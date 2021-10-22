Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди

Пройдите без очереди в музеи Ватикана, базилику Святого Петра

4.4
164 отзыва
В группе
до 100 чел.
Пройдите без очереди в музеи Ватикана, базилику Святого Петра и Сикстинскую капеллу, чтобы окунуться в мир искусства эпохи Возрождения.

Посмотрите знаменитые работы Микеланджело, да Винчи и Рафаэля.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: вход без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Ватикан
  • Музеи Ватикана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте музеи Ватикана
  2. Осмотрите самые главные достопримечательности
  3. Полюбуйтесь удивительной Сикстинской капеллой
  4. Получите привилегированный доступ в базилику Святого Петра
  5. Побывайте внутри базилики Святого Петра после тура
Погрузитесь в мир искусства эпохи Возрождения и интриг во время экскурсии по музеям Ватикана, Сикстинской капелле и базилике Святого Петра. Используя проход без очереди, избегайте очередей и посмотрите работы Микеланджело, Рафаэля и Леонардо да Винчи.
Познакомьтесь с вашим гидом и пройдите мимо очереди с билетом для прохода без очереди. Изучите коллекцию музеев Ватикана, услышав историю, восходящую к 16 веку, и работы Папы Джулио II. Исследуйте 7 км бесценного искусства.
Откройте для себя классическое греческое искусство и работы мастеров эпохи Возрождения, Микеланджело и Рафаэля. Посмотрите статую Лаокоона и его сыновей и Преображения и полюбуйтесь работами других итальянских мастеров, таких как Леонардо да Винчи, Перуджино и Фра Анджелико.
Послушайте историю католической церкви и отправляйтесь в Сикстинскую капеллу, где снимался «Страшный суд» Микеланджело. Войдите в базилику Святого Петра, чтобы взглянуть на Ла Пьета. Наконец, посетите бумажный склеп, где похоронены Папа Иоанн Павел II и другие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость посещения музея со входом вне очереди
  • Тур с гидом
  • Наушники, чтобы лучше слышать гида
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Студенческий билет
  • Защитная маска, платок или шарф
Не допускаются
  • Крупногабаритный багаж
  • Чемоданы и большие сумки
  • Короткие юбки
  • Майки
Важная информация
  • Из-за текущих мер профилактики COVID-19 привилегированный доступ из Сикстинской капеллы к базилике Св
  • Тур подходит для всех возрастов
  • Тур не оборудован для гостей на инвалидных колясках
  • Избегайте больших рюкзаков и длинных зонтов
  • Для студенческих билетов (19-25 лет) вам нужно будет иметь действующий студенческий билет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 164 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
31
3
10
2
8
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
22 окт 2021
(Германия)
Великолепно
A
17 сен 2021
(Германия)
Very interesting tour with Tatyana. Sea of information from guide, who love her profession. Thanks. Strong recommend
E
16 авг 2021
(Ирландия)
Отличный тур и наш гид Моника Джи были такими милыми и информативными. Единственное, что экскурсия по базилике Святого Петра не предусмотрена, я чувствую, что это можно было бы более четко указать в описании. Тем не менее, это был блестящий тур и в целом впечатления. Моника была великолепна - очевидно, специалист в своей области.
A
26 июля 2021
(Эстония)
Очень советуем гида Татьяну, великолепный гид. Расскажет все и даже больше. В следующий раз хотели бы продолжить знакомство с Римом только с ней. Очень советуем.
s
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
красивое место, чтобы открыть для себя
C
26 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Евгения была фантастической !! Она была веселой, занимательной и информативной !!
I
23 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень хороший гид Моника Бьянки Смогла совместить профессионализм и дружелюбие.С детьми она была фантастической.
R
16 ноя 2021
(Мексика)
Оригинал (pt)
Кьяра была прекрасной хозяйкой! Впечатления действительно потрясающие.
Ralitsa
13 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (en)
Лучана была замечательным гидом! Очень знающий и общительный. Она могла ответить на все вопросы и связаться со всеми нами! Много гулять, но оно того стоило!
А
10 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
В день тура мы точно были на месте встречи (офис Romaround). На месте (!) Нам сообщили, что с нашим немецким гидом произошел инцидент, и он не смог приехать. Нам предоставили выбор: взять гида на английском или посмотреть музеи с аудиогидом. Мы должны были принять быстрое решение и в конечном итоге остановились на английском гиде. После того, как нам пришлось ждать 20 минут двух человек в фойе музеев Ватикана, это, наконец, началось. Наш гид Лаура очень старалась, но для нас это было не то же самое, что экскурсия на немецком языке (многие церковные термины и т. Д.). Дама из офиса Romaround была очень дружелюбной, но надежно вернула нам всего 10 евро (на человека) по цене 59 евро (на человека).
J
9 ноя 2021
(Швеция)
Оригинал (sv)
Восторженный и опытный гид, который сделал наш тур очень интересным и запомнился нам.
B
5 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (fr)
Очень интересно
F
5 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Замечательный визит на исключительное место благодаря Екатерине, которая смогла поделиться с нами своими знаниями и страстью. Барбара и Фабьен
А
4 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (es)
Прекрасный и дружелюбный прием. Тур, который нужно забыть: 1 час перед экраном с пояснениями о картинах в часовне и немного понятным звуком. Некачественные одинарные наушники. Лучше взять любую экскурсию и получить у входа самогида. Так что все идет в своем собственном темпе.
А
3 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
очень хороший
Ещё 149 отзывов

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