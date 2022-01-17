Музеи Ватикана и Сикстинская капелла

Пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия по музею.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

В целях эффективного использования оплаченного времени работы гида встреча с ним назначается непосредственно у входа в музеи Ватикана (смотрите информацию о месте встрече в форме бронирования).

График работы музеев Ватикана: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, последний вход: в 16:00.

ВАЖНО! Для посещения музеев Ватикана необходим Green Pass.

Для детей, также, документ, удостоверяющий личность.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла

Что вас ожидает 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Дворец Бельведер и музей Пио-Клементино
  • Галерея Гобеленов
  • Галерея Канделябров
  • Галерея Географических Карт
  • Пинакотека
  • Станцы Рафаэля
  • Апартаменты Борджиа
  • Апостольская Библиотека
  • Сикстинская капелла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость входных билетов и бронирования прохода без очереди после выписки билетов не возвращается.

Приглашаем на увлекательную прогулку по музеям Ватикана в сопровождении опытного профессионального экскурсовода.

Мы посетим дворец Бельведер и музей Пио-Клементино, где можно увидеть множество античных произведений искусства греческого и римского периодов: статуи Аполлона и его муз, позолоченная статуя Геркулеса, изображение Клеопатры, бюсты богов и героев.

Пройдем по трем знаменитым галереям Ватикана – Гобеленов, Канделябров и Географических Карт. Также заглянем в Пинакотеку, где хранятся творения гениальных художников – Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Караваджо и других. Увидим знаменитые Станцы Рафаэля – 4 помещения с фресками руки великого мастера, апартаменты Борджиа с богато расписанными комнатами и коллекцию современного религиозного искусства.

Один из интереснейших объектов Ватикана – Апостольская Библиотека с собранием древних текстов, роскошными залами и винтовой лестницей.

И, наконец, главная цель нашей экскурсии – легендарная Сикстинская капелла – истинный шедевр искусства эпохи Возрождения. Экскурсовод расскажет историю создания росписей и объяснит значения их смыслов и символов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). Входные билеты в музеи Ватикана. Стоимость билетов - 17 евро для взрослых от 18 лет
  • 8 евро для детей от 6 до 17 лет
  • Бесплатно для детей до 6 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
  • Удостоверяющий личность ребенка. Стоимость предварительного бронирования прохода в музеи без очереди - 4 евро с человека. Стоимость перехода из Сикстинской капеллы в Собор Святого Петра (1, 5 евро/чел.). Оплата билетов
  • Бронирования прохода без очереди и радионаушников производится наличными на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствия билетов по предварительной резервации билеты могут быть заказаны через агентство-посредника
  • Что может увеличить их стоимость ориентировочно на 15 евро с человека
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
17 янв 2022
Хочется сказать большое спасибо гиду Александре за эту экскурсию! Музеи Ватикана мне понравились даже больше, чем Лувр. А то, что мы с гидом находились в залах практически наедине с произведениями искусства, без толпы, это просто чистый кайф! За 4 часа посмотрели все, что я хотела и без спешки. Я очень довольна.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🖼МузеиСикстинская капелла🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Риме

Музеи Ватикана: групповая экскурсия
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Алеся
5
1465 отзывов
Музеи Ватикана: групповая экскурсия
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев - билеты без очереди включены
60 за 1 человека
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
1 отзыв
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
260 за 1-4 чел.
Музеи Ватикана - история шедевров и «зеркало» эпох
3 часа
Индивидуальная
Irene
4.9
87 отзывов
Музеи Ватикана - история шедевров и «зеркало» эпох
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
160 за 1-5 чел.
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
4 часа
Индивидуальная
Нелли
4.9
64 отзыва
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
188 за 1-5 чел.
Шедевры Ватикана
3 часа
Индивидуальная
Федерико
4.7
11 отзывов
Шедевры Ватикана
Индивидуальная пешеходная экскурсия по государству-анклаву
130 за 1-5 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
3 часа
Индивидуальная
Юлия
4.9
48 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
260 за 1-4 чел.
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
RomeInside
4.8
299 отзывов
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
За 3 часа вы узнаете историю религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства статуи
60 за 1 человека
Капитолийские Музеи - древнейшие музеи мира
2.5 часа
Индивидуальная
Irene
5
6 отзывов
Капитолийские Музеи - древнейшие музеи мира
Познакомиться с историей, культурой, традициями и анекдотами Рима через шедевры богатейшей коллекции
150 за 1-6 чел.
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Марина
4.6
11 отзывов
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
130 за 1-5 чел.
О, великий Ватикан
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Natalia
5
52 отзыва
О, великий Ватикан
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
200150 за 1-4 чел.
Собор Святого Петра - путешествие в Ватикан
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Natalia
4.7
18 отзывов
Собор Святого Петра - путешествие в Ватикан
О создании, значении и особенностях одной из самых больших христианских церквей в мире
от 91 за 1-6 чел.
Ватикан как увлекательный роман
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Victoria
4.9
35 отзывов
Ватикан как увлекательный роман
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
от 124 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