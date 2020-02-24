3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать главные блюда Вечного города и прикоснуться к истории местной кухни

Лела
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Лела – представитель гидов
Знакомство с Римом будет неполным без дегустации вина, прошутто, сыров, оливок и знаменитых коктейлей.

Приглашаю вас совершить эти вкусные открытия! Вы попадете в лучшие магазинчики и узнаете секреты локальной кухни, а легенды и занимательные факты о главном городе Италии дополнят гастрономическое приключение.
45 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Largo di torre argentina
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»

Что вас ожидает

Must-taste блюда Рима
В маршрут войдут самые достойные дегустационные лавки столицы. Вы побываете на знаменитом итальянском аперитиве в его лучших традициях: с аперолем шприцем (или безалкогольным напитком), ароматными пирожками, мини-пиццами, оливками, сырами из разных регионов страны и всевозможными нарезками. Вас ждёт дегустация местного вина (красного или белого — на ваш выбор), компанию которому составят изысканные прошутто, салями, мортаделла и другие мясные изделия. Конечно, вы оцените и мороженое — самый популярный десерт Вечного города.

Тонкости римской кухни
Вы узнаете, что ели и пили предки современных жителей столицы и как появились знаменитые угощения. Поймёте, какие блюда едят горожане сейчас, и раскроете секреты стройности местных при обилии калорийной пищи. В чём отличие римской кухни от итальянской, какие блюда вам ещё стоит попробовать, как правильно выбрать вино и сыры и что кроется за итальянской традицией «aperitivo» — самое интересное о римской гастрономии ждёт вас на экскурсии.
Кроме того, это гастрономическое приключение будет приправлено фактами и легендами о римских районах и нетуристических уголках, в которых вы побываете.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация (закуски, сыры, колбасы, нарезки, вина и коктейли) — 25 евро с человека, по желанию — дополнительный алкоголь и покупки
  • Детям до 18 лет — бесплатно (оплачиваются только дегустации по факту)
  • Порядок дегустации зависит от сезона, графика работы лавок, праздничных дней и т.п.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»
Экскурсия в мини-группе «Вкусный Рим»

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Largo di torre argentina.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лела
Лела
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсию проводила замечательная женщина Наташа из Москвы,спасибо огромное! Все продумано,организовано,вкусно,интересно и очень-очень полезно! Самая запоминающаяся экскурсия! Наташа,удачи вам и хороших туристов!
28 декабря 2019
Очень понравилось
Спасибо
9 ноября 2019
Спасибо огромное Наталье за то что показала Рим с другой,не официальной, стороны. Рим стал ближе и понятнее. Познакомила с любимыми улочками и кафе, угостила вкусняшками. Сориентировала во вкуснейшей итальянской кухне и, конечно в сырах, особенно деликатесных, а также прошутто. Эта вечерняя прогулка запомнится надолго. И прежде всего непринужденной атмосферой, будто в кругу давно знакомых людей. Спасибо огромное! Очень всем рекомендую.

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