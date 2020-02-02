14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Вечный город без суеты и спешки

Посетить знаковые места, увидеть то, что скрыто от глаз туристов, и раскрыть секреты древнего Рима

София
Задать вопрос
София – ваш гид
Festina lente! «Торопись не спеша» — любимая поговорка Октавиана Августа и девиз нашей прогулки.

Несмотря на размеренный темп, вы увидите не только главные достопримечательности, но и заглянете в секретные уголки и тихие дворики.

Я поделюсь любопытными сюжетами, расскажу о культуре и истории города.

Научу ориентироваться в лабиринтах улочек и посоветую места, где подают лучшие итальянские блюда.
55 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у выхода из метро Colosseo
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
5
Вечный город без суеты и спешки
Вечный город без суеты и спешки

Что вас ожидает

Хроники Античности
Прогулка начнется у стен Колизея: я расскажу о боях, о происхождении отверстий в стенах и об «участии» амфитеатра в строительстве Рима. Проходя через Форумы, вы услышите о том, как жил город в далекие времена великой Империи, о падении столицы и её возрождении. Вы раскроете все секреты площади Венеции, на Капиталийском холме взглянете на античный Рим с другого ракурса, а после полюбуетесь одной из лучших панорам города.

Барочное наследие
Мы пройдем по узким улочкам и заглянем в дворики, скрытые от глаз туристов. Я покажу необычные фонтаны: свадьба с океаном, похищение черепах — в Вечном городе у каждого памятника своя история. Вы побываете на площади, где убили Гая Юлия Цезаря, и услышите легенду о пророческом видении, а после на площади Навона погрузитесь в тайны и перипетии Рима эпохи барокко. Я расскажу о противостоянии главных мастеров Бернини и Борромини и покажу дворец папы Барберини, над которым трудились оба архитектора — страсти кипели поистине итальянские!

Вкусная жизнь
По пути к Пантеону (я объясню, как из языческого храма он стал христианским и какие трансформации претерпел за долгие годы) мы заглянем в церковь, где находятся творения великого Караваджо — знаете ли вы, какой разбойник он был? Чтобы освежиться в жаркий день, предлагаю попробовать мороженое в одной из трех лучших джелатерий города и отдохнуть у знаменитого фонтана Треви. Ярким финалом экскурсии станет Испанская лестница, которая на самом деле вовсе не испанская. Спускаясь по ступенькам, я расскажу, в каком из римских кафе вы сможете увидеть письмо Гоголя, подскажу, где попробовать свежую недорогую пасту и лучший тирамису и поделюсь советами по самостоятельному изучению Рима.

Мой рассказ будет сопровождаться иллюстрациями: я покажу фотографии некоторых зданий и интерьеров, снимки утраченных памятников и реконструкции гладиаторских боев.

Организационные детали

Дополнительных трат, за исключением личных расходов и джелато, не предвидится.

Вечный город без суеты и спешки
Вечный город без суеты и спешки
Вечный город без суеты и спешки
Вечный город без суеты и спешки
Вечный город без суеты и спешки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у выхода из метро Colosseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
София
София
Ciao, меня зовут София! По первому образованию я архитектор и проектировщик интерьеров. Временно оставила свою любимую работу в архитектурном бюро, чтобы продолжить обучение. Сейчас учусь в Римском университете в магистратуре на искусствоведа. Я с удовольствием поделюсь своими знаниями в области искусства и архитектуры, прогуливаясь с вами по многовековым улочкам Рима. Предлагаю влюбиться в Вечный город вместе со мной и проникнуться магией итальянской «дольче виты»!
Напишите мне

14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
2 февраля 2020
Спасибо большое Софии за такую эмоциональную, насыщенную, продолжительную, познавательную, профессиональную экскурсию!
27 декабря 2019
Замечательная экскурсовод София! Все очень понравилось, и маршрут и познавательно для нас очень, все интересно изложено. Поддержит разговор , дружелюбно проведёт экскурсию. На все вопросы отвечает и обьясняет все четко и лаконично. Мы остались очень довольны. Спасибо София
25 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Спасибо Софии, очень интересно рассказывает, предлагает очень интересный маршрут. Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем !!!
13 ноября 2019
София смогла заинтересовать экскурсией, работала с полной отдачей, и высокую оценку хочется поставить еще и потому, что несмотря на сложные погодные условия (временами лил очень сильный дождь) гид была очень позитивной и от экскурсии остались приятные впечатления. А бонусом София еще нас пофоткала на фоне достопримечательностей и подсказала адреса вкусных кафе.
12 ноября 2019
Экскурсия прошла осень хорошо! Бронировали за 1 день, София подстроилась под наш график. Маршрут продуман. Исторические факты чередуются с фактами из повседневной римской жизни, есть дополнительный визуальный материал. Даже небольшой дождь не испортил прогулку) Ещё раз спасибо!
11 ноября 2019
Очень душевная и интересная экскурсия!
8 ноября 2019
В полном восторге от гида и экскурсии, все доступно, информативно и понятно! Очень понравилось! Всем рекомендую, особенно если первый раз в Риме! София ответит на любые вопросы-профессионал! Респект
8 ноября 2019
Огромное спасибо Софии за очень содержательную и интересную экскурсию по Риму. Было очень увлекательно и интересно гулять по городу и открывать его с разных и неизвестных для себя сторон. Действительно увидели все самое главное , и даже больше . Материал был преподнесён в очень простой, понятной и интересной форме. Познавательно, увлекательно и не скучно, всем рекомендую.
4 ноября 2019
Спасибо большое Софии за интересную экскурсию . За 4 часа посетили максимум интересных мест. А самое главное это не было в тягость и рассказы гида были очень интересными !
4 ноября 2019
Экскурсия понравилось . Очень интересно и доходчиво София рассказала о важных вещах . Создала общее впечатление о в ех достопримечательностях Рима . Спасибо ей большое.
Ещё 4 отзыва

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
299 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Сквозь эпохи Вечного городаСквозь эпохи Вечного городаСквозь эпохи Вечного города
От 75 за экскурсию
3 часа
72 отзыва
Архитектурные шедевры, лабиринт секретных улочек, легенды и человеческие судьбы — всё о Риме
Как человек, проживший несколько лет прямо у Пьяцца Навона, я покажу город таким, каким его знают сами римляне. Вместе со мной вы увидите красивейшие места и самые популярные достопримечательности исторического центра Рима, а также побродите по секретным улочкам, узнаете о судьбах жителей Вечного города разных времён — от императоров до мафиози и куртизанок. Открытием станет римская кухня, в восторг выльется свидание с античной и барочной архитектурой, а человеческие истории дополнят образ Рима искоркой жизни.
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы