Спутник В. проводит ещё 1 экскурсию

Дворец в Венеции, на Гранд-канале в районе Каннареджо — истиный образец венецианской готики.

Второе название дворца — «Золотой дом», так как при первоначальной отделке было использовано сусальное золото.

Здание в готическом стиле было построено в XV веке, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео, по заказу патриция Марино Контарини. Ранее на этом месте стоял дворец в византийском стиле, полученный Марино Контарини с приданным жены. Старый дворец был снесен, однако его фрагменты были сохранены в фасаде Ка' д’Оро.

Дворец сменил множество владельцев и неоднократно перестраивался. В 1894 дворец был приобретен бароном Джорджио Франкетти. Барон провел реконструкцию здания по сохранившимся чертежам и картинам вернув ему по мере возможностей исторический облик. Кроме того он основал богатую коллекцию живописи. После его смерти здание вместе с собранием живописи перешло в собственность государства.

С 1927 года и по сей день во дворце располагается галерея Франкетти.