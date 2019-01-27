14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка будет проходить таким образом, что часть центра мы посмотрим на машине, а на некоторых, особенно важных и интересных точках маршрута будем делать остановки, чтобы всесторонне оценить масштаб и прелесть римских площадей и познакомиться с его важными составляющими:
История Рима. Основные этапы: древний Рим, как выглядел город в те времена; эпоха римских пап (со средних веков до середины XIX века); эпоха королей; эпоха правления муссолини.
Урбанистка. Когда и в связи с какими событиями были построены знаменитые городские объекты; как изменился их облик с течением времени.
Архитектура. Стили, особенности и детали городских достопримечательностей.
Легенды. Исторические анекдоты и современные байки о известных местах и необычных жителях Рима.
Маршрут
Мы встретимся на площади piazza della Repubblica, которая встречает практически каждого приезжающего в город путешественника. Меня лично это место не перестает удивлять: если днем это далеко не самая заметная и не самая посещаемая туристическая площадь, то вечером все меняется: площадь Республики в вечерней подсветке, пожалуй, самое нетривиальное и поражающее своей метаморфозой место Рима.
Площадь Республики, улица Национале — та часть города, с которой у меня ассоциируются слова «умбертино», «эклектика», «шик». Стиль «умбертино», в сущности, является одной из фаз эклектики в итальянской архитектуре XIX века, и именно в нем застроена улица Виа Национале, а также тоннель Умберто I, который проходит под Квириналом и соединяет виа Национале и виа дель Тритоне. Эклектичная застройка улицы дель Тритоне сменится видом площади Барберини, после чего мы окажемся на улице Витторио Венето, которая стала синонимом слова «шик» в словаре любого римлянина.
После улицы «сладкой жизни» мы проедем через стену, построенную императором Аврелианом в 3 в. н.э., и окажемся на площади дель Пополо, а затем поднимемся на смотровую площадку на холме Пинчо — самую выгодную точку обзора на купол собора св. Петра в Ватикане.
Следующий этап автопрогулки раскрасят огни набережных Тибра, виды замка Св. Ангела и площади Св. Петра (там мы сделаем еще одну небольшую остановку, чтобы немного пройтись). И, наконец, мы увидим Королеву римских площадей — пьяцца Навона, особенно прекрасную в канун Рождества, когда величественный фонтан Четырех Рек и чудесная базилика св. Агнессы дополняются огоньками рождественского рынка на площади.
Далее от площади Навона, с которой так не хочется уходить вечером, мы дойдем до Пантеона, и от Пантеона поедем в самый центр города — на площадь Венеции с Алтарем Отечества — второй высотной и символической доминантой в городе (после купола базилики св. Петра, конечно).
После площади Венеции мы сделаем «античный кружок» — спустимся к театру Марцелла, храмам Бычьего форума (или, по-человечески, к площади Бокка делла Верита), и затем проедем Большой цирк и остановимся у Колизея, где я расскажу основные вехи истории амфитеатра, о его инженерных особенностях, а также о том, какие стереотипы сложились о гладиаторах, и почему ученые считают, это не так.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино - я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
Замечательная экскурсия- стоит увидеть Рим Ночью.. Гид Марина очень интересно и грамотно ведет экскурсию, очень эрудирована.. было интересно
Дмитрий
27 января 2019
Спасибо Марине и Леонардо. Приятная пара, авторская экскурсия, хорошее чувство юмора, знание темы и любовь к вечному городу
ольга
21 января 2019
11 января мы были на экскурсии "Вечерний Рим на машине". Экскурсия была замечательная. Наш гид Марина с большой любовью и отличным знанием предмета рассказывала о Риме, показала именно то, что особенно интересно увидеть ночью. 3,5 часа пролетели мгновенно. Мы очень довольны. Если окажемся в Риме, обязательно еще раз закажем экскурсию с этим экскурсоводом.
Александр
12 марта 2018
Все прошло замечательно. Рекомендую!
Надя
17 марта 2017
Мы отправились на экскурсию "Вечерний Рим на машине" в первый же вечер своего пребывания в городе. Самое то, чтобы совершить ознакомительный тур по городу, насладиться прекрасными вечерними видами Рима и не слишком устать, т.к. большая часть экскурсии проходит на автомобиле. У основных достопримечательностей мы выходили, была возможность сделать фотографии и послушать рассказ Марины об истории тех или иных зданий и интересных фактах, связанных с ними. В целом, нам понравилась экскурсия, это идеальный вариант для вечера после перелёта или насыщенного пешеходного дня.
