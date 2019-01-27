14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Моей мечтой было поснимать ночной Рим и Марина с Лео помогли ее осуществить!



Это была наша первая экскурсия, в день прилета. Днем мы успели обойти некоторые достопримечательности, а ночью увидели совершенно другой Рим! Это Рим без толп народа, спокойные, неторопливо прогуливающиеся люди, уютные траттории и кафе. Марина с Лео провезли нас по красиво подсвеченным фонтанам и площадям, которые совершенно иначе выглядят, чем днем. Мы побывали на обзорных площадках, где до этого не были никогда.



Марина очень хорошо знает город и его историю, ее интересный, с юмором рассказ легко слушать. Она поделилась с нами информацией об утаенных уголках Рима, о которых мало кто знает, много рассказывала о подземном Риме, потому что увлекается спелеологией. Несмотря на усталость, после такого насыщенного дня мы получили огромное удовольствие от экскурсии, кучу информации и впечатлений.



Очень рады, что наше знакомство с работой Tripster началось со знакомства с этой милой семейной пары!