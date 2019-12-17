20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия в город античных руин и исторических памятников в окружении живописной природы

Natalia
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Natalia – ваш гид
Во время экскурсии вы погуляете по городу Тиволи, имя которого вписано золотыми буквами в историю архитектуры — его античные руины считаются одними из наиболее значимых в Италии.

Это один из самых милых городков Римской провинции, расположенный в 24 километрах к северо-востоку от Рима.

В древности он назывался Тибуром и соединялся с Римом дорогой виа Тибуртина.

А вокруг Тиволи многие состоятельные римляне имели виллы и возводили памятники личного благочестия.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
4.75
Тиволи — город императорских вилл
Тиволи — город императорских вилл

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется с главной площади, откуда открывается прекрасный вид на Кампанью, затем мы пройдемся по извилистым улочкам старой части города, словно сошедших со страниц учебников истории. И, конечно, обязательно посетим одну из трех известных вилл Тиволи — Виллу д’Эсте. Вилла была построена по в 1549 году и в настоящее время представляет собой один из великолепнейших садов эпохи Возрождения.

Мы побродим по дворцу и парку, посидим в тени раскидистых вековых олеандров и полюбуемся видом на долину и сказочными фонтанами, которые стремился превзойти Пётр I при создании Петергофа. Самый интересный из них — фонтан Органа, который мы с вами обязательно послушаем. Звуки в нем извлекаются исключительно за счет силы воды, которая, низвергаясь в специальную полость, заставляет звучать встроенные внутри органные трубы.

В 2007 году парк получил премию «Самый красивый парк Европы» и наряду с виллой Адриана является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии включает в себя прогулку по городу и вилле, дополнительно оплачивается стоимость входного билета в виллу Д’Эсте — 10 евро с человека.
  • До Тиволи Вы можете добраться самостоятельно на поезде со станции Термини или Тибуртина. Стоимость билета на поезде в один конец на одного человека — 2,60 евро.
  • Также есть возможность организовать трансфер от одной из станций метро Рима, стоимость трансфера уточняйте при бронировании экскурсии.
Тиволи — город императорских вилл
Тиволи — город императорских вилл
Тиволи — город императорских вилл

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 декабря 2019
Отличная экскурсия!Отдых для глаз и души. Теперь есть желание вернуться сюда весной и летом,когда всё будет цвести
25 июня 2019
Изначально мы не планировали экскурсии за пределами Рима, но Марина посоветовала нам обратить внимание на Тиволи. И конечно же мы не пожалели. Маленький уютный городок, вилла д’Эсте, парк, фонтаны - это именно то что нужно. Спасибо огромное экскурсоводу Наталье за интересную информацию об истории этого городка и вилл, за рассказы о жизни жителей Тиволи и Рима.
14 апреля 2019
Наталия, большое спасибо за прекрасное путешествие в красоту! Очень приятно было познакомиться , пообщаться, узнать много нового и интересного про исторические факты и жизнь в Италии. Тиволи- место необыкновенное, притягательное, надо вернуться туда еще раз. Обязательно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям и знакомым.
19 марта 2019
Огромное спасибо Наталье за интересную, насыщенную и познавательную экскурсию в Тиволи
4 марта 2019
Спасибо, моя мечта исполнилась😘😘😘
4 мая 2018
Хорошая экскурсия. Наталья доброжелательна, общительна, рассказывает увлеченно.
Алёна
23 апреля 2018
Хорошая экскурсия. Гид Наталья. Самостоятельно добраться до Тиволи не составило труда. Предварительно Наталья подробно объяснила,как добраться от вокзала Термини. Очень понравился город. Вилла поразила своим великолепием. Экскурсия познавательна,гид легка в общении.
Михаил
20 апреля 2018
Замечательная экскурсия в прекрасный и живописный Тиволи. Однозначно стоит посетить.
10 апреля 2018
Просто замечательная экскурсия! Заранее договорились о расширении программы (добавили Виллу Адриана), но т.к. дЭсте почему-то открылась в день экскурсии только в 14.00, бонусом мне стала экскурсия по самому Тиволи и совсем чуть-чуть по Григорианской))
Встретили у метро в Риме и доставили обратно :)
Наталия очень приятный человек, интересно рассказывает и отвечает в том числе и на отвлеченные от тематики экскурсии вопросы по Риму и Италии вцелом. Порекомендовала где бюджетно поесть в Риме, куда еще сходить и что посмотреть.
Все здорово! Всем рекомендую! :)
31 марта 2018
Наталия очень приятный разказчик. Очень подробно объяснила, как добраться до места встречи и дала много полезных советов. Сама экскурсия очень хорошая - парк на вилле просто великолепный.
Ещё 10 отзывов

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