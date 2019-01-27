14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, архитектура, урбанистика и легенды Рима: ваше первое знакомство с городом без особых усилий

Марина
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Марина – ваш гид
Эта прогулка по вечернему Риму поможет увидеть основные достопримечательности города, а также наиболее интересные и любимые итальянцами площади и улицы. Вы совершенно комфортно охватите за 1 вечер то, что невозможно увидеть, гуляя пешком: собор св. Петра, замок св. Ангела, смотровую площадку на холме Пинчо, Пантеон, набережные и многое другое. В ходе экскурсии вас ждут рассказы об основных исторических этапах Рима и урбанисте городских объектов, а также легенды и байки о его памятниках и жителях.
195 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии14 отзывов
4.85
Вечерний Рим на машине
Вечерний Рим на машине

Программа

Наша прогулка будет проходить таким образом, что часть центра мы посмотрим на машине, а на некоторых, особенно важных и интересных точках маршрута будем делать остановки, чтобы всесторонне оценить масштаб и прелесть римских площадей и познакомиться с его важными составляющими:

  • История Рима. Основные этапы: древний Рим, как выглядел город в те времена; эпоха римских пап (со средних веков до середины XIX века); эпоха королей; эпоха правления муссолини. 
  • Урбанистка. Когда и в связи с какими событиями были построены знаменитые городские объекты; как изменился их облик с течением времени.  
  • Архитектура. Стили, особенности и детали городских достопримечательностей.
  • Легенды. Исторические анекдоты и современные байки о известных местах и необычных жителях Рима. 

Маршрут

  • Мы встретимся на площади piazza della Repubblica, которая встречает практически каждого приезжающего в город путешественника. Меня лично это место не перестает удивлять: если днем это далеко не самая заметная и не самая посещаемая туристическая площадь, то вечером все меняется: площадь Республики в вечерней подсветке, пожалуй, самое нетривиальное и поражающее своей метаморфозой место Рима. 
  • Площадь Республики, улица Национале — та часть города, с которой у меня ассоциируются слова «умбертино», «эклектика», «шик». Стиль «умбертино», в сущности, является одной из фаз эклектики в итальянской архитектуре XIX века, и именно в нем застроена улица Виа Национале, а также тоннель Умберто I, который проходит под Квириналом и соединяет виа Национале и виа дель Тритоне. Эклектичная застройка улицы дель Тритоне сменится видом площади Барберини, после чего мы окажемся на улице Витторио Венето, которая стала синонимом слова «шик» в словаре любого римлянина.
  • После улицы «сладкой жизни» мы проедем через стену, построенную императором Аврелианом в 3 в. н.э., и окажемся на площади дель Пополо, а затем поднимемся на смотровую площадку на холме Пинчо — самую выгодную точку обзора на купол собора св. Петра в Ватикане. 
  • Следующий этап автопрогулки раскрасят огни набережных Тибра, виды замка Св. Ангела и площади Св. Петра (там мы сделаем еще одну небольшую остановку, чтобы немного пройтись). И, наконец, мы увидим Королеву римских площадей — пьяцца Навона, особенно прекрасную в канун Рождества, когда величественный фонтан Четырех Рек и чудесная базилика св. Агнессы дополняются огоньками рождественского рынка на площади. 
  • Далее от площади Навона, с которой так не хочется уходить вечером, мы дойдем до Пантеона, и от Пантеона поедем в самый центр города — на площадь Венеции с Алтарем Отечества — второй высотной и символической доминантой в городе (после купола базилики св. Петра, конечно). 
  • После площади Венеции мы сделаем «античный кружок» — спустимся к театру Марцелла, храмам Бычьего форума (или, по-человечески, к площади Бокка делла Верита), и затем проедем Большой цирк и остановимся у Колизея, где я расскажу основные вехи истории амфитеатра, о его инженерных особенностях, а также о том, какие стереотипы сложились о гладиаторах, и почему ученые считают, это не так.
Вечерний Рим на машине
Вечерний Рим на машине
Вечерний Рим на машине

