13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучший кофе Вечного города

Утро мы начнем в историческом центре Рима, где рядом с Пантеоном вот уже 80 лет можно попробовать один из лучших эспрессо в Риме. Здесь мы не спеша позавтракаем, наблюдая за просыпающимся городом, а затем продолжим исследовать самые лакомые кофейные места Рима. Вы посетите два заведения, которые борются за звание лучшей кофейни Вечного города, и попробуете сделать свой выбор в пользу одной из них. Побываете в старейшем кафе Рима, где расположилась настоящая галерея, и выпьете чашечку капучино за столиком, где Гоголь писал первый том «Мертвых душ». Откроете для себя римскую кофейню третьей волны. Разобраться в стольких видах отличного кофе непросто, поэтому, чтобы ничего не упустить, в начале прогулки вы получите специальные карточки для оценивания каждого напитка.

Кофейная культура римлян

Прогуливаясь от кофейни к кофейне среди главных достопримечательностей Рима, мы поговорим о кофейной культуре потребления в Италии, о любимых кофейных напитках римлян и традициях, связанных с ними. Вы узнаете, сколько раз в день пьет кофе каждый уважающих себя римлянин, почему жители Вечного города предпочитают наслаждаться эспрессо у барной стойки, ознакомитесь с историческим аспектом кофейного вопроса, и всё это — на фоне Пантеона, Испанской лестницы и других римских сокровищ.