Индивидуальные экскурсии в Риме

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Полюбоваться фонтаном Треви, найти в городе полотна Караваджо и познакомиться с историей Рима

Margaryta
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Margaryta – ваш гид
Для меня Рим — самый значимый, красивый, вкусный, поразительный, загадочный город в мире.

За каждым поворотом здесь поджидают шедевры мирового искусства, древние легенды и колоритные дворики.

Я расскажу, как на семи холмах расцветала империя и познакомлю с наследием великих римских мастеров.

А кроме того, поделюсь множеством интересных фактов.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи

«Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай»
Н.В. Гоголь

Что вас ожидает

Ромул сказал: «Здесь будет город»
Мы встретимся в самом сердце города — на площади Испания. Поднимаясь по ступеням грандиозной барочной лестницы, вы начнете путешествие по эпохам Рима. Увидите монументальную колонну Непорочного Зачатия и насладитесь прохладой у легендарных фонтанов Бернини и Треви, а я проведу вас улочками столицы от Энея до Ромула и Рема, от Римских царей до консулов, от императоров до Римских пап, фашисткого режима и наших дней.

«Город как солнце», — ответил Рем
Мы осмотрим главные достопримечательности и поговорим о прошлом и настоящем Вечного города. Классическая на первый взгляд прогулка удивит вас сюрпризами. Хотите увидеть первую в мире церковь с 3D фреской на плафоне? Узнать, чем были знамениты иезуиты и кого называют отцом барокко? Мы осмотрим руины храма Божественного Адриана, встроенные в фасад биржи, а у стен пантеона поговорим о золотом веке древнеримской архитектуры, отыщем фрески Филиппо Липпи и даже полотна Караваджо!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, наденьте, пожалуйста, удобную обувь и возьмите с собой воду
  • Я гибкий гид и могу немного изменить маршрут в соответствии с вашими предпочтениями
  • При желании мы можем посетить после экскурсии необычное историческое кафе
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи
Пешком по Риму: сквозь время и эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Margaryta
Margaryta
Здравствуйте дорогие путешественники. Меня зовут Маргарита. Я гид по Риму и его окрестностям. Живу здесь более 10 лет, обожаю историю и интересные факты. Мои экскурсии не только информативны, но и хорошо запоминающиеся! Каждая из них наполнена восхищением и любовью к этому Великому, прекрасному городу. Всегда готова помочь в любой ситуации: подобрать хороший римский ресторан, организовать мастер-класс по приготовлению пасты, помочь с переводом или забронировать трансфер.
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