Монастырь Монсеррат

При заказе экскурсии из города Ситжес, время проведения экскурсии 6 часов

Индивидуальная
При заказе экскурсии из города Ситжес, время проведения экскурсии 6 часов.
Монастырь Монсеррат
Монастырь Монсеррат
Монастырь Монсеррат
Монастырь Монсеррат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Каждый день к алтарю в Тронном зале поднимается очередь паломников со всего света, чтобы поклониться ей. Её серебряный трон в знак примирения после гражданской войны был изготовлен на средства обычных людей. В здании собора имеется специальная комната, куда возвращающиеся привозят символы исполнившихся желаний.

Во время экскурсии вы:

  • посетите монастырский комплекс и малую базилику
  • прикоснетесь к Мадонне и загадаете желание
  • увидите работы известных архитекторов, скульпторов и живописцев
  • подниметесь на смотровую площадку
  • также вы сможете посетить музей искусства, в котором экспонированы работы Караваджо, Пикассо и других известных мастеров
  • продегустируете ликеры и сыры местного производства

Загадайте желание — оно непременно сбудется!

Стоимость включает индивидуальный трансфер и экскурсию, проводится русскоязычным профессиональным гидом.

Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (фуникулер по 12,5 евро, канатная дорога по 11 евро).

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная и пешеходная.

Программа

При заказе экскурсии из города Ситжес, время проведения экскурсии 6 часов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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