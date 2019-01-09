8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Римский велотур

Полюбоваться римскими красотами и провести время с пользой для здоровья на велопрогулке по городу

Natalia
Задать вопрос
Natalia – ваш гид
Если вы спортивны и любите движение, хотите не только полюбоваться римскими красотами, но и провести время с пользой для здоровья, предлагаю вам совершить велопрогулку по Риму.

Возможно, вы удивитесь, но в Вечном городе есть велосипедные дорожки, по которым можно пересечь город с севера на юг, избежав туристических пробок и увидев много интересных местечек, скрытых от обычных пешеходов.
От 105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Римский велотур
Римский велотур

Что вас ожидает

Велопрогулку мы начнём со станции метро Маркони, откуда сразу же спустимся на велосипедную дорожку, идущую по берегу Тибра, — там обычно безлюдно, дорожка широкая и ровная, так что у вас будет возможность привыкнуть к велосипедам.

Мы будем проезжать остров Тиберина, на котором некогда был монастырь, а теперь он является клиникой, замок Святого Ангела, служивший то крепостью жителям Ватикана, то тюрьмой, и ведущий к замку знаменитый мост со скульптурными композициями. Затем мы пересечем Тибр и выедем в центр города. Мы остановимся ненадолго на Пьяцце дель Пополо и расскажем вам, откуда площадь получила свое название и почему в центре площади стоит обелиск с египетскими письменами.

Далее мы отправимся к Пантеону, где вы узнаете, почему на его крыше — дырки и почему при этом во время дождя вода не попадает внутрь храма. После этого, чтобы передохнуть, мы заглянем в кафе со 150 видами мороженого и через еврейский квартал, а также городской розарий, доедем до холма Авентино, где открывается один из красивейших видов на Рим. После этого, чтобы завершить прогулку, мы заглянем в замочную скважину, откуда видны сразу 3 государства.

Организационные детали

Велосипеды доставляются к месту нашей встречи. Стоимость экскурсии не включает стоимость аренды велосипеда (10 евро).

Римский велотур
Римский велотур
Римский велотур
Римский велотур
Римский велотур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2019
Поездка на велосипедах по городу- это совершено новые и яркие впечатления, ты знакомишься с городом изнутри, на некоторое время ты- жительств Рима. Это здорово. Спасибо Наталье за содержательный и интересный рааюссказ.
3 сентября 2018
Очень хорошая экскурсия. Нам все понравилось. Рекомендуем !
13 октября 2017
Спасибо, Наталье.
Приятная, познавательная экскурсия в купе с велосипедной прогулкой оставила приятные впечатления.
12 августа 2017
Наталья, спасибо большое за экскурсию . Даже 40 градусная жара нам её не испортила )
Рекомендую всем сначала брать такую обзорную экскурсию , что бы определить для себя, что посетить в оставшиеся дни. Мы были в Риме 3 дня, поэтому нам было важно посмотреть самое интересное. Наталья рассказала обо всем интересно, отвечала на многочисленные вопросы сына и дала дельные советы по посещению других достопримечательностей.
Grazie!!!
9 мая 2017
Хорошее дополнение автобусной обзорной экскурсии
- заодно и разминка. Гид Наталья не только
рассказывала об истории и достопримечательностях,
но также очень интересно было о жизни и быте
13 ноября 2013
Начать наверное стоит с того, что это турагентство, которое организует любые туры на любой вкус, было бы желание и деньги. Турагентствам на трипстере работать не запрещено, но саму идею "Необычные экскурсии и мастер-классы от местных жителей" это перечеркивает.

В итоге мы получили следующий продукт (постараюсь максимально неэмоционально написать):

1. Встреча у метро с гидом Натальей где нас сразу соединили с еще двумя людьми, забронировавшими эту экскурсию.
2. Аренда велосипедов тут же в прокате за 10 евро (не входило в стоимость). Велосипеды без переключения передач в состоянии рабочем, но очень старые.
3. Поездка вдоль реки (не самое живописное место Рима, концентрация мусора и лиц без определенного места жительства повышенная) с очень небольшими комментариями, типа: вон там Ватикан, а вон там Замок Ангелов.
4. Поездка по Риму, городу мало приспособленному для велосипеда в принципе с такими же комментариями.
5. Остановка в очень странном кафе и показ пары магазинов, где работают друзья и можно получить хорошую скидку.

Итог: на следующий день мы случайно встретились с теми двумя людьми, с которыми нас объединили и обменялись впечатлениями об экскурсии.. Мнение 4-х людей было единым: неинтересно и непрофессионально, но если Вам очень скучно и Вы совершенно не знаете чем себя занять в Риме, то можно заказать и этот тур.
9 ноября 2013
Наталия, Даниэлле! Как здорово, что мы познакомились! Огромное вам спасибо! Это нельзя назвать экскурсией, это поездка с хорошими друзьями, заботливыми, внимательными и тактичными. Нам было очень хорошо с вами! Мы обязательно вернемся и вы нам покажите еще много замечательных мест Рима и его окрестностей. До встречи!
Ksenia
6 августа 2013
Наташа и Даниэлле потрясающая красивая пара, влюбленная в Рим! Они провели с нами полдня, катаясь на велосипедах по всему городу, рассказывая интересные подробности не только популярных достопримечательностей, но и малоизвестных уголков Рима. Это невозможно назвать экскурсией, когда гид монотонным голосом рассказывает туристу очевидные вещи из путеводителя. Это просто друзья, которых ты приехал повидать и которые проводят с тобой время в общее для всех удовольствие! Это была невероятно интересная поездка и насыщенный, незабываемый день, который мы провели с Наташей и Даниэлле! Мы им очень благодарны за Рим, с которым они нас познакомили!!

