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Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции

2.1
8 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Венеции
Вы поплывете по каналам на гондоле – уникальном транспорте, которое полностью изготовлено вручную и не видоизменялось с XVIII века.

Гондолы очень удобные и всегда красиво 🤩 украшены, а песни гондольеров долго не выходят из головы.

Вы одновременно насладитесь обоими развлечениями: будете неспешно плыть по узким венецианским каналам под баритон баркарол гондольера.

Итальянское слово «barka» означает «лодка», баркарола – песнь лодочника, это отдельный жанр, который точно стоит послушать вживую.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €55 за человека

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Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции
Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции

Что вы увидите

  • Каналы Венеции
Завораживающие баритоны венецианских гондольеров не оставят вас равнодушными во время 40-минутной прогулки по каналам Венеции.
Прогулка на гондоле непременно входит в любую развлекательную программу каждого туриста, отправляющегося к берегам этого города. Как и этих самых берегов, так и гондольеров здесь имеется множество. Потому кататься можно буквально повсюду, где есть каналы. А они в Венеции тоже многочисленны.
Искать гондолу долго не придется. Узенькие лодочки, рассчитанные на 4-6 человек вместительности, ожидают любителей венецианских традиций буквально за каждым углом. Стоит ли кататься на гондоле? Здесь вопросов в принципе быть не может. Поскольку лишив себя этого удовольствия, путешественник отказывает не только себе, но и самой Венеции в удовольствии первых впечатлений от знакомства. Ведь истинное обличие этого уникального города можно увидеть только с одного ракурса – с места пассажира гондолы.
  • Наслаждайтесь культовой поездкой на гондоле по каналам Венеции.
  • Дрейфуйте до Гранд-канала и к небольшим каналам.
  • Слушайте серенады гондольеров и живую музыку.
  • Осматривайте впечатляющие дворцы вдоль берегов каналов Венеции.

Место окончания экскурсии:

    Santa Maria del Giglio Square
    Что входит
    • Прогулка на гондоле
    • Серенада
    Что не входит
    • Экскурсионное сопровождение
    Начало
    🚩 Santa Maria del Giglio Square
    Место завершения
    🏁
    Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции
    Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции
    Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции
    Прогулка на гондоле с серенадой по каналам Венеции

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    TicketsS
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    8 отзывов оставили туристы

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