  1. Италия
  2. Экскурсии

Билет в галерею Ка' д'Оро

3
1 отзыв
Спутник В.
Спутник В. – Гид из Венеции
Билет в галерею Ка' д'Оро
Задать вопрос
Билет в галерею Ка' д'Оро
Билет в галерею Ка' д'Оро
Дворец в Венеции, на Гранд-канале в районе Каннареджо — истиный образец венецианской готики.
Второе название дворца — «Золотой дом», так как при первоначальной отделке было использовано сусальное золото.
Здание в готическом стиле было построено в XV веке, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео, по заказу патриция Марино Контарини. Ранее на этом месте стоял дворец в византийском стиле, полученный Марино Контарини с приданным жены. Старый дворец был снесен, однако его фрагменты были сохранены в фасаде Ка' д’Оро.
Дворец сменил множество владельцев и неоднократно перестраивался. В 1894 дворец был приобретен бароном Джорджио Франкетти. Барон провел реконструкцию здания по сохранившимся чертежам и картинам вернув ему по мере возможностей исторический облик. Кроме того он основал богатую коллекцию живописи. После его смерти здание вместе с собранием живописи перешло в собственность государства.
С 1927 года и по сей день во дворце располагается галерея Франкетти.
Что входит
  • входной билет
Начало и место завершения
🚩 Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
Билет в галерею Ка' д'Оро
Билет в галерею Ка' д'Оро
Билет в галерею Ка' д'Оро
Билет в галерею Ка' д'Оро

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник В.
Спутник В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник В. проводит ещё 1 экскурсию

Билет в галерею Ка' Реццонико
20
2 часа
Билет в галерею Ка' Реццонико

Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

Вся Венеция за 2 часа
20
2 часа
Вся Венеция за 2 часа
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Венеции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции
268 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
0
0.4166 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
163 отзыва
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
158
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
162 отзыва
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Живая Венеция
От 169
2.5 часа
Живая Венеция
129 отзывов
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Первый день в Венеции
150
2.5 часа
Первый день в Венеции
96 отзывов
Увидеть главные места города и узнать их тайны