Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

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Трансфер Венеция Аэропорт "Марко Поло" → Венеция

Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Венеции
Трансфер Венеция Аэропорт "Марко Поло" → Венеция
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 0.3 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €200 за экскурсию

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Трансфер Венеция Аэропорт "Марко Поло" → Венеция
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.

Внимание! Если Вы прилетаете в Марко Поло, то у Вас есть 2 варианта трансфера на выбор:

  • Преодолеть часть пути – от аэропорта до Площади Рима – на обычном такси, а часть – от Площади Рима до своего отеля - на водном.
  • Если вам не требуется водное такси, вы можете заказать только трансфер на автомобиле 🚘, доехать до Площади Рима и добраться до отеля самостоятельно.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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