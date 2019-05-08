2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Встретились однажды актер, три поэта и генерал»

Мы начнем прогулку с центральной площади города — пл. Свободы, с которой в разные стороны разбегаются 5 улиц: Коте Абхази, Шалвы Дадиани, Георгия Леонидзе, Шота Руставели и Александра Пушкина. Вы узнаете, как жизни этих выдающихся людей связаны с историей Тбилиси, и за что их, в первую очередь, почитает грузинская интеллигенция.

Тбилисские балкончики и кукольный спектакль

Симпатичные архитектурные детали, приветливо выступающие над крепостной стеной, — одна из визитных карточек города, которую, пожалуй, ожидают увидеть все гости Тбилиси. Я расскажу, в какую эпоху и почему именно здесь — на улице Бараташвили — они были построены. А затем познакомлю с величественными домами в стиле советского монументального классицизма и ровно в полдень приведу вас к падающей башне театра Резо Габриадзе, где в это время начнется 5-минутное кукольное представление.

Как базилика превратилась в храм и что было дальше

У стен Анчисхати, построенного в 6 веке нашей эры, вы узнаете, почему древние христиане выбрали именно такую архитектурную форму для священных обрядов. Затем поговорим о более поздней грузинской храмовой архитектуре и её особенностях. Перейдя через мост Мира, вы увидите храм Метехи с уникальными для церквей Тбилиси узорами виноградной лозы, узнаете, в каком из фильмов он стал главным героем и почему этот фильм так важен для всемирной истории кино.

Удивительные приключения итальянцев в Грузии

При Михаиле Саакашвили среди исторических зданий в центре Тбилиси появились ультрасовременные постройки. На другой стороне реки вы узнаете о том, что еще построил в Грузии автор проекта Микеле де Луки и другие итальянцы. Здесь мы также поговорим, в целом, о влиянии европейских архитекторов на облик города в течение последних трех столетий.

Пролететь над Курой за 1 минуту 40 секунд

В завершение экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге в крепость Нарикала и взглянете на границы Старого города. Я объясню принципы строительства средневековых цитаделей и расскажу об их особенностях. Пешком спуститесь к водопаду и прогуляетесь по крышам серных бань. Устроившись удобно на одной из них, вы узнаете, какие приключения ждали классиков мировой литературы в этом квартале.

🚩 Дополнительные опции

Согласно древней тбилисской традиции, каждого приезжего сначала нужно искупать в бане и смыть пыль дорог, накормить, напоить и только потом — отпустить. По вашему желанию, я с радостью забронирую для вас номер в серных банях для посещения сразу после экскурсии (все необходимое вам выдадут в бане), а на вечер — закажу столик в ресторане грузинской кухни, где вы сможете поужинать, наслаждаясь народными песнями и танцами.

Кому подойдет экскурсия

Людям от 30 лет, интересующимся культурой, искусством и архитектурой.