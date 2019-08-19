4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в атмосферу Вечного города, увидеть знаменитые места и получить красивые, «живые» снимки

Dmitri
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Dmitri – ваш гид
Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь.

(Н.В.Гоголь) Я помогу вам влюбиться в этот невероятный город, причем не только получить красивые профессиональные снимки на фоне главных его достопримечательностей, но и узнать интересные факты о них, а также об обычаях местной, такой увлекательной, жизни! Вы окунетесь в атмосферу Вечного города и привезете домой «живые», эмоциональные фотографии, которые долгие годы будут напоминать вам о прекрасной Италии.
290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме

Программа

Я предлагаю на выбор несколько достопримечательностей, из которых мы совместно составим маршрут на ваш вкус. За 1 час фотопрогулки мы посетим и сфотографируемся у 2-3 достопримечательностей Рима, а также зайдем выпить по чашечке вкусного кофе или попробуем местное мороженое.

Моя цель — сделать так, чтобы вы влюбились в Рим, и, глядя на фотографии, хотели возвращаться сюда снова и снова! Также я посоветую хорошие рестораны и места для шоппинга.

Список достопримечательностей:

  • Испанская лестница, холм Пинчо и Пьяцца-дель-Пополо
  • Колизей, Римский форум, холм Палатин
  • Фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона
  • Площадь и собор Святого Петра, Ватикан, Замок святого Ангела
  • Апельсиновые сады и холм Авентин
  • Романтическая прогулка по Трастевере и холм Яникул со старшим братом фонтана Треви — фонтаном Паоло и видом на весь город
  • Виллы: Богрезе, Медичи, Торлония, Памфили
  • Также предлагается поездка для фотосессии на море в Остию (30 минут на поезде)!

Я гарантирую профессиональный подход, весело и с пользой проведенное время!
За 1 час съемки вы получите не только массу позитивных эмоций, но и: 30 профессионально-отретушированных снимков, подготовленных к печати (вам останется только приехать домой и распечатать снимки в любом фото салоне). Качество гарантирую.

Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме
Фотопрогулки и «love story» в потрясающем Риме

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitri
Dmitri
Мне 29 лет и у меня есть мечта! В данный момент я являюсь профессиональным фотографом, а также я всей душой люблю Рим и хочу поделиться своими знаниями с другими хорошими людьми! Также хочу открыть свой блог на ютубе. По первому образованию я фотограф-графический дизайнер, также увлекался рисунком и много лет проработал дизайнером-макетировщиком в журнале. По второму образованию - оперный певец, окончил консерваторию и переехал в Рим чтобы совершенствовать вокальное мастерство. Мечтаю петь в лучших оперных театрах мира.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2019
Спасибо огромное Дмитрию за интересную, веселую фотопрогулку! Красивые фотографии не заставили себя долго ждать! Рекомендую всем кто хочет оставить приятные воспоминания о Риме!
Евгений
18 октября 2017
Дима отличный фотограф! Фотосессия прошла комфортно и непринужденно. Он умудрялся нас сфотографировать без лишних людей в кадре даже в очень многолюдных местах. Фотки мы уже получили, получились очень красивые. Еще раз спасибо!
Evgenia
17 июля 2017
Спасибо огромное Дмитрию! Очень легкая и непринужденная прогулка , итог такие же фото , веселые и живые ,эмоциональные , несмотря на то что мой муж оооочень не любит фотографироваться , все прошло здорово на одном дыхании ))
23 ноября 2016
Замечательная экскурсия и фотосессия. Все прошоа на одном дыхании) приятно работать с профи)

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