90 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

Как проходит день папы римского и где он живёт? Вы увидите не только его дом, но и окна квартиры. А ещё мы «зайдём» к нему в гости и рассмотрим обстановку одного из наиболее влиятельных людей на Земле.

Правда ли, что инфраструктура Ватикана мало чем отличается от обычного государства? Ответом на вопрос будет виртуальная прогулка 👣 по всей территории страны и подробный рассказ о её устройстве в сопровождении моих личных фото.

Почему из всех наций для охраны папы выбрали именно швейцарцев, каким критериям должен соответствовать кандидат в гвардейцы и что можно и нельзя бравым ребятам, выбравшим эту службу?

На 1, 5 часа вы погрузитесь в настоящую жизнь Ватикана и его жителей, получите ответы на самые волнующие вопросы и увидите ещё много мест на территории государства, о существовании которых не догадывались.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что почитать, посмотреть»

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Скидка 15% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в онлайн!