Natalia проводит ещё 7 экскурсий

Собор Святого Петра — путешествие в ВатиканСобор Святого Петра — путешествие в ВатиканСобор Святого Петра — путешествие в Ватикан
От 91 за экскурсию
2 часа
18 отзывов
О создании, значении и особенностях одной из самых больших христианских церквей в мире
Приглашаю на экскурсию в Ватикан, во время которой вы познакомитесь с историей одной из самых больших христианских церквей в мире — собором Святого Петра.
Урок итальянской кухни с местными жителямиУрок итальянской кухни с местными жителямиУрок итальянской кухни с местными жителями
От 105 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
В нашем итало-русском доме перед вами откроются все секреты настоящей итальянской кухни
Мой муж Даниэле — не профессиональный повар, а обычный итальянец, которому нравится готовить для своей семьи и друзей. Во время «урока» (назовём наше погружение в местную жизнь так) он вам покажет и расскажет, как выбрать подходящие продукты и вино, а ещё как приготовить ужин для целой семьи всего за полчаса. Вы увидите, что большинство итальянских блюд очень просты в готовке и не требуют много времени. А я расскажу вам о кулинарных традициях разных регионов Италии и о том, как итальянцы едят пельмени и пекут блины.
Мир поркеттыМир поркеттыМир поркетты
От 118 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Дегустационная экскурсия в пригород Рима — место летней резиденции Папы и знатоков нежнейшей свинины
Типичная римская поркетта — это нежнейшее мясо запеченного специальным образом поросенка, приправленное травами, которые лишь немного оттеняют его вкус. Я предлагаю вам посетить места, где в поркетте знают толк и прекрасно умеют ее готовить, и, кроме всего прочего, где можно насладиться природой и красивыми пейзажами региона Лацио.
Тиволи — город императорских виллТиволи — город императорских виллТиволи — город императорских вилл
От 130 за экскурсию
4 часа
20 отзывов
Экскурсия в город античных руин и исторических памятников в окружении живописной природы
Во время экскурсии вы погуляете по городу Тиволи, имя которого вписано золотыми буквами в историю архитектуры — его античные руины считаются одними из наиболее значимых в Италии. Это один из самых милых городков Римской провинции, расположенный в 24 километрах к северо-востоку от Рима. В древности он назывался Тибуром и соединялся с Римом дорогой виа Тибуртина. А вокруг Тиволи многие состоятельные римляне имели виллы и возводили памятники личного благочестия.
Лингвотур — поговорим по-итальянски!Лингвотур — поговорим по-итальянски!Лингвотур — поговорим по-итальянски!
От 105 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Основы итальянского по ассоциативной методике на неспешной прогулке по романтическим местам города
Вы очарованы звуками итальянской речи, хотели бы попробовать на вкус dolce vita и понять хоть немного, о чем с такой страстью поет Андреа Бочелли, но перед отпуском даже не успели заглянуть в разговорник? Мы это исправим!
Увидеть Рим и влюбитьсяУвидеть Рим и влюбитьсяУвидеть Рим и влюбиться
От 105 за экскурсию
3 часа
25 отзывов
Рим от основания до эпохи Возрождения на обзорной прогулке по основным достопримечательностям
Если вы в первый раз в Риме, с трудом ориентируетесь в картах, а, собираясь в отпуск, не успели прочесть откуда Колизей получил свое название и можно ли купаться в фонтане де Треви — эта экскурсия для вас.
Бомарцо — парк монстровБомарцо — парк монстровБомарцо — парк монстров
От 130 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Путешествие в сказочный лес у подножия замка с фантастическими статуями и замшелыми деревьями
Хотите попасть в сказку, почувствовать себя снова ребенком, когда сердце замирает от радостного предвкушения встречи с чем-то интересным и в то же время пугающим? Тогда я приглашаю вас посетить Парк Монстров Бомарцо, расположенный в 70 километрах от Рима.

Экскурсии по Риму на велосипеде

Вечерний тур по Риму на электровелосипедеВечерний тур по Риму на электровелосипедеВечерний тур по Риму на электровелосипеде
130 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Прокатиться по главным местам и панорамным площадкам Вечного города, не уставая крутить педали
В поездке на электровелосипедах вы решите сразу несколько задач новичка в Риме: всего за три часа охватите максимум визитных карточек столицы, проникнете в недоступные для автомобилей уголки города и при этом совсем не устанете! А в пути вас будут сопровождать истории, легенды и лайфхаки от местных.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы