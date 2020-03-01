Экскурсии по островам Венецианской лагуны

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  3. Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси

Комфортабельная поездка до города и моторный катер до вашего отеля на главном острове

Сергей
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Сергей – экскурсионное агентство
По прилёте в Венецию можно запросто растеряться.

Как добраться до отеля, ведь город стоит на воде? Предлагаем спокойно доехать до Венеции на автомобиле бизнес-класса, после чего пересесть на водное такси и доплыть до острова.

В аэропорту вас встретит лицензированный водитель с табличкой и аккуратно довезёт до пункта назначения.
210 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — зона прибытия в аэропорту Венеция Марко Поло (VCE)
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Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Пунктуальность, профессионализм, ваша безопасность
Мы создали эту услугу, чтобы избавить вас от головной боли: где найти обменник, докуда заказать такси и как справиться с чужим языком. Наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с вещами и довезёт до площади Рима на автомобиле представительского класса. Далее сопроводит до пирса, где вас будет ждать водное такси. И катер уже доставит до причала вашего отеля. Ciao, Italia!

Организационные детали

  • Индивидуальный трансфер возможно заказать как из аэропорта, так и в аэропорт.
  • Количество пассажиров — до 3 человек + 3 багажа.
  • В данный трансфер включено водное такси до отеля в Венеции.
  • Автомобиль бизнес-класса Mercedes Benz Class E, BMW Series 5 Business и подобные.
  • Все наши водители лицензированные.
  • Внимание! В стоимость включено водное такси от площади Рима в Венеции до отеля на главном острове. Если ваш отель расположен на других островах Венецианской лагуны, таких как Лидо, Мурано, Бурано, Торчелло, Джудекка и других мелких островах — водное такси оплачивается дополнительно наличными. Стоимость доплаты уточняйте в переписке.
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси
Трансфер из аэропорта Марко Поло в Венецию + водное такси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — зона прибытия в аэропорту Венеция Марко Поло (VCE).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мы — трансферная компания. Организовываем трансферы по Италии с 2010 года. В нашем автопарке 22 автомобиля, расположенные в крупных аэропортах Италии.
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