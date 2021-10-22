Погрузитесь в мир искусства эпохи Возрождения и интриг во время экскурсии по музеям Ватикана, Сикстинской капелле и базилике Святого Петра. Используя проход без очереди, избегайте очередей и посмотрите работы Микеланджело, Рафаэля и Леонардо да Винчи.

Познакомьтесь с вашим гидом и пройдите мимо очереди с билетом для прохода без очереди. Изучите коллекцию музеев Ватикана, услышав историю, восходящую к 16 веку, и работы Папы Джулио II. Исследуйте 7 км бесценного искусства.

Откройте для себя классическое греческое искусство и работы мастеров эпохи Возрождения, Микеланджело и Рафаэля. Посмотрите статую Лаокоона и его сыновей и Преображения и полюбуйтесь работами других итальянских мастеров, таких как Леонардо да Винчи, Перуджино и Фра Анджелико.

Послушайте историю католической церкви и отправляйтесь в Сикстинскую капеллу, где снимался «Страшный суд» Микеланджело. Войдите в базилику Святого Петра, чтобы взглянуть на Ла Пьета. Наконец, посетите бумажный склеп, где похоронены Папа Иоанн Павел II и другие.