14 отзывов оставили туристы

Мы приготовим свежую итальянскую пасту и соус к ней, как это делают только в Италии, используя местные продукты и ароматные сыры. Я научу вас готовить минимум три вида пасты и несколько способов приготовления соуса: Аматричана, карбонара, качио и пепе и другие на выбор. Далее мы с нуля приготовим вкуснейший тирамису по рецепту моей бабушки.