14 отзывов оставили туристы

Мы приготовим свежую итальянскую пасту и соус к ней, как это делают только в Италии, используя местные продукты и ароматные сыры. Я научу вас готовить минимум три вида пасты и несколько способов приготовления соуса: Аматричана, карбонара, качио и пепе и другие на выбор. Далее мы с нуля приготовим вкуснейший тирамису по рецепту моей бабушки.
Что входит
Кулинарный урок от шефа
Комплексный обед/ужин с вином и напитками
Что не входит
Дополнительные блюда и напитки
не включенные в меню
Начало и место завершения
🚩 Jazz Caffe - Via Giuseppe Zanardelli, 12
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.