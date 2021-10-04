Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off

Познакомьтесь с Римом во время обзорной экскурсии на автобусе

3.8
2567 отзывов
Билет на автобус
Познакомьтесь с Римом во время обзорной экскурсии на автобусе.

Делайте остановки на свое усмотрение и знакомьтесь с шедеврами архитектуры и искусства, а также достопримечательностями Рима с аудиогидом на 13 языках (наушники в комплекте).
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Путешествуйте по Риму в своем темпе с билетом на 24, 48 или 72 часа
  2. Полюбуйтесь уникальным ансамблем площади и собора Святого Петра
  3. Откройте для себя красоту архитектуры неоклассицизма на площади Пьяцца Навона
  4. Прогуляйтесь по площади Испании и поднимитесь по знаменитой Испанской лестнице
  5. Осмотрите Колизей и Римский Форум
  6. Узнайте новые и интересные факты о Риме из содержательной аудиоэкскурсии
  7. Восхититесь гениальным творением Микеланджело — Капитолийской площадью
Организуйте обзорную экскурсию и полюбуйтесь всеми основными достопримечательностями Рима, включая Колизей, базилику Святого Петра и Испанскую лестницу. Наслаждайтесь потрясающими видами на борту комфортабельного двухэтажного автобуса и узнавайте об истории города, слушая подробные аудиокомментарии.
Рим, также известный как Вечный город, является одним из самых посещаемых городов на планете. Получите максимум удовольствия от отпуска, исследуя исторические памятники города и захватывающую атмосферу с билетом на hop-on hop-off автобус.
Полюбуйтесь архитектурным великолепием Рима с палубы автобуса или отправляйтесь в любую из всемирно известных достопримечательностей, таких как Колизей, Испанская лестница и Ватикан.
Выберите один из 13 языков и узнайте о вечной красоте Рима через бесплатный набор наушников.
Розовые автобусы ходят весь день и доставят вас к наиболее важным памятникам и культурным местам города, пока вы удобно сидите. Садитесь и выходите в удобное для вас время и вознаградите себя чудесным видом на Рим, который вы никогда не забудете, с одного из одно- или двухэтажных автобусов.

Панорамный билет включает в себя:

    Stazione Termini
    Санта-Мария-Маджоре
    Археологическая зона Колизея
    Circo Massimo - Уста истины
    Пьяцца Венеция - Торговый район
    Ватикан, Сикстинская капелла и Кастель Сант-Анджело
    Испанская лестница
    Площадь Барберини и фонтан Треви

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Автобусный билет, в зависимости от выбранного варианта
    • Многоязычная аудиогарнитура в Панорамном туре
    • Вай фай
    • Пешеходные экскурсии доступны от остановок 4, 5 и 6 (спросите у сотрудников на борту)
    Что не входит
    • Плата за посещение достопримечательностей, памятников и музеев
    • Чаевые (по желанию)
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Начните тур с любой остановки. Садитесь и выходите столько раз, сколько хотите, в течение всего срока действия билета
    • Поскольку это круговой маршрут, доступность определяется в порядке очереди
    • Задержки, снижение частоты и изменение маршрута могут произойти из-за заторов на дорогах и закрытия дорог
    • Автобусы на Панорамном маршруте (розовые автобусы) представляют собой двухэтажные автобусы с открытым верхом, но со съемной крышей, поэтому курсируют в любую погоду
    • Инвалидные коляски могут быть размещены на нижнем этаже
    • На борт допускаются только маленькие собаки в клетке
    • См. Описание вариантов тура для получения конкретной информации о каждом варианте автобусного тура
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    3.8
    Основано на 2567 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    А
    4 окт 2021
    (Германия)
    Вначале немного сложно найти точную точку остановки, но поскольку более или менее все автобусы hop-on-hop-off останавливаются в одном и том же месте, это тоже не большая проблема. Этот тур - хорошее введение в ваше пребывание в Риме, так как вы получите хороший обзор. Было жаль, что не все разъемы для наушников работали, и звуковые объявления могли быть более подробными на мой вкус. По-прежнему рекомендуется по этой цене.
    A
    25 сен 2021
    (Дания)
    Купил билет на тот же день. Однако ваучер прибывает в течение 48 часов. (Почему. ) К счастью, мы все равно пришли, когда сотрудники одобрили подтвержденную почту. Хорошая поездка по городу. Проходит около 15 км за 1,30 часа. (С разным временем ожидания) Наушники с множеством языковых вариантов. Информация не на датском языке, поэтому пришлось передать попутчикам. Могу порекомендовать поездку на автобусе
    А
    9 янв 2020
    (ЮАР)
    В Риме у нас было 11 часов простоя, и мы обнаружили, что это самый эффективный способ познакомиться с Римом в то время, которое у нас было. Рим полон людей пешком, и нам удалось увидеть намного больше Рима, чем мы могли бы получить в противном случае. Жаль, что они не открывают крышу - согласно руководству, им не разрешено это делать. Был бы в состоянии сделать лучшие снимки с открытой крышей.

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