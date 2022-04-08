Предлагаем испытать непередаваемые ощущения, встретив рассвет на площади Святого Петра – совершенно пустой в предутренних сумерках.

Вместе с гидом вы совершите виртуальное путешествие в 1 век нашей эры. В смутное и тяжелое время учение Христа дарит человечеству надежду обрести лучшую жизнь. Символом зарождающейся надежды станет первый робкий лучик солнца, который заблестит на куполе храма, а затем, осмелев, начнет одну за другой освещать колонны Бернини на площади Святого Петра.

Вы услышите, как история христианства связана с Римом, поговорите о тайнах государства Ватикан. Отдельным волнующим моментом станет посещение храма святого Петра. Желающие смогут подняться на купол за отдельную плату. С высоты открывается ошеломляющей красоты вид на Рим, который запомнится на всю жизнь.

Примечание: подъем на купол может показаться сложным для людей, имеющих проблемы со здоровьем.