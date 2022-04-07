Ежедневно в 08:00

Каждый день к алтарю в Тронном зале поднимается очередь паломников со всего света, чтобы поклониться ей. Её серебряный трон в знак примирения после гражданской войны был изготовлен на средства обычных людей. В здании собора имеется специальная комната, куда возвращающиеся привозят символы исполнившихся желаний.

Во время экскурсии вы:

посетите монастырский комплекс и малую базилику

прикоснетесь к Мадонне и загадаете желание

увидите работы известных архитекторов, скульпторов и живописцев

подниметесь на смотровую площадку

также вы сможете посетить музей искусства, в котором экспонированы работы Караваджо, Пикассо и других известных мастеров

продегустируете ликеры и сыры местного производства

Загадайте желание — оно непременно сбудется!

Стоимость включает индивидуальный трансфер и экскурсию, проводится русскоязычным профессиональным гидом.

Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (фуникулер по 12,5 евро, канатная дорога по 11 евро).

Формат экскурсии: смешанная - автомобильная и пешеходная.