9 отзывов оставили туристы

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Мастер класс по Пасте и Джелато

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9 отзывов
Igor P.
Igor P. – Гид из Рима
Мастер класс по Пасте и Джелато
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Мастер класс по Пасте и Джелато
Мастер класс по Пасте и Джелато
Уникальная возможность научится готовить два легендарных итальянских блюда - свежая, домашняя паста и классическое итальянское мороженое и все это в настоящем ресторане центра Рима под руководством вашего повара!
Вы получите массу удовольствия, раскатывая тесто и наблюдая, как оно с легкостью превращается в замечательные тальятелле, фиттучини и спагетти с которыми мы продолжим наш мастер класс готовя один из выбранных вами соусов. Вы сможете выбрать : карбонара, аматричана, болоньезе и другие сезонные вкусы пасты.
После того, как наша паста готова мы научимся делать два вкуса джелато, итальянское клубничное мороженое и восхитительное шоколадное, приготовленное из свежих сезонных итальянских фруктов 🍎 и щвейцарского шоколада.
Что входит
  • Обед или ужин, меню которого включает:
  • брускетту
  • сезонную пасту, приготовленную вами
  • ваше мороженое
  • бокал вина
  • бутылку воды или газированного напитка (на выбор)
Что не входит
  • Дополнительные напитки и еда из меню ресторана.
Начало и место завершения
🚩 Jazz Caffe - Via Giuseppe Zanardelli, 12
Мастер класс по Пасте и Джелато
Мастер класс по Пасте и Джелато
Мастер класс по Пасте и Джелато

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Igor P.
Igor P.
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9 отзывов оставили туристы

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