Ватикан на рассвете

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

В рамках 2,5 часовой экскурсии вы посетите площадь и собор Святого Петра.

Желающие могут продлить услуги гида на час для совместного подъема на купол собора Святого Петра (см.

Дополнительные опции).

Билеты для прохода на купол приобретаются дополнительно на месте (10 евро с чел.).
Ватикан на рассвете
Ватикан на рассвете
Ватикан на рассвете
Ватикан на рассвете
Ватикан на рассвете
Ватикан на рассвете

Что вас ожидает 🤩

  • Ватикан
  • Площадь Святого Петра
  • Собор Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Предлагаем испытать непередаваемые ощущения, встретив рассвет на площади Святого Петра – совершенно пустой в предутренних сумерках.

Вместе с гидом вы совершите виртуальное путешествие в 1 век нашей эры. В смутное и тяжелое время учение Христа дарит человечеству надежду обрести лучшую жизнь. Символом зарождающейся надежды станет первый робкий лучик солнца, который заблестит на куполе храма, а затем, осмелев, начнет одну за другой освещать колонны Бернини на площади Святого Петра.

Вы услышите, как история христианства связана с Римом, поговорите о тайнах государства Ватикан. Отдельным волнующим моментом станет посещение храма святого Петра. Желающие смогут подняться на купол за отдельную плату. С высоты открывается ошеломляющей красоты вид на Рим, который запомнится на всю жизнь.

Примечание: подъем на купол может показаться сложным для людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида - 2
  • 5 часа
Что не входит
  • Дополнительный час работы гида для совместного подъема на купол собора - 60 евро с группы. Оплачивается заранее (смотрите ниже в форме бронирования "Дополнительные опции"). Билет на купол собора Святого Петра - 10 евро с чел
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00

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