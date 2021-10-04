Организуйте обзорную экскурсию и полюбуйтесь всеми основными достопримечательностями Рима, включая Колизей, базилику Святого Петра и Испанскую лестницу. Наслаждайтесь потрясающими видами на борту комфортабельного двухэтажного автобуса и узнавайте об истории города, слушая подробные аудиокомментарии.

Рим, также известный как Вечный город, является одним из самых посещаемых городов на планете. Получите максимум удовольствия от отпуска, исследуя исторические памятники города и захватывающую атмосферу с билетом на hop-on hop-off автобус.

Полюбуйтесь архитектурным великолепием Рима с палубы автобуса или отправляйтесь в любую из всемирно известных достопримечательностей, таких как Колизей, Испанская лестница и Ватикан.

Выберите один из 13 языков и узнайте о вечной красоте Рима через бесплатный набор наушников.

Розовые автобусы ходят весь день и доставят вас к наиболее важным памятникам и культурным местам города, пока вы удобно сидите. Садитесь и выходите в удобное для вас время и вознаградите себя чудесным видом на Рим, который вы никогда не забудете, с одного из одно- или двухэтажных автобусов.

Панорамный билет включает в себя:

Stazione Termini

Санта-Мария-Маджоре

Археологическая зона Колизея

Circo Massimo - Уста истины

Пьяцца Венеция - Торговый район

Ватикан, Сикстинская капелла и Кастель Сант-Анджело

Испанская лестница

Площадь Барберини и фонтан Треви