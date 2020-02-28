Вам предоставляется уникальная возможность отправиться в путешествие сквозь века и в ходе двухчасовой пешей прогулки посетить все основные достопримечательности античного и средневекового Рима!

Во время нашей прогулки мы увидим все основные достопримечательности Рима: фонтан Треви, площадь Испании, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, Уста Истины, Апельсиновый Сад, площадь Минервы, театр Марцела, Кампо ди Фиори. Пройдясь не туристическими тропами мы сможем осмотреть все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые скрыты от глаз.

Так как показать все самое важное в Риме за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Это две абсолютно разные, но очень интересные истории. Если сегодня экскурсия проходит по "Cинему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Достопримечательности "Красного маршрута": Большой Цирк, холм Палатин, Бычий Форум, Уста Истины, Капитолий, Площадь Венеции, Пантеон, площадь Навона, фонтан Четырех рек, дворец Мадама, фонтан Треви, Ларго Арджентина.

Достопримечательности "Синего маршрута" - Сад Роз, холм Авентин, Апельсиновый сад, Базилика Святой Сабины, вилла Мальтийского ордена, набережная Тибра, понте Ротто, понте Фабрицио, Район бывшего еврейского гетто, район Трастевере, площадь Трилуссы, улица Джулия, вилла Фарнезина, знаменитая площадь Кампо де Фьори, потайные улочки, площади и мосты Рима.

Эта экскурсия идеальна для тех, кто в первый раз приехал в Рим и хочет познакомиться с Вечным городом, проникнуться его атмосферой. Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в Ваш первый день в Риме. Мы дадим Вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.