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Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»

5
4 отзыва
София Ю.
София Ю. – Гид из Рима
Рим — это не только Колизей и Ватикан.

На этой экскурсии 🧭 я вам это докажу.

В онлайн-режиме мы прогуляемся по живописным, но не очень известным местам Рима.

Увидим самое разное: древние руины и аристократические дворцы, еврейское гетто и маленький остров 🏝️ Тиберина.

Поговорим о кошках, римской истории 📖, о врачевании и медицине и об удивительной истории семьи Маттеи.

На этой экскурсии вы увидите Рим в необычном ракурсе.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»
Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»

Что вы увидите

  • Археологическая зона Ларго Арджентина
  • Фонтан Черепах
  • Еврейское гетто
  • Портик Октавии
  • Набережная Тибра
  • Остров Тиберина
Мы начнём нашу экскурсию ⛳ с археологической зоны на Ларго Арджентина, знаменитой руинами древних храмов и многочисленными кошками, которые в них обитают. Пройдём через старинный квартал к изящному фонтану ⛲ Черепах, рассмотрим аристократические дворцы на площади и узнаем историю 📖 семьи Маттеи. Пройдём улочками еврейского гетто и выясним, как связана история Рима с историей этого народа уже более двух тысяч лет. Обойдём Портик Октавии — ещё один древнеримский памятник, и двинемся к набережной Тибра и маленькому острову Тиберина, который с глубокой древности связан с врачеванием и медициной. Это живописная прогулка 👣 по менее известным частям Рима.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»
Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»
Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»
Онлайн-экскурсия «Неизвестный Рим — прогулка по нетуристическим кварталам»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
София Ю.
София Ю.
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4 отзыва оставили туристы

София Ю. проводит ещё 2 экскурсии

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