4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь. (Н.В.Гоголь) Я помогу вам влюбиться в этот невероятный город, причем не только получить красивые профессиональные снимки на фоне главных его достопримечательностей, но и узнать интересные факты о них, а также об обычаях местной, такой увлекательной, жизни! Вы окунетесь в атмосферу Вечного города и привезете домой «живые», эмоциональные фотографии, которые долгие годы будут напоминать вам о прекрасной Италии.

Программа

Я предлагаю на выбор несколько достопримечательностей, из которых мы совместно составим маршрут на ваш вкус. За 1 час фотопрогулки мы посетим и сфотографируемся у 2-3 достопримечательностей Рима, а также зайдем выпить по чашечке вкусного кофе или попробуем местное мороженое.

Моя цель — сделать так, чтобы вы влюбились в Рим, и, глядя на фотографии, хотели возвращаться сюда снова и снова! Также я посоветую хорошие рестораны и места для шоппинга.

Список достопримечательностей:

Испанская лестница, холм Пинчо и Пьяцца-дель-Пополо

Колизей, Римский форум, холм Палатин

Фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона

Площадь и собор Святого Петра, Ватикан, Замок святого Ангела

Апельсиновые сады и холм Авентин

Романтическая прогулка по Трастевере и холм Яникул со старшим братом фонтана Треви — фонтаном Паоло и видом на весь город

Виллы: Богрезе, Медичи, Торлония, Памфили

Также предлагается поездка для фотосессии на море в Остию (30 минут на поезде)!

Я гарантирую профессиональный подход, весело и с пользой проведенное время!

За 1 час съемки вы получите не только массу позитивных эмоций, но и: 30 профессионально-отретушированных снимков, подготовленных к печати (вам останется только приехать домой и распечатать снимки в любом фото салоне). Качество гарантирую.