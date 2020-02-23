13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Рим для кофеманов

Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста

Natalia
Задать вопрос
Natalia – ваш гид
Кофе — тот напиток, с которого начинается и которым заканчивается день каждого римлянина.

На моей прогулке вы пройдете по самым знаковым кофейным местам Рима, попробуете лучший эспрессо в городе, познакомитесь с итальянскими кофейными традициями и лучше поймете повседневную культуру Вечного города.

Все точки нашего маршрута расположились в историческом центре Рима, поэтому вы не только насладитесь ароматным кофе, но и познакомитесь с городскими достопримечательностями.
111 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza di Sant'Eustachio
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.77
Рим для кофеманов
Рим для кофеманов

Что вас ожидает

Лучший кофе Вечного города
Утро мы начнем в историческом центре Рима, где рядом с Пантеоном вот уже 80 лет можно попробовать один из лучших эспрессо в Риме. Здесь мы не спеша позавтракаем, наблюдая за просыпающимся городом, а затем продолжим исследовать самые лакомые кофейные места Рима. Вы посетите два заведения, которые борются за звание лучшей кофейни Вечного города, и попробуете сделать свой выбор в пользу одной из них. Побываете в старейшем кафе Рима, где расположилась настоящая галерея, и выпьете чашечку капучино за столиком, где Гоголь писал первый том «Мертвых душ». Откроете для себя римскую кофейню третьей волны. Разобраться в стольких видах отличного кофе непросто, поэтому, чтобы ничего не упустить, в начале прогулки вы получите специальные карточки для оценивания каждого напитка.

Кофейная культура римлян
Прогуливаясь от кофейни к кофейне среди главных достопримечательностей Рима, мы поговорим о кофейной культуре потребления в Италии, о любимых кофейных напитках римлян и традициях, связанных с ними. Вы узнаете, сколько раз в день пьет кофе каждый уважающих себя римлянин, почему жители Вечного города предпочитают наслаждаться эспрессо у барной стойки, ознакомитесь с историческим аспектом кофейного вопроса, и всё это — на фоне Пантеона, Испанской лестницы и других римских сокровищ.

Организационные детали

Кофе в каждом из заведений, где мы будем останавливаться, не входит в стоимость экскурсии.

Рим для кофеманов
Рим для кофеманов
Рим для кофеманов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza di Sant'Eustachio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Natalia
Natalia
Привет! Меня зовут Наталья, я гид по Риму и Инстаграм-блогер. Когда я впервые приехала в Рим, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот уже больше трех лет я живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира. На своих экскурсиях я стараюсь показать вам настоящий Рим: с шумными итальянцами, с ароматом кофе, с секретными двориками и красивейшими фасадами. Я за непринужденный формат экскурсий и стараюсь преподносить историю без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы интересно провели время, познакомились с городом и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные места в Риме и поделюсь ими с вами! Ну и конечно, я всегда рада разделить с вами минуты dolce far niente за чашечкой кофе или бокалом вина в местной винотеке. Жду вас на моих экскурсиях!
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Отлично погуляли по лучшим кофейням города. Спасибо Наталье за экскурсию и ценные советы по местам которые нужно посетить
26 января 2020
25.01.2020 были на экскурсии “ Рим для кофеманов» с Натальей. С самого начала экскурсии было ощущение, что мы встретились с давней знакомой, такое впечатление производит Наталья! Очень легко и непринужденно она нас ввела в мир кофе, мы узнали историю появления кофе в Италии, эксклюзивные «фишки» известных кофеен Рима, расшифровала для нас названия порций и видов кофе. Маршруты между кофейнями пролегали по центру города, и Наталья многое нам рассказала о достопримечательностях и показала незабываемые архитектурные шедевры. Мы побывали на узких аутентичных улочках ( куда сами мы бы не рискнули зайти), оказалось, что там милые итальянские дворики и из окон пахнет домашним обедом:). Спасибо огромное Наталье за время, проведённое с ней, Римский кофе - это отдельный мир, к которому мы теперь тоже причастны!
29 октября 2019
Рекомендую экскурсию для влюбленных в кофе. Попробовали кофе в 3-х кофейнях...и побывали в самой старой кофейне города...ель греко, которой 252 года. Понравился темп экскурсии и рассказ Натальи. Легкая и непринужденная прогулка по кофейному Риму... а ещё Наталья может Вам показать "секретное место" откуда Вы сможете сделать фото фонтана Треви без толп туристов... показать Вам псевдокупол.... и, конечно, рассказать про историю кофе в Риме.
18 июля 2019
Наталия невероятно приятна в общении и всегда на связи. Экскурсия была больше похожа на прогулку с милой знакомой! Большое спасибо! Очень рекомендую
3 мая 2019
Очень классно прогулялись по кофейням параллельно заходя в базилики с необычной историей. Наталия непринужденно и с юмором рассказывала про Рим. Эта экскурсия обязательна к посещению для всех!
1 мая 2019
Были на экскурсии с подругой и дочерью - всем понравилось! Наташа рассказала о кофе и культуре его потребления в Риме. Отвела в лучшие кофейни города. Маршрут прогулки проходит по центру Рима, так что кроме ароматного кофе вас ждут и красивые виды! Всем рекомендуем!
14 января 2019
Экскурсия очень понравилась! В тех местах, куда мы заходили, кофе был действительно лучше, чем в среднем. Некоторые кофейни готовят необычный кофе или могут похвастаться роскошным интерьером. Маршрут построен очень грамотно: ближе к концу прогулка становится чуть длиннее, благодаря чему появляются силы на последние порции кофе :)
Спасибо!
11 сентября 2018
Прекрасная Экскурсия!!! Экскурсовод Natalia -профессионально, весело,
Грамотно, ненавязчиво, интересно и познавательно провела нас на только
По лучшим кофейным заведения Рима, но и рассказала историю КОФЕ и
Кофеварок, научила оценивать кофе, связала все это с историей Вечного
Города и Италии в целом, с итальянскими художниками,
Скульпторами, Великими и Знаменитыми и Известными людьми (итальянцами
И приезжими) всех веков и народов. Очень благодарны Наталье за экскурсию.
Порекомендуем ее своим друзьям и знакомым!
23 августа 2018
Нам понравилась экскурсия! Стали немножко понимать и разбираться в кофе благодаря гиду Наталье! Наталья показала нам очень интересные и значимые места. Показала церковь Сан Луиджи деи Франчези, где полотна самого Караваджо! Маршрут выстроен грамотно и очень интересно. Вы получите удовольствие от этой прекрасной экскурсии, даже если Вы не любитель кофе)
Наталья, спасибо!
22 августа 2018
Замечательная экскурсия! Даже не ожидали что через познания кофе откроем интересные уголки Рима. Спасибо огромное Наталье за интереснейшую экскурсию которая завершилась в кафе со статуями!!!
Ещё 3 отзыва

