Приглашаем на увлекательную прогулку по музеям Ватикана в сопровождении опытного профессионального экскурсовода.

Мы посетим дворец Бельведер и музей Пио-Клементино, где можно увидеть множество античных произведений искусства греческого и римского периодов: статуи Аполлона и его муз, позолоченная статуя Геркулеса, изображение Клеопатры, бюсты богов и героев.

Пройдем по трем знаменитым галереям Ватикана – Гобеленов, Канделябров и Географических Карт. Также заглянем в Пинакотеку, где хранятся творения гениальных художников – Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Караваджо и других. Увидим знаменитые Станцы Рафаэля – 4 помещения с фресками руки великого мастера, апартаменты Борджиа с богато расписанными комнатами и коллекцию современного религиозного искусства.

Один из интереснейших объектов Ватикана – Апостольская Библиотека с собранием древних текстов, роскошными залами и винтовой лестницей.

И, наконец, главная цель нашей экскурсии – легендарная Сикстинская капелла – истинный шедевр искусства эпохи Возрождения. Экскурсовод расскажет историю создания росписей и объяснит значения их смыслов и символов.