Осмотр главных достопримечательностей Древнего Рима - Колизей (снаружи), Императорские Форумы, Капитолийский холм, площадь Венеции и Викторианский мемориальный комплекс, фонтан Треви, Испанская площадь, Пантеон и жемчужина барокко - площадь Навона.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной даже для тех, кто в Риме не первый раз. Цель экскурсии - составить представление о городе и его истории.

Мы рекомендуем начинать экскурсию в 9:00 утра