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино - я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2019
Замечательная экскурсия- стоит увидеть Рим Ночью.. Гид Марина очень интересно и грамотно ведет экскурсию, очень эрудирована.. было интересно
27 января 2019
Спасибо Марине и Леонардо. Приятная пара, авторская экскурсия, хорошее чувство юмора, знание темы и любовь к вечному городу
21 января 2019
11 января мы были на экскурсии "Вечерний Рим на машине". Экскурсия была замечательная. Наш гид Марина с большой любовью и отличным знанием предмета рассказывала о Риме, показала именно то, что особенно интересно увидеть ночью. 3,5 часа пролетели мгновенно. Мы очень довольны. Если окажемся в Риме, обязательно еще раз закажем экскурсию с этим экскурсоводом.
12 марта 2018
Все прошло замечательно. Рекомендую!
Надя
17 марта 2017
Мы отправились на экскурсию "Вечерний Рим на машине" в первый же вечер своего пребывания в городе. Самое то, чтобы совершить ознакомительный тур по городу, насладиться прекрасными вечерними видами Рима и не слишком устать, т.к. большая часть экскурсии проходит на автомобиле. У основных достопримечательностей мы выходили, была возможность сделать фотографии и послушать рассказ Марины об истории тех или иных зданий и интересных фактах, связанных с ними. В целом, нам понравилась экскурсия, это идеальный вариант для вечера после перелёта или насыщенного пешеходного дня.
24 февраля 2016
Неплохо,но немного монотонно
2 октября 2015
Для молодой пары путешественников, чьи интересы в Риме не ограничиваются шопингом и ресторанчиками, а время не позволяет обойти весь вечерний город и насладиться архитектурой, посмотреть фонтаны в свете вечерней илюминации, побывать возле основных достопримечательностей и получить краткий исторический экскурс по ним, это идеальный вариант. Поездка по столице Италии занимает около 3-4 часов вместе с короткими прогулками, наполнена живой беседой с очаровательной экскурсоводом и ее восхитительным мужем-итальянцем. Кроме исторической справки мы получили огромное количество впечатлений от вечернего Рима (опустевшего от засилье дневных туристов, продавцов лазерных указок и селфи-палок, назойливых и корыстных "дарителей" цветов) , видов со смотровых площадок, полезных советов по планированию самостоятельных экскурсий, рекомендаций по дневному посещению базилик, ресторанчиков, местных магазинчиков и несколько советов итальянской кулинарии "хозяйке на заметку". Идеальный вариант для знакомства с Римом и его культурой, если вы здесь впервые, а прилетаете днем или ближе к вечеру.
Спасибо организаторам за наш первый вечер.
4 июля 2015
Всем, кто первый раз в Риме, и кто не хочет заблудиться среди наступающих друг на друга эпох, туристов, легенд и историй, я советую немедленно связаться с Мариной. Она прекрасно знает город, чувствует его и любит. Каждое здание, перекресток и сквер открываются по-новому, когда слушаешь рассказы Марины. Атмосфера Рима многогранна и многослойна, ее создавали и создают очень разные люди и без такого "проводника" как Марина можно не увидеть и половины. Советую всем!
16 декабря 2014
Трудно подобрать слова, чтобы описать насколько это была интересная, насыщенная и в то же время лёгкая экскурсия. Марина прекрасный гид, с живой речью, готовыми исчерпывающими ответами на абсолютно любой вопрос о Риме и Италии. Большое спасибо. Жалеем только об одном, что не начали с этой экскурсии первый день пребывания в Риме.
Екатерина Александров
2 июня 2014
Моей мечтой было поснимать ночной Рим и Марина с Лео помогли ее осуществить!

Это была наша первая экскурсия, в день прилета. Днем мы успели обойти некоторые достопримечательности, а ночью увидели совершенно другой Рим! Это Рим без толп народа, спокойные, неторопливо прогуливающиеся люди, уютные траттории и кафе. Марина с Лео провезли нас по красиво подсвеченным фонтанам и площадям, которые совершенно иначе выглядят, чем днем. Мы побывали на обзорных площадках, где до этого не были никогда.

Марина очень хорошо знает город и его историю, ее интересный, с юмором рассказ легко слушать. Она поделилась с нами информацией об утаенных уголках Рима, о которых мало кто знает, много рассказывала о подземном Риме, потому что увлекается спелеологией. Несмотря на усталость, после такого насыщенного дня мы получили огромное удовольствие от экскурсии, кучу информации и впечатлений.

Очень рады, что наше знакомство с работой Tripster началось со знакомства с этой милой семейной пары!
Ещё 4 отзыва

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