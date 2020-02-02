14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хроники Античности

Прогулка начнется у стен Колизея: я расскажу о боях, о происхождении отверстий в стенах и об «участии» амфитеатра в строительстве Рима. Проходя через Форумы, вы услышите о том, как жил город в далекие времена великой Империи, о падении столицы и её возрождении. Вы раскроете все секреты площади Венеции, на Капиталийском холме взглянете на античный Рим с другого ракурса, а после полюбуетесь одной из лучших панорам города.

Барочное наследие

Мы пройдем по узким улочкам и заглянем в дворики, скрытые от глаз туристов. Я покажу необычные фонтаны: свадьба с океаном, похищение черепах — в Вечном городе у каждого памятника своя история. Вы побываете на площади, где убили Гая Юлия Цезаря, и услышите легенду о пророческом видении, а после на площади Навона погрузитесь в тайны и перипетии Рима эпохи барокко. Я расскажу о противостоянии главных мастеров Бернини и Борромини и покажу дворец папы Барберини, над которым трудились оба архитектора — страсти кипели поистине итальянские!

Вкусная жизнь

По пути к Пантеону (я объясню, как из языческого храма он стал христианским и какие трансформации претерпел за долгие годы) мы заглянем в церковь, где находятся творения великого Караваджо — знаете ли вы, какой разбойник он был? Чтобы освежиться в жаркий день, предлагаю попробовать мороженое в одной из трех лучших джелатерий города и отдохнуть у знаменитого фонтана Треви. Ярким финалом экскурсии станет Испанская лестница, которая на самом деле вовсе не испанская. Спускаясь по ступенькам, я расскажу, в каком из римских кафе вы сможете увидеть письмо Гоголя, подскажу, где попробовать свежую недорогую пасту и лучший тирамису и поделюсь советами по самостоятельному изучению Рима.

Мой рассказ будет сопровождаться иллюстрациями: я покажу фотографии некоторых зданий и интерьеров, снимки утраченных памятников и реконструкции гладиаторских боев.