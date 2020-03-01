Индивидуальные экскурсии в Риме

«Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай»

Н.В. Гоголь

Что вас ожидает

Ромул сказал: «Здесь будет город»

Мы встретимся в самом сердце города — на площади Испания. Поднимаясь по ступеням грандиозной барочной лестницы, вы начнете путешествие по эпохам Рима. Увидите монументальную колонну Непорочного Зачатия и насладитесь прохладой у легендарных фонтанов Бернини и Треви, а я проведу вас улочками столицы от Энея до Ромула и Рема, от Римских царей до консулов, от императоров до Римских пап, фашисткого режима и наших дней.

«Город как солнце», — ответил Рем

Мы осмотрим главные достопримечательности и поговорим о прошлом и настоящем Вечного города. Классическая на первый взгляд прогулка удивит вас сюрпризами. Хотите увидеть первую в мире церковь с 3D фреской на плафоне? Узнать, чем были знамениты иезуиты и кого называют отцом барокко? Мы осмотрим руины храма Божественного Адриана, встроенные в фасад биржи, а у стен пантеона поговорим о золотом веке древнеримской архитектуры, отыщем фрески Филиппо Липпи и даже полотна Караваджо!