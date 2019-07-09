Классическая пешеходная экскурсия по Риму

Пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Пешеходная.

В целях оптимального использования оплачиваемого Вами времени работы гида место встречи предлагается назначить непосредственно в точке начала маршрута экскурсии.
Классическая пешеходная экскурсия по Риму
Классическая пешеходная экскурсия по Риму
Классическая пешеходная экскурсия по Риму
Классическая пешеходная экскурсия по Риму

Что вас ожидает 🤩

  • Колизей
  • Императорские Форумы
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Фонтан Треви
  • Испанская площадь
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Фонтан Четырех рек
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Осмотр главных достопримечательностей Древнего Рима - Колизей (снаружи), Императорские Форумы, Капитолийский холм, площадь Венеции и Викторианский мемориальный комплекс, фонтан Треви, Испанская площадь, Пантеон и жемчужина барокко - площадь Навона.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной даже для тех, кто в Риме не первый раз. Цель экскурсии - составить представление о городе и его истории.

Мы рекомендуем начинать экскурсию в 9:00 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). Оплата произоводится наличными гиду на месте
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Y
9 июля 2019
i was glad that we bought this trip
Н
20 сен 2018
3х часовая экскурсия по Риму прошла на одном дыхании, (3 взрослых + младенец), спасибо большое гиду Александре Лукань за интересную подачу информации, В Риме были первый раз, уезжали с твёрдым намерением вернуться.

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