9 отзывов оставили туристы

Уникальная возможность научится готовить два легендарных итальянских блюда - свежая, домашняя паста и классическое итальянское мороженое и все это в настоящем ресторане центра Рима под руководством вашего повара!

Вы получите массу удовольствия, раскатывая тесто и наблюдая, как оно с легкостью превращается в замечательные тальятелле, фиттучини и спагетти с которыми мы продолжим наш мастер класс готовя один из выбранных вами соусов. Вы сможете выбрать : карбонара, аматричана, болоньезе и другие сезонные вкусы пасты.

После того, как наша паста готова мы научимся делать два вкуса джелато, итальянское клубничное мороженое и восхитительное шоколадное, приготовленное из свежих сезонных итальянских фруктов 🍎 и щвейцарского шоколада.