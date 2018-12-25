Что вас ожидает

Дух античности и средневековья

Гуляя по холму Целий, вы найдете следы древности буквально повсюду: здесь каждая улица, каждый уголок хранят элементы античного и средневекового наследия. Вы рассмотрите мозаичный пол XIII века в церкви Сан-Грегорио-Маньо, улицу начала II века — Кливо ди Скауро, базилику святого Климента, старинный Клавдиево-Неронов акведук и многие другие сооружения, благодаря которым вы погрузитесь в богатую историю и культуру Древнего Рима. Я покажу вам, как на холме Целий соседствуют средневековые церкви, росписи эпохи Ренессанса и современные монастыри с их огородами, на которых монахи-камальдолийцы выращивают капусту и базилик. Вы совершите путешествие во времени, рассмотрев римскую архитектуру и живопись разных столетий и узнав все подробности о жизни в Вечном городе начиная с первых лет нашей эры.

Умиротворение в самом центре столицы

Улочки холма Целий — одни из самых тихих в Риме, здесь вы по-настоящему познакомитесь с Вечным городом, удалитесь от столичного шума и суеты и насладитесь тишиной. А мои рассказы о старинных постройках, фресках и сакральных местах помогут вам ощутить дыхание времени. Мы посетим Виллу Челимонтану — место романтических прогулок римлян, и вы влюбитесь в тишину, волшебный запах хвои и пиний, прекрасные виды, открывающиеся со склонов виллы. Я расскажу об артефактах, найденных на территории этого сада и хранящихся в музеях Рима и Ватикана, и вы удивитесь постоянному соседству прошлого и настоящего, полюбуетесь капителями древних колонн, украшающими дорожки парка.