5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Девственные листопадные буково-грабовые леса. Наш путь будет пролегать через невероятно красивые осенью и прохладные летом леса. По дороге вы увидите много памятников, барельефов и зданий ушедшей советской эпохи, ведь край Мцхета-Мтианети – это немного забытое место, в котором больше, чем в других регионах, сохранилось наследие Союза.
Дегустация горских сыров Пшави и Хевсурети. На берегу Сионского водохранилища вы отведаете местные деликатесы – сыры горцев, в том числе сыр с плесенью и творог в топленом масле – традиционное блюдо пастухов грузинского высокогорья. Я расскажу вам о быте, традициях и легендах местных жителей – хевсур, осетин и пшавов.
Древняя, заложенная еще до нашей эры крепость, а ранее – крупный город – Бочорма. Подъем занимает примерно час, но это дышащее древностью место стоит того. С высоты откроются шикарный панорамный вид на окрестности, а сам возраст крепости и история храма на время перенесут вас в средневековье.
В завершение нашей экскурсии мы возвращаемся в Тбилиси через живописный перевал. На обратной дороге, по вашему желанию, можно будет остановиться и посетить старинный город-крепость Уджарму или заехать в Ахметский муниципалитет в музей ковров и ткацких изделий. Там вам покажут, как ткут традиционные горские ковры, подстилки и переметные сумы.