Археологическое наследие Рима невозможно сопоставить и сравнить ни с одним городом мира. Древнейшее поселение, так называемые хижины Ромула, датированные 8 веком до нашей эры, находящиеся на холме Палатин, производят совершенно незабываемое впечатление. Здесь, на Палатине, в 753 году до н. э. рождался город. Дотронуться к первоисточникам Рима, окунуться во времена этрусских царей, познать мудрость Республики и величие Империи - основная цель и содержание экскурсии. Рим от хижины-землянки, от древнейшей в мире Апьевой дороги 312 года до н. э. и до вызывающего восторг амфитеатра времен Императорского величия - Колизея.