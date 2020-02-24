3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-taste блюда Рима

В маршрут войдут самые достойные дегустационные лавки столицы. Вы побываете на знаменитом итальянском аперитиве в его лучших традициях: с аперолем шприцем (или безалкогольным напитком), ароматными пирожками, мини-пиццами, оливками, сырами из разных регионов страны и всевозможными нарезками. Вас ждёт дегустация местного вина (красного или белого — на ваш выбор), компанию которому составят изысканные прошутто, салями, мортаделла и другие мясные изделия. Конечно, вы оцените и мороженое — самый популярный десерт Вечного города.

Тонкости римской кухни

Вы узнаете, что ели и пили предки современных жителей столицы и как появились знаменитые угощения. Поймёте, какие блюда едят горожане сейчас, и раскроете секреты стройности местных при обилии калорийной пищи. В чём отличие римской кухни от итальянской, какие блюда вам ещё стоит попробовать, как правильно выбрать вино и сыры и что кроется за итальянской традицией «aperitivo» — самое интересное о римской гастрономии ждёт вас на экскурсии.

Кроме того, это гастрономическое приключение будет приправлено фактами и легендами о римских районах и нетуристических уголках, в которых вы побываете.