Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму

Пешеходная

4.6
75 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму

Что вас ожидает 🤩

  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
  • Площадь Навона
  • Пантеон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вам предоставляется уникальная возможность отправиться в путешествие сквозь века и в ходе двухчасовой пешей прогулки посетить все основные достопримечательности античного и средневекового Рима!

Во время нашей прогулки мы увидим все основные достопримечательности Рима: фонтан Треви, площадь Испании, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, Уста Истины, Апельсиновый Сад, площадь Минервы, театр Марцела, Кампо ди Фиори. Пройдясь не туристическими тропами мы сможем осмотреть все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые скрыты от глаз.

Так как показать все самое важное в Риме за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Это две абсолютно разные, но очень интересные истории. Если сегодня экскурсия проходит по "Cинему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Достопримечательности "Красного маршрута": Большой Цирк, холм Палатин, Бычий Форум, Уста Истины, Капитолий, Площадь Венеции, Пантеон, площадь Навона, фонтан Четырех рек, дворец Мадама, фонтан Треви, Ларго Арджентина.

Достопримечательности "Синего маршрута" - Сад Роз, холм Авентин, Апельсиновый сад, Базилика Святой Сабины, вилла Мальтийского ордена, набережная Тибра, понте Ротто, понте Фабрицио, Район бывшего еврейского гетто, район Трастевере, площадь Трилуссы, улица Джулия, вилла Фарнезина, знаменитая площадь Кампо де Фьори, потайные улочки, площади и мосты Рима.

Эта экскурсия идеальна для тех, кто в первый раз приехал в Рим и хочет познакомиться с Вечным городом, проникнуться его атмосферой. Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в Ваш первый день в Риме. Мы дадим Вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 75 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
10
3
4
2
1
1
3
Т
28 фев 2020
Спасибо экскурсоводу Наталье, очень увлекательно рассказывала, все супер.
K
16 фев 2020
Все понравилось!
Ю
6 янв 2020
Красный маршрут и гид Наталья просто песня о Риме! очень рекомендую!
Ю
6 янв 2020
красный маршрут основной, синий дополнительный! У нас была огромная толпа 2 января разделили на две группы и нам досталась Настя. речь поставлена не очень хорошо ((но основную информацию донесла, места показала! имейте в виду, что двигаться придётся очень быстро и путь идёт в начале по холмам.
Т
5 дек 2019
Очень приятная и отзывчивая экскурсовод Катя. Грамотная речь, прекрасное освещение материала. Экскурсия познавательная, динамичная. Определенно советую. Катя После завершения экскурсии помогла нам определиться с транспортом:купить билеты, выбрать нужный нам маршрут. Спасибо!
Л
4 дек 2019
Экскурсовод выдавал информацию не системно, вызывает сомнение его компетентность по теме, речь плохо связана, слушать не интересно.
Г
23 ноя 2019
Очень хочется написать отзыв об обзорной экскурсии по Риму. Из плюсов, мы опоздали в назначенный день к месту встречи и нам без проблем перенесли ее на следующий день. Это был единственный плюс. 22 ноября мы подошли к назначенному месту (название экскурсии было 15.15). К огромному сожалению я не запомнила имя гида, хотя ее сложно так назвать.
Вышло 2 группы на 2 гида по 25 человек!!!! Рассказывали все без наушников и микрофона! Гид отвратительный, читала имена, даты и факты по бумаге! Не могла ответить на вопросы об архитектуре! А у фонтана Треви (ради которого я и терпела эту даму), она остановилась на 3 минуты рассказав как много тут воришек. На вопрос, что за барельефы, она ответила, что все жители океана!!!!!! Очень жалко потраченного времени!
С
17 ноя 2019
Это была замечательная обзорная экскурсия по вечному городу Риму. Проводила экскурсию гид Наташа, очень профессионально. Чувствуется ее огромная любовь к городу. И эту любовь она старается передать всем. Экскурсия проходила по красному маршруту, остались незабываемые впечатления. Большое спасибо.
а
7 ноя 2019
Насыщенная, интересная экскурсия. Очень полезна для первого посещения Рима. Единственный минус - позднее время начала 15-15, а по факту получилось начало еще через пол часа. В 5 часов вечера в Риме в конце октября уже темнеет и становится сложно ориентироваться в том, что рассказывает экскурсовод.
N
4 ноя 2019
Очень понравилась экскурсия, гид рассказывала интересно. Всё отлично.
N
3 ноя 2019
Гид Елена провела нас по синему маршруту, очень понравилась экскурсия и гид, интересно, время пролетело не заметно, рекомендую
А
28 окт 2019
Очень благодарны Наталье за экскурсию. Мы были на красном маршруте (по-моему, он необходим, если Вы в первый раз в Риме). Очень информативно, интересно, качественно. Экскурсия длилась около трех часов, дольше заявленного времени. Наталья превосходно ознакомила нас с основными достопримечательностями Рима. Каждому объекту уделялось достойное время, давалось описание, экскурс в историю, все обстоятельно и интересно, не на бегу. В голове много осталось. После ее экскурсии мы стали немного ориентироваться в городе и что-то в нем понимать. Работа гида великолепная, очень рекомендую!
Е
3 сен 2019
Большое спасибо гиду за интересную и небанальную экскурсию! Показала и рассказала много нового и интересного, ответила на кучу дополнительных вопросов. Очень довольны "красным" маршрутом.
На экскурсии было порядка 10 человек, поэтому обошлись спокойно без наушников.
О
6 авг 2019
Были вчера на экскурсии по синему маршруту всей семьей. Наталья - замечательный гид, любящая Италию, Рим и старающаяся передать эти чувства экскурсантам. Экскурсия легка и познавательна. Неторопясь прошли по аутентичным улочкам Рима, наполненным видами, звуками и запахами ушедшей эпохи. Подробный рассказ Натальи постепенно переносил нас и средневековья в сегодняшний день. Гастрономические советы и правила приема пиши итальянцами были очень своевременны и полезны. Расставаться не хотелось, да и не пришлось, ведь это не единственная экскурсия, которую ведёт этот замечательный гид.
Т
24 мая 2019
Проводила экскурсию Наталья. Мужественная девушка) под проливным дождем стойко))) с любовью и пристрастием рассказала нам о Риме. Я переживала, что не будет наушников-их не было, но у гида был динамик с микрофоном-все было слышно. Спасибо. И полезный совет-перед экскурсией посетите туалет. По маршруту 2.5 часа их не будет.
Ещё 60 отзывов

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