Хотите узнать, какие тайны скрывает эта хрупкая, исчезающая в море 🌊 красота?

Я приглашаю Вас на обзорную экскурсию ⛳ по Венеции на русском языке. Вы увидите Площадь Святого Марка — одну из самых красивых 🤩 в Европе, Дворец Дожей (экскурсия в сам дворец по желанию, заказывайте заранее), Церковь ⛪ Санта Мария Формоза, мост Риальто, живописный Венецианский рынок и многое другое.

Экскурсия по Венеции на русском языке, с профессиональным гидом-историком позволит Вам увидеть и узнать гораздо больше, чем обычно удается туристам. По вашему выбору экскурсия может быть пешеходной или водной.

Рекомендуем: Впечатление о Венеции будет неполным без короткой экскурсии 🧭 на остров 🏝️ Мурано. Здесь привычным многовековым укладом живут мастера-стеклодувы. Там мы вместе с вами побываем в одной из мастерских. Вы своими глазами увидите как рождается легендарное муранское стекло, затем мы прогуляемся по улочкам, украшенным стеклянными скульптурами и посетим vetreria — лавочки, где можно приобрести стеклянные муранские сувениры 🎁 на память и в подарок друзьям.

Экскурсия по Венеции продлится 5–6 часов, вместе с посещением острова Мурано — 6–7 часов.

Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.