18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю на экскурсию в Ватикан, во время которой вы познакомитесь с историей одной из самых больших христианских церквей в мире — собором Святого Петра.

Программа

Мы начнем прогулку с площади Святого Петра, где я вам расскажу историю создания государства Ватикан, его современное состояние и состав, его влияние на Италию и Рим на протяжении всего существования, а также на менталитет современных итальянцев. На площади мы обратим внимание на несколько интересных деталей — центр эллипсов, где исчезают четыре ряда колонн портика площади, разницу во времени на часах, украшающих купол собора, а также на балкон, откуда Папа Римский приветствует верующих во время воскресной проповеди.

Я вам расскажу, кто и когда решил построить одну из самых больших христианских церквей в мире, почему для ее строительства было выбрано именно то место, на котором она стоит, и покажу, как оно выглядело до появления собора. В базилике мы осмотрим наиболее известные и впечатляющие детали убранства. При желании после экскурсии можно будет подняться на купол, чтобы увидеть захватывающую панораму Рима и сады Ватикана.

А если вы непременно хотите увидеть Папу Римского своими глазами, заказывайте экскурсию в воскресенье утром, тогда в полдень мы попадем на Анджелюс — воскресную проповедь и молитву, которую еженедельно читает Папа, приветствуя собравшихся людей из своего окна.