18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О создании, значении и особенностях одной из самых больших христианских церквей в мире

Natalia
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Natalia – ваш гид
Приглашаю на экскурсию в Ватикан, во время которой вы познакомитесь с историей одной из самых больших христианских церквей в мире — собором Святого Петра.
От 91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.65
Собор Святого Петра — путешествие в Ватикан
Собор Святого Петра — путешествие в Ватикан

Программа

Мы начнем прогулку с площади Святого Петра, где я вам расскажу историю создания государства Ватикан, его современное состояние и состав, его влияние на Италию и Рим на протяжении всего существования, а также на менталитет современных итальянцев. На площади мы обратим внимание на несколько интересных деталей — центр эллипсов, где исчезают четыре ряда колонн портика площади, разницу во времени на часах, украшающих купол собора, а также на балкон, откуда Папа Римский приветствует верующих во время воскресной проповеди.

Я вам расскажу, кто и когда решил построить одну из самых больших христианских церквей в мире, почему для ее строительства было выбрано именно то место, на котором она стоит, и покажу, как оно выглядело до появления собора. В базилике мы осмотрим наиболее известные и впечатляющие детали убранства. При желании после экскурсии можно будет подняться на купол, чтобы увидеть захватывающую панораму Рима и сады Ватикана.

А если вы непременно хотите увидеть Папу Римского своими глазами, заказывайте экскурсию в воскресенье утром, тогда в полдень мы попадем на Анджелюс — воскресную проповедь и молитву, которую еженедельно читает Папа, приветствуя собравшихся людей из своего окна.

Собор Святого Петра — путешествие в Ватикан
Собор Святого Петра — путешествие в Ватикан
Собор Святого Петра — путешествие в Ватикан
Собор Святого Петра — путешествие в Ватикан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Наша семья благодарит гида Наталию за экскурсию в Собор Святого Петра 26 октября 2019 г. Все было прекрасно организовано, узнали много интересного не только о Соборе, но и о Риме, об Италии. Я очень советую брать индивидуальные экскурсии и приглашать гидом Наталию. Лариса Голубева
26 апреля 2019
Всё очень понравилось,но многие вещи мы узнали позже,я бы порекомендовала экскурсоводу заранее писать туристам какие опции предосталяет Ватикан,чтобы была возможность заранее забронировать билеты и после экскурсии пойти туда.
15 марта 2019
Это была вторая наша экскурсия с Наталией. Время полетело незаметно. В очередной раз Наталия рассказала нам интересные факты и детали связанные с историей собора.
Рекомендуем всем посетить эту экскурсию. Наталия большое Вам спасибо !
27 августа 2018
Отличная экскурсия. Было очень интересно. Замечательный гид. Рекомкндую.
12 марта 2018
Наталья забрала нас с дочерью от отеля (очень удобно). Экскурсия прошла плодотворно 10.03.18г), вилла д,Эсте очень понравилась, информация преподнесенная интересная, осмотрели городок Тиволи- поражает. Спасибо Наталье.
1 марта 2018
Наталья, огромное спасибо за интересную экскурсию! Все на высшем уровне!
6 ноября 2017
отличная экскурсия по красивейшему собору, рекомендую.
20 августа 2016
Спасибо Наталье за интересную экскурсию! Все было супер!
6 января 2016
Замечательно! Наталья большая умничка! Было ооочень интересно!)
7 ноября 2015
Наталия-приятная, милая девушка, но гид-никакой! Человек не владеет в полной мере ни историей страны, ни собора в частности, либо не может донести информацию, очень скудно, сумбурно, неинтересно
Ещё 8 отзывов

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