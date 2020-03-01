Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Неттуно — один из любимых курортов римлян

Гуляя по улочкам средневекового квартала Борго Медиевале, вы увидите остатки крепостных стен и познакомитесь с многослойной городской архитектурой, типичной для Италии. Возле еще одной достопримечательности — старинного массивного замка семейства Франкопанов — поговорим о знатном хорватском дворянском роде. На рынке, куда ежедневно привозят свежайший улов, для вас приготовят местный деликатес из морепродуктов — крудо. И, дополнив набор бутылочкой просекко, как настоящие римляне, вы отправитесь на берег моря. А по пути я покажу лучшую лавку с биологическим итальянским мороженым, которому нет равных — в этом вы сможете убедиться и сами!

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Анцио — город с историей, древнее Рима

Спустившись к берегу, вы прогуляетесь вдоль моря, останавливаясь на фото. А затем переберетесь в соседний город Анцио. Не пугайтесь — города разделены лишь условно, прогулка по морю займёт не более получаса. Возле фрагментов и развалин величественных дворцов, вилл и терм вы услышите легенду об основании города сыном Одиссея и греческой чародейки Цирцеи. Узнаете о временах, когда Анцио служил резиденцией римских императоров Цезаря, Кая Лукреция, Октавиана Августа. Я также покажу место, где родились легендарные Калигула и Нерон. И расскажу о найденном здесь артефакте — знаменитой статуе Аполлона Бельведерского.

После экскурсии я покажу отличные места для рыбного обеда и подарю разработанную мной брошюру с лучшими ресторанами и пляжами Анцио. А при необходимости сориентирую вас, как добраться до станции, с которой вы сможете вернуться обратно в Рим.