Завораживающие баритоны венецианских гондольеров не оставят вас равнодушными во время 40-минутной прогулки по каналам Венеции.

Прогулка на гондоле непременно входит в любую развлекательную программу каждого туриста, отправляющегося к берегам этого города. Как и этих самых берегов, так и гондольеров здесь имеется множество. Потому кататься можно буквально повсюду, где есть каналы. А они в Венеции тоже многочисленны.

Искать гондолу долго не придется. Узенькие лодочки, рассчитанные на 4-6 человек вместительности, ожидают любителей венецианских традиций буквально за каждым углом. Стоит ли кататься на гондоле? Здесь вопросов в принципе быть не может. Поскольку лишив себя этого удовольствия, путешественник отказывает не только себе, но и самой Венеции в удовольствии первых впечатлений от знакомства. Ведь истинное обличие этого уникального города можно увидеть только с одного ракурса – с места пассажира гондолы.

Наслаждайтесь культовой поездкой на гондоле по каналам Венеции.

Дрейфуйте до Гранд-канала и к небольшим каналам.

Слушайте серенады гондольеров и живую музыку.

Осматривайте впечатляющие дворцы вдоль берегов каналов Венеции.

Место окончания экскурсии:

Santa Maria del Giglio Square