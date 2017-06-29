5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В описании экскурсия звучала очень живописно, мы действительно посетили упомянутые места, однако, организационных моментов, которые были неудовлетворительны, было, на наш взгляд, много. Сергей оказался пунктуален и вовремя за нами заехал с водителем (угостившим нас домашним вином, спасибо), предоставленная машина была чистой, к этому вопросов нет. Далее мы посетили крепость Уджарма очень оперативно, потом проехали зачем-то полпути до Телави по извилистой горной дороге. Просто чтобы сфотографироваться и попить кофе, видимо.. в Грузии все дороги живописны, поэтому этот бесцельный крюк был явно лишней тратой времени. Далее, со слов Сергей, мы или должны были пообедать в близнаходящимся кафе или уже не есть почти до Тбилиси, так как по дороге Кафе больше не было. Мы с удовольствием пообедали, как свойственно конкретно нам с мужем, плотно и сытно, все-таки в Грузии еда выше всяких похвал. И далее нас ждал 'очаровательный' сюрприз в виде крутого подъема вверх по тропинке, ведущей к Бочорме. Сергей, увидев нас утром, не порекомендовал одеть более подходящую для подъёма обувь или одежду, поэтому в платье и балетках после плотного обеда я наслаждалась крутым подъемом, сил хватило минут на 30, далее муж двигался с Сергеем ещё минут 20 вверх, я осталась на полпути и спустилась вниз. Почему нельзя было педупредить о более подходящей для лазанья по горам одежде и обуви- для нас осталось загадкой. И зачем было обедать за 5 минут до подъёма-тоже загадка. Мы не инвалиды, и не олимпийские спортсмены, но сия задача одному из нас оказалась не по плечу. Далее мы зачем-то поехали на Сионское водохранилище (заехав по пути в действующий мужской монастырь), чтобы потоптаться возле него 2 минуты и поехать дальше. Сама дегустация сыров проходила также как и в предыдущем отзыве: остановке в селе у дороги, проба сыра, покупка и движение дальше. Однако, выражаем благодарность Сергею за подаренный сыр. Дорога обратно в Тбилиси действительно вела по очень живописному заповеднику, где мы остановились у источника. Наш вывод: экскурсии организована так, что мы с 11 до 20 00 львиную долю времени находились в машине, расказанной информации о посещаемых и проезжаемых местах было тоже не ахти как много, а часовой подъем вверх в гору сразу после обеда мужа просто покорил ( и это хотя бы в прекрасную солнечную погоду, когда тропинки были практически сухими). Экскурсию в таком виде рекомендовать не будем никому.