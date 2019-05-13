Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Археологическое наследие Рима невозможно сопоставить и сравнить ни с одним городом мира. Древнейшее поселение, так называемые хижины Ромула, датированные 8 веком до нашей эры, находящиеся на холме Палатин, производят совершенно незабываемое впечатление. Здесь, на Палатине, в 753 году до н. э. рождался город. Дотронуться к первоисточникам Рима, окунуться во времена этрусских царей, познать мудрость Республики и величие Империи - основная цель и содержание экскурсии. Рим от хижины-землянки, от древнейшей в мире Апьевой дороги 312 года до н. э. и до вызывающего восторг амфитеатра времен Императорского величия - Колизея.
Программа
Колизей, Палатин, Императорские Форумы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). - Входные билеты. Билет в Колизей
Палатин
Императорские Форумы: 20 евро. Оплата билетов и радионаушников производится наличными на месте гиду
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ежедневно в 08:30
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Igor S.
13 мая 2019
Очень профессиональный гид. Даже несмотря на заминку с билетами в Колизей, использовала это время для рассказов и Колизее и Риме. У нас было 2 детей 12 лет, экскурсия была проведена с расчетом на их возраст. Большое спасибо!