Спутник В. проводит ещё 1 экскурсию

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Билет в галерею Ка' Реццонико

Спутник В.
Спутник В. – Гид из Венеции
Билет в галерею Ка' Реццонико
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Билет в галерею Ка' Реццонико
Билет в галерею Ка' Реццонико
Ка' Реццонико — дворец в Венеции, в районе Дорсодуро, на Гранд-канале. С 1936 года во дворце находится музей 🖼 Венеции XVIII века.
Здание двора построено по проекту архитектора Бальдассара Лонгены в конце XVII — начале XVIII в. Строительство завершилось через много лет после его смерти — под руководством Джорджо Массари в 1745 году. Когда-то здесь жил сын знаменитого английского поэта и драматурга Роберта Браунинга.
Название дворца происходит от фамилии богатого, но не знатного рода, представитель которого приобрёл этот особняк к моменту окончания строительства. Из рода Реццонико происходил римский папа Климент XIII.
Залы дворца украшают роскошная старинная мебель, изящные фрески кисти Тьеполо, хрустальные люстры и более 300 произведений искусства.
Строительство велось по заказу патриция Филиппо Бона.
Что входит
  • входной билет
Начало и место завершения
🚩 Dorsoduro, 3136 30123 Venezia
Билет в галерею Ка' Реццонико
Билет в галерею Ка' Реццонико
Билет в галерею Ка' Реццонико
Билет в галерею Ка' Реццонико

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Спутник В.
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