девственные листопадные буково-грабовые леса. Наш путь будет пролегать через невероятно красивые осенью и прохладные летом леса. По дороге вы увидите много памятников, барельефов и зданий ушедшей советской эпохи, ведь край Мцхета-Мтианети – это немного забытое место, в котором больше, чем в других регионах, сохранилось наследие Союза.

Дегустация горских сыров Пшави и Хевсурети. На берегу Сионского водохранилища вы отведаете местные деликатесы – сыры горцев, в том числе сыр с плесенью и творог в топленом масле – традиционное блюдо пастухов грузинского высокогорья. Я расскажу вам о быте, традициях и легендах местных жителей – хевсур, осетин и пшавов.

Древняя, заложенная еще до нашей эры крепость, а ранее – крупный город – Бочорма. Подъем занимает примерно час, но это дышащее древностью место стоит того. С высоты откроются шикарный панорамный вид на окрестности, а сам возраст крепости и история храма на время перенесут вас в средневековье.

В завершение нашей экскурсии мы возвращаемся в Тбилиси через живописный перевал. На обратной дороге, по вашему желанию, можно будет остановиться и посетить старинный город-крепость Уджарму или заехать в Ахметский муниципалитет в музей ковров и ткацких изделий. Там вам покажут, как ткут традиционные горские ковры, подстилки и переметные сумы.

Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма
Хевсурские деликатесы и древняя Бочорма

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 июня 2017
Неплохая экскурсия, но совершенно не соответствовала ни описанию, ни заявленной тематике экскурсии. Одна из основных причин, почему мы ее выбрали - желание познакомиться с сырами и технологиями грузинского сыроварения. Гид объяснил нам, что сыр - это сезонный продукт, и в конце июня этого нет. Непонятно, зачем надо было заявлять эту тему, если это проблематично. Возможно, Сергей знает и любит свою родную Западную Грузию, но про Восточную она рассказывал без особого энтузиазма. Он почти ничего не рассказал нам ни про Мцхету, через которую мы проехали, равно как и про многое другое. Мы посмотрели заброшенную деревню, прекрасную природу, источники, интересные природные явления - травертины и многое другое. Гид уже не проводит эту экскурсию, поэтому не рекомендовать ее особого смысла нет. В любом случае спасибо Сергею за экскурсию, надеемся, что другие экскурсии проходят более соответственно заявленной тематике и названию... Машина, кстати, была комфортная, чистая и хорошая.
31 мая 2017
В описании экскурсия звучала очень живописно, мы действительно посетили упомянутые места, однако, организационных моментов, которые были неудовлетворительны, было, на наш взгляд, много. Сергей оказался пунктуален и вовремя за нами заехал с водителем (угостившим нас домашним вином, спасибо), предоставленная машина была чистой, к этому вопросов нет. Далее мы посетили крепость Уджарма очень оперативно, потом проехали зачем-то полпути до Телави по извилистой горной дороге. Просто чтобы сфотографироваться и попить кофе, видимо.. в Грузии все дороги живописны, поэтому этот бесцельный крюк был явно лишней тратой времени. Далее, со слов Сергей, мы или должны были пообедать в близнаходящимся кафе или уже не есть почти до Тбилиси, так как по дороге Кафе больше не было. Мы с удовольствием пообедали, как свойственно конкретно нам с мужем, плотно и сытно, все-таки в Грузии еда выше всяких похвал. И далее нас ждал 'очаровательный' сюрприз в виде крутого подъема вверх по тропинке, ведущей к Бочорме. Сергей, увидев нас утром, не порекомендовал одеть более подходящую для подъёма обувь или одежду, поэтому в платье и балетках после плотного обеда я наслаждалась крутым подъемом, сил хватило минут на 30, далее муж двигался с Сергеем ещё минут 20 вверх, я осталась на полпути и спустилась вниз. Почему нельзя было педупредить о более подходящей для лазанья по горам одежде и обуви- для нас осталось загадкой. И зачем было обедать за 5 минут до подъёма-тоже загадка. Мы не инвалиды, и не олимпийские спортсмены, но сия задача одному из нас оказалась не по плечу. Далее мы зачем-то поехали на Сионское водохранилище (заехав по пути в действующий мужской монастырь), чтобы потоптаться возле него 2 минуты и поехать дальше. Сама дегустация сыров проходила также как и в предыдущем отзыве: остановке в селе у дороги, проба сыра, покупка и движение дальше. Однако, выражаем благодарность Сергею за подаренный сыр. Дорога обратно в Тбилиси действительно вела по очень живописному заповеднику, где мы остановились у источника. Наш вывод: экскурсии организована так, что мы с 11 до 20 00 львиную долю времени находились в машине, расказанной информации о посещаемых и проезжаемых местах было тоже не ахти как много, а часовой подъем вверх в гору сразу после обеда мужа просто покорил ( и это хотя бы в прекрасную солнечную погоду, когда тропинки были практически сухими). Экскурсию в таком виде рекомендовать не будем никому.
5 мая 2017
Посмотрев отзывы на экскурсии, выбрали экскурсию у этого гида. В первый раз за все время наших поездок настолько разочаровались. Я не говорю о личных качествах Сергея, но то как организована именно эта экскурсия, сплошные разочарования. По моему, если вы уж берёте индивидуальную экскурсию, то стоит поинтересоваться мнением гостей готовы ли они весь день провести с 5 летним ребёнком, в грязной машине, терпеть все его капризы... мы приехали отдыхать и готовы были заплатить за это деньги. Экскурсия была дегустационная, но привезя нас к женщине, которая вынесла сыр в чашке, с предложением купить, -это не дегустация!!! Сама организация -ужасна, машина грязная, нам ничего не рассказали, не показали, мы попробовали рядом, жаренный сыр в тарелке, и все!!!! Все это не экскурсия, это просто машина с водителем!!!! Очень очень не советую, либо сразу обговаривать все моменты!
23 апреля 2017
Много знающий и любящий Грузию гид. Спасибо!
31 марта 2017
Интересная, познавательная экскурсия! Проехались по нетуристическим местам, соприкоснулись с глубинкой и получили представление о настоящей Грузии! Огромное спасибо Сергею!

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