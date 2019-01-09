8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Велопрогулку мы начнём со станции метро Маркони, откуда сразу же спустимся на велосипедную дорожку, идущую по берегу Тибра, — там обычно безлюдно, дорожка широкая и ровная, так что у вас будет возможность привыкнуть к велосипедам.

Мы будем проезжать остров Тиберина, на котором некогда был монастырь, а теперь он является клиникой, замок Святого Ангела, служивший то крепостью жителям Ватикана, то тюрьмой, и ведущий к замку знаменитый мост со скульптурными композициями. Затем мы пересечем Тибр и выедем в центр города. Мы остановимся ненадолго на Пьяцце дель Пополо и расскажем вам, откуда площадь получила свое название и почему в центре площади стоит обелиск с египетскими письменами.

Далее мы отправимся к Пантеону, где вы узнаете, почему на его крыше — дырки и почему при этом во время дождя вода не попадает внутрь храма. После этого, чтобы передохнуть, мы заглянем в кафе со 150 видами мороженого и через еврейский квартал, а также городской розарий, доедем до холма Авентино, где открывается один из красивейших видов на Рим. После этого, чтобы завершить прогулку, мы заглянем в замочную скважину, откуда видны сразу 3 государства.