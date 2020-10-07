90 отзывов оставили туристы

Как проходит день папы римского и где он живёт? Вы увидите не только его дом, но и окна квартиры. А ещё мы «зайдём» к нему в гости и рассмотрим обстановку одного из наиболее влиятельных людей на Земле.
Правда ли, что инфраструктура Ватикана мало чем отличается от обычного государства? Ответом на вопрос будет виртуальная прогулка 👣 по всей территории страны и подробный рассказ о её устройстве в сопровождении моих личных фото.
Почему из всех наций для охраны папы выбрали именно швейцарцев, каким критериям должен соответствовать кандидат в гвардейцы и что можно и нельзя бравым ребятам, выбравшим эту службу?
На 1, 5 часа вы погрузитесь в настоящую жизнь Ватикана и его жителей, получите ответы на самые волнующие вопросы и увидите ещё много мест на территории государства, о существовании которых не догадывались.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что почитать, посмотреть»
Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в онлайн!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования.
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно, полезно и действительно уникально, с тонкостями и подробностями, которые завораживают. Спасибо огромное!
Елена
5 октября 2020
Добрый день! Вчера я побывала с Натальей на двух экскурсиях: утром по Ватикану, а вечером онлайн-прогулка по Риму. (Прошу прощения: пишу отзыв с телефона и за прогулку по Риму ставила тоже 5*, но то ли сбой технический, то ли промахнулась и опубликовано смотрю как 4*. Это 5*, если можно, то прошу это исправить). Теперь об экскурсии по Ватикану. Удивительно красиво, интересно, информативно, много нового узнала (я была там вживую в 2015 году), Наталья смогла показать такое, что вживую не всем туристам удаётся увидеть. Огромное спасибо! Именно после Ватикана я сразу же захотела отправиться с Натальей на прогулку по Риму и осталась очень ею довольна. Будто снова посетила Рим с таким прекрасным гидом!
Sergei
26 сентября 2020
Замечательная экскурсия с множеством интересных подробностей и фактов, о которых расскажет далеко не каждый экскурсовод - практически всё из рассказанного я узнал впервые, хотя до этого мне и довелось побывать в музеях Ватикана. Текст совершенно не перегружен излишними историческими описаниями, динамичное повествование Натальи удерживает внимание на протяжении всей экскурсии. Также хочется отметить визуальную составляющую - презентация содержит богатый фотоматериал, позволяющий увидеть то, что зачастую основной массе туристов недоступно. В дополнение к очень интересному рассказу Наталья также дает ценные советы по посещению некоторых секретных мест, что будет однозначно полезно тем, кто планирует впоследствии увидеть Ватикан вживую. Рекомендую!
Елена
11 сентября 2020
Очень интересная экскурсия. Узнала много нового. Наташа очень эрудирована и к тому же замечательный рассказчик. Рекомендую!
Татьяна
10 сентября 2020
Великолепная экскурсия с профессионалом- гидом по Ватикану.... Яркое и запоминающееся он- Лайн путешествие в прошлое помогает лучше понимать настоящее Спасибо Вам за это!!!!
Natalia
28 августа 2020
Наталия отличный рассказчик, замечательная грамотная речь. Ухо радуется. Рассказ течет плавно, текст выверен и хорошо построен, Хорошего качества иллюстрации. Все это очень важно, потому что это вебинар, а удержать внимание слушателя в таком случае намного сложнее. Замечательно, что все фотографии остаются на память и можно снова вернуться к ним. Конечно, хотелось бы "прогулки, но что поделать. Спасибо, Наталия за доставленное удовольствие.
Elena
27 августа 2020
Спасибо!!! Экскурсия дала много нового и незнакомого до сих пор! Жаль, что это только онлайн. Хотелось бы повторить уже в Ватикане. Немного запаздывали фото, но в целом мне понравилось!
Елена
8 августа 2020
Очень познавательно. Рекомендую
Елена
7 августа 2020
Экскурсия понравилась. Только я ошиблась и не прочитала что это не живая прогулка. А вебинар из дома. Хотелось бы чтобы вначале об этом было написано. А не потом. В ходе экскурсии я узнала что все равно практически никуда не пускают в Ватикане. Поэтому мое разочарование от того что это была экскурсия-вебинар, а не прогулочная экскурсия немного стихло.
Татьяна
7 августа 2020
Участвовали в экскурсии, получили удовольствие. Рекомендуем!
Полина
7 августа 2020
Очень увлекательно Наталия вводит нас в самые приватные уголки Ватикана) время прошло незаметно) рекомендую для познавательного времяпровождения
Глинник
31 июля 2020
Раньше бывал на экскурсии в Ватикане, но получил много редкой интересной информации. Отлично. Рекомендую.
Мария
21 июля 2020
Огромнейшее спасибо за экскурсию! Всем рекомендую!
Оксана
17 июля 2020
Собирались семьёй в этом году поехать в Италию, но.... Онлайн экскурсии- очень удобный формат( можно более детально рассмотреть, подготовиться, проложить маршрут для себя!). Прекрасный Гид Наталья своими знаниями, эмоциями, - ещё больше разожгла желание оказаться в Италии. Спасибо всей команде Tripster за возможности очутиться в разных уголках мира, не выходя из дома, а Наталье за эту познавательную экскурсию.
Ольга
16 июля 2020
Спасибо большое Наталье за интересную, познавательную экскурсию! Ездили с мужем в Италию на серебряную свадьбу, были в Ватикане, но на этой экскурсии узнала много для себя нового, на что то с удовольствием посмотрела вновь. Пошла рассказывать мужу. Спасибо😘💕