Спутник В. проводит ещё 1 экскурсию

Ка' Реццонико — дворец в Венеции, в районе Дорсодуро, на Гранд-канале. С 1936 года во дворце находится музей 🖼 Венеции XVIII века.

Здание двора построено по проекту архитектора Бальдассара Лонгены в конце XVII — начале XVIII в. Строительство завершилось через много лет после его смерти — под руководством Джорджо Массари в 1745 году. Когда-то здесь жил сын знаменитого английского поэта и драматурга Роберта Браунинга.

Название дворца происходит от фамилии богатого, но не знатного рода, представитель которого приобрёл этот особняк к моменту окончания строительства. Из рода Реццонико происходил римский папа Климент XIII.

Залы дворца украшают роскошная старинная мебель, изящные фрески кисти Тьеполо, хрустальные люстры и более 300 произведений искусства.

Строительство велось по заказу патриция Филиппо Бона.