24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Венеции мы были впервые и естественно, что при организации поездки хотелось, чтобы визит в этот город стал для нас незабываемым. Мы планировали поездку в Венецию из Вероны, общее время пребывания в городе около 9 часов. До поездки, я ознакомилась с отзывами в интернете, чтобы понять, куда идти в Венеции, как передвигаться и какие основные достопримечательности смотреть. Получив необходимую информацию я поняла, что самым идеальным решением для нас будет индивидуальная экскурсия. Это всегда дает возможность ближе познакомиться с городом, узнать его историю, интересные факты и события, о которых ты никогда не прочитаешь в книгах (банально из-за нехватки времениJ). Для поиска индивидуальных экскурсий я всегда использую только сайт tripster, это просто находка для путешественников, отдельное спасибо организаторам. Это удивительно, что, находясь в любой точке мира, ты без проблем можешь заказать любую экскурсию в интернете, на любую тему, на любой вкус и кошелек. В общем, чтобы как можно ближе познакомиться с Венецией, культурно обогатиться и провести время в компании интеллектуально развитого человека, мы забронировали экскурсию «Венеция: история и судьбы» у Юлии. Начнем с того, что Юлия любезно встретила нас на вокзале, это оказалось очень комфортным. Если бы нам пришлось идти до какой-нибудь локации самостоятельно (например, Площади Сан-Марко), мы бы точно не добрались, поскольку в таком городе как Венеция можно просто потеряться, не потому что он большой и не понятный, а потому что он настолько красив, что разинув рты можно зависнуть на какой-нибудь площади (глазеть по сторонам и фоткаться) или увлечься походами по магазинам (особенно для истинных шопоголиков, которых привлекают удивительные милые вещицы в подарок родным и близким). В общем, Юлия была нашим незаменимым проводником по городу. Наш маршрут от вокзала Санта Лючия начался с моста Скальци, стоя на котором, ты просто в шоке от осознания того, что находишься в Венеции, городе-сказке, городе – мечте. Рот от удивления у меня открылся, я не верила, что реально нахожусь в Венеции. Сразу хочется всего и много - и прокатиться на гондолах и на вапоретто и фоткаться у каждого столба, но не спешите бросаться в омут с головой, не спеша гуляйте по городу, наслаждайтесь его великолепием/величием и изысканностью. Нам очень повезло с погодой, принимая во внимание жару в 28 градусов, Юлия заботливо делала остановки в тени, давая нам передышки, рассказывала интересные факты о Венеции и жизни итальянцев. Во время остановок мы не только культурно обогащались, успевали насладиться видами прекрасного города, но и конечно сделать фотографии. И я и муж в восторге от экскурсии, 3 часа пролетели незаметно (только одевайте удобную обувь). Юля провела нас по самым знаковым местам города и рассказала много увлекательного и интересного. По рекомендации Юлии мы покатались на гондоле, но не по Гранд-каналу, а по узким канальчикам Венеции. Это незабываемое впечатление, море эмоций, даже речи не идет о том, чтобы жалеть о потраченных 80 евро за 35 минут. Быть в Венеции и не кататься на гондоле, лично для меня - перступление. Мы от всей души благодарны Юлии за прекрасную беседу/прогулку/экскурсию, её восхищение Венецией передалось и нам, теперь мы тоже влюблены в этот город! Рекомендуем всем!