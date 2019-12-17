20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется с главной площади, откуда открывается прекрасный вид на Кампанью, затем мы пройдемся по извилистым улочкам старой части города, словно сошедших со страниц учебников истории. И, конечно, обязательно посетим одну из трех известных вилл Тиволи — Виллу д’Эсте. Вилла была построена по в 1549 году и в настоящее время представляет собой один из великолепнейших садов эпохи Возрождения.

Мы побродим по дворцу и парку, посидим в тени раскидистых вековых олеандров и полюбуемся видом на долину и сказочными фонтанами, которые стремился превзойти Пётр I при создании Петергофа. Самый интересный из них — фонтан Органа, который мы с вами обязательно послушаем. Звуки в нем извлекаются исключительно за счет силы воды, которая, низвергаясь в специальную полость, заставляет звучать встроенные внутри органные трубы.

В 2007 году парк получил премию «Самый красивый парк Европы» и наряду с виллой Адриана является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.