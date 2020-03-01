Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда

Переключить внимание с шедевров столицы на историческое наследие и курортное обаяние ее окрестностей

Юлия
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Юлия – представитель гидов
В приморских городах всего в часе езды от Рима вы побываете на родине легендарных императоров, осмотрите руины резиденции Цезаря, услышите древние мифы и познакомитесь с историей знатных родов.

А также оцените блюда из свежайших морепродуктов и отдохнете на пляжах лазурного Тирренского моря.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча возле жд станции города Nettuno
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Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда

Что вас ожидает

Неттуно — один из любимых курортов римлян
Гуляя по улочкам средневекового квартала Борго Медиевале, вы увидите остатки крепостных стен и познакомитесь с многослойной городской архитектурой, типичной для Италии. Возле еще одной достопримечательности — старинного массивного замка семейства Франкопанов — поговорим о знатном хорватском дворянском роде. На рынке, куда ежедневно привозят свежайший улов, для вас приготовят местный деликатес из морепродуктов — крудо. И, дополнив набор бутылочкой просекко, как настоящие римляне, вы отправитесь на берег моря. А по пути я покажу лучшую лавку с биологическим итальянским мороженым, которому нет равных — в этом вы сможете убедиться и сами!

Анцио — город с историей, древнее Рима
Спустившись к берегу, вы прогуляетесь вдоль моря, останавливаясь на фото. А затем переберетесь в соседний город Анцио. Не пугайтесь — города разделены лишь условно, прогулка по морю займёт не более получаса. Возле фрагментов и развалин величественных дворцов, вилл и терм вы услышите легенду об основании города сыном Одиссея и греческой чародейки Цирцеи. Узнаете о временах, когда Анцио служил резиденцией римских императоров Цезаря, Кая Лукреция, Октавиана Августа. Я также покажу место, где родились легендарные Калигула и Нерон. И расскажу о найденном здесь артефакте — знаменитой статуе Аполлона Бельведерского.

После экскурсии я покажу отличные места для рыбного обеда и подарю разработанную мной брошюру с лучшими ресторанами и пляжами Анцио. А при необходимости сориентирую вас, как добраться до станции, с которой вы сможете вернуться обратно в Рим.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега, профессиональный лицензированный гид и местный житель.
  • До станции города Неттуно, где начинается экскурсия, вы добираетесь самостоятельно (на поезде с римского ж/д вокзала Termini). Билеты не входят в стоимость экскурсии.
  • Также отдельно оплачиваются дегустации мороженого и просекко.
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле жд станции города Nettuno.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля, мне 28 лет, и уже четыре года я живу в Риме, увлекаясь и увлекая его историей и дольче витой. Обучалась в лучшей римской школе по подготовке профессиональных гидов. Являюсь членом итальянской ассоциации защиты природного и культурного наследия. Я экскурсовод с большим опытом проведения как групповых, так и индивидуальных экскурсий по Риму, знаю, как найти подход и оставить теплые воспоминания путешественникам. Любую свою экскурсию стараюсь сделать легкой, неперегруженной и позитивной. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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Гастрономические экскурсии в Риме

Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
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