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Один день в Венеции c гидом-историком

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
В рейтингах самых романтичных городов на планете Венеция неизменно занимает одно из первых мест.

Хотите узнать, какие тайны скрывает эта хрупкая, исчезающая в море 🌊 красота? Я приглашаю вас на обзорную экскурсию ⛳ по Венеции.

Вы увидите площадь Святого Марка – одну из самых красивых 🤩 в Европе, дворец Дожей, церковь ⛪ Санта Мария Формоза, мост Риальто, живописный Венецианский рынок и другие знаковые достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €184 за экскурсию

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Один день в Венеции c гидом-историком
Один день в Венеции c гидом-историком

Что вы увидите

  • Площадь Святого Марка
  • Дворец Дожей (экскурсия во дворец – по желанию)
  • Санта-Мария-Формоза
  • мост Риальто
  • Венецианский рынок
  • По желанию:
  • Остров Мурано
  • Остров Бурано
  • Остров Торчелло
Хотите узнать, какие тайны скрывает эта хрупкая, исчезающая в море 🌊 красота?
Я приглашаю Вас на обзорную экскурсию ⛳ по Венеции на русском языке. Вы увидите Площадь Святого Марка — одну из самых красивых 🤩 в Европе, Дворец Дожей (экскурсия в сам дворец по желанию, заказывайте заранее), Церковь ⛪ Санта Мария Формоза, мост Риальто, живописный Венецианский рынок и многое другое.
Экскурсия по Венеции на русском языке, с профессиональным гидом-историком позволит Вам увидеть и узнать гораздо больше, чем обычно удается туристам. По вашему выбору экскурсия может быть пешеходной или водной.
Рекомендуем: Впечатление о Венеции будет неполным без короткой экскурсии 🧭 на остров 🏝️ Мурано. Здесь привычным многовековым укладом живут мастера-стеклодувы. Там мы вместе с вами побываем в одной из мастерских. Вы своими глазами увидите как рождается легендарное муранское стекло, затем мы прогуляемся по улочкам, украшенным стеклянными скульптурами и посетим vetreria — лавочки, где можно приобрести стеклянные муранские сувениры 🎁 на память и в подарок друзьям.
Экскурсия по Венеции продлится 5–6 часов, вместе с посещением острова Мурано — 6–7 часов.
Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии.
  • Экскурсия по Венеции длится 5-6 часов, вместе с посещением островов – 6-7 часов. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно.
Что не входит
  • Питание возьмите с собой воду
  • Проезд на транспорте (лодки, гондолы)
  • Входные билеты в музеи и церкви
  • Личные расходы (сувениры и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Один день в Венеции c гидом-историком
Один день в Венеции c гидом-историком
Один день в Венеции c гидом-историком
Один день в Венеции c гидом-историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
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