Светлана
24 февраля 2016
Неплохо,но немного монотонно
Андрей
2 октября 2015
Для молодой пары путешественников, чьи интересы в Риме не ограничиваются шопингом и ресторанчиками, а время не позволяет обойти весь вечерний город и насладиться архитектурой, посмотреть фонтаны в свете вечерней илюминации, побывать возле основных достопримечательностей и получить краткий исторический экскурс по ним, это идеальный вариант. Поездка по столице Италии занимает около 3-4 часов вместе с короткими прогулками, наполнена живой беседой с очаровательной экскурсоводом и ее восхитительным мужем-итальянцем. Кроме исторической справки мы получили огромное количество впечатлений от вечернего Рима (опустевшего от засилье дневных туристов, продавцов лазерных указок и селфи-палок, назойливых и корыстных "дарителей" цветов) , видов со смотровых площадок, полезных советов по планированию самостоятельных экскурсий, рекомендаций по дневному посещению базилик, ресторанчиков, местных магазинчиков и несколько советов итальянской кулинарии "хозяйке на заметку". Идеальный вариант для знакомства с Римом и его культурой, если вы здесь впервые, а прилетаете днем или ближе к вечеру.
Спасибо организаторам за наш первый вечер.
Рустам
4 июля 2015
Всем, кто первый раз в Риме, и кто не хочет заблудиться среди наступающих друг на друга эпох, туристов, легенд и историй, я советую немедленно связаться с Мариной. Она прекрасно знает город, чувствует его и любит. Каждое здание, перекресток и сквер открываются по-новому, когда слушаешь рассказы Марины. Атмосфера Рима многогранна и многослойна, ее создавали и создают очень разные люди и без такого "проводника" как Марина можно не увидеть и половины. Советую всем!
Владимир
16 декабря 2014
Трудно подобрать слова, чтобы описать насколько это была интересная, насыщенная и в то же время лёгкая экскурсия. Марина прекрасный гид, с живой речью, готовыми исчерпывающими ответами на абсолютно любой вопрос о Риме и Италии. Большое спасибо. Жалеем только об одном, что не начали с этой экскурсии первый день пребывания в Риме.
Екатерина Александров
2 июня 2014
Моей мечтой было поснимать ночной Рим и Марина с Лео помогли ее осуществить!
Это была наша первая экскурсия, в день прилета. Днем мы успели обойти некоторые достопримечательности, а ночью увидели совершенно другой Рим! Это Рим без толп народа, спокойные, неторопливо прогуливающиеся люди, уютные траттории и кафе. Марина с Лео провезли нас по красиво подсвеченным фонтанам и площадям, которые совершенно иначе выглядят, чем днем. Мы побывали на обзорных площадках, где до этого не были никогда.
Марина очень хорошо знает город и его историю, ее интересный, с юмором рассказ легко слушать. Она поделилась с нами информацией об утаенных уголках Рима, о которых мало кто знает, много рассказывала о подземном Риме, потому что увлекается спелеологией. Несмотря на усталость, после такого насыщенного дня мы получили огромное удовольствие от экскурсии, кучу информации и впечатлений.
Очень рады, что наше знакомство с работой Tripster началось со знакомства с этой милой семейной пары!
Не уверены, что ребенок выдержит долгую обзорную экскурсию? Есть один способ - подарить ему Приключение! Мы отправимся на интеллектуально-развлекательную прогулку по центру города и превратимся в охотников за сокровищами. Искать мы будем сокровища совершенно особенные — скульптурные изображения животных, пресмыкающихся и даже насекомых, которые волей судьбы, по прихоти художника или очередного Папы Римского оказались на площадях, фонтанах и улочках Вечного города.
Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт
Всех, кто только начинает или продолжает знакомиться с Необычным Римом, приглашаю прогуляться по двум особенным кварталам города — аутентичной Гарбателле, напоминающей что-то среднее между дачным поселком и испанскими кварталами в Неаполе, и неформальному индустриальному Остиенсе, где старые здания фабрик и электростанций соседствуют с современным искусством.
Если в Риме все основные достопримечательности уже изучены и хочется на денек сбежать из шумного города, я предлагаю поехать в соседний регион – Умбрия, где находятся невероятно красивые леса, горы, холмы. Итальянцы называют Умбрию зелеными легкими Италии», а иногда – «зеленым сердцем» Италии. В Умбрии нужно гулять, наслаждаться увиденным и обязательно попробовать местные мясные деликатесы. Мы поедем в город Орвьето, имеющий свою неповторимую историю, ремесла, винодельческие традиции и достопримечательности.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!