Мы начнём нашу экскурсию ⛳ с археологической зоны на Ларго Арджентина, знаменитой руинами древних храмов и многочисленными кошками, которые в них обитают. Пройдём через старинный квартал к изящному фонтану ⛲ Черепах, рассмотрим аристократические дворцы на площади и узнаем историю 📖 семьи Маттеи. Пройдём улочками еврейского гетто и выясним, как связана история Рима с историей этого народа уже более двух тысяч лет. Обойдём Портик Октавии — ещё один древнеримский памятник, и двинемся к набережной Тибра и маленькому острову Тиберина, который с глубокой древности связан с врачеванием и медициной. Это живописная прогулка 👣 по менее известным частям Рима.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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София Ю.
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