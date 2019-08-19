4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я предлагаю на выбор несколько достопримечательностей, из которых мы совместно составим маршрут на ваш вкус. За 1 час фотопрогулки мы посетим и сфотографируемся у 2-3 достопримечательностей Рима, а также зайдем выпить по чашечке вкусного кофе или попробуем местное мороженое.
Моя цель — сделать так, чтобы вы влюбились в Рим, и, глядя на фотографии, хотели возвращаться сюда снова и снова! Также я посоветую хорошие рестораны и места для шоппинга.
Список достопримечательностей:
Испанская лестница, холм Пинчо и Пьяцца-дель-Пополо
Колизей, Римский форум, холм Палатин
Фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона
Площадь и собор Святого Петра, Ватикан, Замок святого Ангела
Апельсиновые сады и холм Авентин
Романтическая прогулка по Трастевере и холм Яникул со старшим братом фонтана Треви — фонтаном Паоло и видом на весь город
Виллы: Богрезе, Медичи, Торлония, Памфили
Также предлагается поездка для фотосессии на море в Остию (30 минут на поезде)!
Я гарантирую профессиональный подход, весело и с пользой проведенное время! За 1 час съемки вы получите не только массу позитивных эмоций, но и: 30 профессионально-отретушированных снимков, подготовленных к печати (вам останется только приехать домой и распечатать снимки в любом фото салоне). Качество гарантирую.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 29 лет и у меня есть мечта! В данный момент я являюсь профессиональным фотографом, а также я всей душой люблю Рим и хочу поделиться своими знаниями с другими хорошими людьми! Также хочу открыть свой блог на ютубе.
По первому образованию я фотограф-графический дизайнер, также увлекался рисунком и много лет проработал дизайнером-макетировщиком в журнале. По второму образованию - оперный певец, окончил консерваторию и переехал в Рим чтобы совершенствовать вокальное мастерство. Мечтаю петь в лучших оперных театрах мира.
Спасибо огромное Дмитрию за интересную, веселую фотопрогулку! Красивые фотографии не заставили себя долго ждать! Рекомендую всем кто хочет оставить приятные воспоминания о Риме!
Евгений
18 октября 2017
Дима отличный фотограф! Фотосессия прошла комфортно и непринужденно. Он умудрялся нас сфотографировать без лишних людей в кадре даже в очень многолюдных местах. Фотки мы уже получили, получились очень красивые. Еще раз спасибо!
Evgenia
17 июля 2017
Спасибо огромное Дмитрию! Очень легкая и непринужденная прогулка , итог такие же фото , веселые и живые ,эмоциональные , несмотря на то что мой муж оооочень не любит фотографироваться , все прошло здорово на одном дыхании ))
Елена
23 ноября 2016
Замечательная экскурсия и фотосессия. Все прошоа на одном дыхании) приятно работать с профи)
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!