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Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима

5
14 отзывов
Igor P.
Igor P. – Гид из Рима
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €65 за человека

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Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
Мы приготовим свежую итальянскую пасту и соус к ней, как это делают только в Италии, используя местные продукты и ароматные сыры. Я научу вас готовить минимум три вида пасты и несколько способов приготовления соуса: Аматричана, карбонара, качио и пепе и другие на выбор. Далее мы с нуля приготовим вкуснейший тирамису по рецепту моей бабушки.
Что входит
  • Кулинарный урок от шефа
  • Комплексный обед/ужин с вином и напитками
Что не входит
  • Дополнительные блюда и напитки
  • не включенные в меню
Начало и место завершения
🚩 Jazz Caffe - Via Giuseppe Zanardelli, 12
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Igor P.
Igor P.
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14 отзывов оставили туристы

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