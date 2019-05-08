2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разглядеть в архитектуре и истории Тбилиси следы всемирно известных мастеров

Alisa
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Alisa – ваш гид
За 4 часа вы увидите главные достопримечательности и узнаете, как они связаны с волшебным миром кино, выдающимися художниками, писателями, скульпторами и зодчими.

Будучи крупным торговым городом на перекрестке Европы и Азии, Тбилиси во все времена притягивал и вдохновлял талантливых людей, которые оставили свой след не только в его облике, но и в мировой истории искусств.

Об их вкладе в яркий наряд грузинской столицы мы и поговорим на экскурсии.
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Свободы
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Сердце Тбилиси — душа Кавказа
Сердце Тбилиси — душа Кавказа

Что вас ожидает

«Встретились однажды актер, три поэта и генерал»
Мы начнем прогулку с центральной площади города — пл. Свободы, с которой в разные стороны разбегаются 5 улиц: Коте Абхази, Шалвы Дадиани, Георгия Леонидзе, Шота Руставели и Александра Пушкина. Вы узнаете, как жизни этих выдающихся людей связаны с историей Тбилиси, и за что их, в первую очередь, почитает грузинская интеллигенция.

Тбилисские балкончики и кукольный спектакль
Симпатичные архитектурные детали, приветливо выступающие над крепостной стеной, — одна из визитных карточек города, которую, пожалуй, ожидают увидеть все гости Тбилиси. Я расскажу, в какую эпоху и почему именно здесь — на улице Бараташвили — они были построены. А затем познакомлю с величественными домами в стиле советского монументального классицизма и ровно в полдень приведу вас к падающей башне театра Резо Габриадзе, где в это время начнется 5-минутное кукольное представление.

Как базилика превратилась в храм и что было дальше
У стен Анчисхати, построенного в 6 веке нашей эры, вы узнаете, почему древние христиане выбрали именно такую архитектурную форму для священных обрядов. Затем поговорим о более поздней грузинской храмовой архитектуре и её особенностях. Перейдя через мост Мира, вы увидите храм Метехи с уникальными для церквей Тбилиси узорами виноградной лозы, узнаете, в каком из фильмов он стал главным героем и почему этот фильм так важен для всемирной истории кино.

Удивительные приключения итальянцев в Грузии
При Михаиле Саакашвили среди исторических зданий в центре Тбилиси появились ультрасовременные постройки. На другой стороне реки вы узнаете о том, что еще построил в Грузии автор проекта Микеле де Луки и другие итальянцы. Здесь мы также поговорим, в целом, о влиянии европейских архитекторов на облик города в течение последних трех столетий.

Пролететь над Курой за 1 минуту 40 секунд
В завершение экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге в крепость Нарикала и взглянете на границы Старого города. Я объясню принципы строительства средневековых цитаделей и расскажу об их особенностях. Пешком спуститесь к водопаду и прогуляетесь по крышам серных бань. Устроившись удобно на одной из них, вы узнаете, какие приключения ждали классиков мировой литературы в этом квартале.

🚩 Дополнительные опции
Согласно древней тбилисской традиции, каждого приезжего сначала нужно искупать в бане и смыть пыль дорог, накормить, напоить и только потом — отпустить. По вашему желанию, я с радостью забронирую для вас номер в серных банях для посещения сразу после экскурсии (все необходимое вам выдадут в бане), а на вечер — закажу столик в ресторане грузинской кухни, где вы сможете поужинать, наслаждаясь народными песнями и танцами.

Кому подойдет экскурсия

Людям от 30 лет, интересующимся культурой, искусством и архитектурой.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, длина всего маршрута — примерно 3 километра, на пути встречаются спуски и подъемы.
  • До места встречи — площади Свободы — вы добираетесь самостоятельно.
  • Подъем на канатной дороге входит в стоимость экскурсии.
  • Рекомендованное время начала экскурсии — 11:00, только в этом случае вы гарантированно попадаете на представление на башне театра Габриадзе. Если начнем в другое время, вы застанете только бой курантов, что тоже интересно, но не так масштабно.
  • Посещение серной бани и ужин в ресторане не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Цена номера в бане зависит от количества человек и колеблется от 50 до 150 лари в час. Ужин в ресторане оплачивается по счету.
  • Экскурсия закончится в 15:00, из бани вы выйдете около 16:30 (1 час — оптимальное время бронирования) и у вас будет 2 с половиной часа, чтобы собраться и приехать в ресторан к 19:00 — к началу шоу-программы.
Сердце Тбилиси — душа Кавказа
Сердце Тбилиси — душа Кавказа
Сердце Тбилиси — душа Кавказа
Сердце Тбилиси — душа Кавказа
Сердце Тбилиси — душа Кавказа
Сердце Тбилиси — душа Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alisa
Alisa
Главный сувенир из любого путешествия — воспоминания. Привозите их из каждой поездки побольше :) Чтобы увидеть колоритных людей, своеобразную архитектуру, высокие горы и речные долины — отправляйтесь в Грузию. Родина виноделия встречает гостей яркими красками природы, пряными ароматами специй и насыщенным вкусом традиционной кухни. А я помогу сделать ваш отдых легким и незабываемым. Успешно занимаюсь организацией туров с 2014 года и недавно зарегистрировалась на Трипстере, чтобы ещё больше счастливых людей могли увидеть столицу кавказского гостеприимства с моей помощью. До встречи в Тбилиси!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 мая 2019
Алиса чудесный человек и очень компанейская, но вот информации хотелось бы больше.
9 января 2019
Алиса на то и Алиса, чтобы составить компанию в Стране тбилисских чудес. Прогулки с ней по городу- это не только погружение в мир архитектуры, живописи, прикладного искусства, но в каком- то смысле путешествие в свой внутренний мир. Беседуя с умным и тонким человеком, ты и себя узнаёшь по -новому, становишься на ступеньку выше в духовном смысле... не случайно с античных времен так повелось, что философы, художники и прочие неглупые люди прогуливались за городом или вблизи прекрасных памятников, созерцали и делились бесценными мыслями, сообщали друг другу интереснейшие сведения... Здесь, конечно, первую скрипку играет Алиса, но все- таки беседы, они и в Тбилиси - беседы... Так что если вам хочется особенную экскурсию по Тбилиси- это к Алисе!

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