Natalia проводит ещё 2 экскурсии

Гастрономическая прогулка по РимуГастрономическая прогулка по РимуГастрономическая прогулка по Риму
144 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Один из лучших способов познакомиться с городом — попробовать его на вкус. Приглашаю на историко-гастрономическую прогулку по очаровательным местам Рима. Вы узнаете, как питались древние римляне, какие блюда дошли до наших дней, какой кофе предпочитают итальянцы, почему римский стрит-фуд может быть деликатесом, что такое итальянский аперитив и куда ходят местные жители.
Инста-Рим: прогулка с блогеромИнста-Рим: прогулка с блогеромИнста-Рим: прогулка с блогером
От 117 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Посетить фотогеничные места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города
Рим — это не только Колизей, Ватикан и Испанская лестница: я покажу самые красивые уголки без толп туристов и раскрою его секреты. Вы заглянете в скрытые дворики, о которых знают не все местные, посетите старинную библиотеку и полюбуетесь панорамой с уютной террасы. В «блогерский» пакет входит отдых за чашкой кофе или с устрицами и бокалом просекко — и конечно, сотни фотографий для Инстаграма.

Гастрономические экскурсии в Риме

Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарииСыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65 за человека
3.5 часа
385 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Окунитесь в атмосферу жизни Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, посещая те же пекарни и продуктовые лавки, куда привередливые римляне ходят за бискотти и пармеджано. Раскройте мир итальянских вин с их историей, тонкостями дегустации и сочетаний с блюдами. Прогуляйтесь по древним улицам Рима, открывая их истории и пробуя национальную еду в самых вкусных местах обожаемого римлянами района Трастевере. Почувствуйте себя настоящими итальянцами – веселыми, беззаботными и бесконечно счастливыми, мамма миа санто чиело, еще один день прожит не зря!
Душевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельню
160 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухнейВкусный Рим: знакомство с итальянской кухнейВкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
125 за экскурсию
3 часа
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Мы прогуляемся по историческому центру и поговорим об истории города, его традициях и героях. Я покажу главные памятники Вечного Города, его секретные уголки и лучшие заведения. Узкие улочки старинных кварталов выведут нас к семейным тавернам, уютным кафе и барам, где вы узнаете, что ели раньше и что едят теперь римляне.
Путешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царствоПутешествие в земляничное царство
250 за экскурсию
4.5 часов
58 отзывов
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!
Кулинарная прогулка для самых смелыхКулинарная прогулка для самых смелыхКулинарная прогулка для самых смелых
115 за экскурсию
4 часа
122 отзыва
История римской кухни, устрицы, трюфель, паштет и сыр — на прогулке для настоящих гурманов!
Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь. Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню. Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!
Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!Мастер-класс: готовим пасту и джелато, как римляне!
65 за человека
2 часа
3 отзыва
Раскрыть секреты соусов, нарезать 5 разных видов пасты и сделать лучшее мороженое в мире
Предлагаем вам примерить роль повара итальянского ресторана: во время мастер-класса вы приготовите домашнюю пасту из лучших продуктов. Узнаете об особенностях этого блюда в регионах Италии и разберетесь в тонкостях рецепта. А еще попробуете себя в роли джелатерье и приготовите вкуснейший замороженный десерт!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы