Мы начнём нашу экскурсию ⛳ с археологической зоны на Ларго Арджентина, знаменитой руинами древних храмов и многочисленными кошками, которые в них обитают. Пройдём через старинный квартал к изящному фонтану ⛲ Черепах, рассмотрим аристократические дворцы на площади и узнаем историю 📖 семьи Маттеи. Пройдём улочками еврейского гетто и выясним, как связана история Рима с историей этого народа уже более двух тысяч лет. Обойдём Портик Октавии — ещё один древнеримский памятник, и двинемся к набережной Тибра и маленькому острову Тиберина, который с глубокой древности связан с врачеванием и медициной. Это живописная прогулка 👣 по менее известным частям Рима.