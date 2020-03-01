Экскурсии по островам Венецианской лагуны

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Пунктуальность, профессионализм, ваша безопасность

Мы создали эту услугу, чтобы избавить вас от головной боли: где найти обменник, докуда заказать такси и как справиться с чужим языком. Наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с вещами и довезёт до площади Рима на автомобиле представительского класса. Далее сопроводит до пирса, где вас будет ждать водное такси. И катер уже доставит до причала вашего отеля. Ciao, Italia!