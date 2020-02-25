24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Венеция: история и судьбы

Увидеть культовые места и узнать городские тайны

Юлия
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Юлия – ваш гид
Венеция — город вне Времени, один из самых загадочных и желанных для путешественников.

Вам предстоит погулять по его таинственным улицам, набережным и мостам.

Вы почувствуете чарующую атмосферу Венеции, где пышное веселье соседствует с необъяснимой меланхолией и узнаете об интересном переплетении судеб местных жителей и великих исторических событий.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.88
Венеция: история и судьбы
Венеция: история и судьбы

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
Мы пройдем через знаменитую площадь Святого Марка, Королевские сады и мост Академии. Вы увидите церковь Сан-Маурицио и железнодорожный вокзал Санта Лючия на берегу Гранд канала и мост Риальто. Мы погуляем по живописному району Дорсодуро, заглянем в Санта Мария Делла Салюте и пройдем по узким «кале» вдоль каналов. Вы увидите изумительные произведения рук человеческих и почувствуете атмосферу вечности необычного города в лабиринте из каналов и нескончаемом многоголосье толпы.

Легенды города на воде
Венеция — место счастливых возможностей и роковых случайностей. Я расскажу, как одна венецианка благодаря своему любопытству спасла Республику. Вы узнаете, почему и как казнили священника одной из старейших церквей города и кто был единственным беглецом за все время существования венецианской тюрьмы. Венеция — это город мудрых правителей, великих полководцев, художников и мыслителей, талантливых поэтов и писателей, а также обычных горожан. Я расскажу об интересных переплетениях судеб местных жителей и великих исторических событий и поделюсь с вами множеством любопытных фактов, которые вошли в историю Венеции и стали ее неотъемлемой частью.

Организационные детали

Я гибкий гид и могу скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий.

Венеция: история и судьбы
Венеция: история и судьбы
Венеция: история и судьбы
Венеция: история и судьбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я живу в Италии уже несколько лет и не устаю удивляться красоте этой чудесной страны. После окончания курсов по подготовке гидов моя любовь к ней возросла еще сильнее. Я люблю путешествовать, интересуюсь историей и искусством Италии и очень люблю итальянскую кухню. Все экскурсии я разрабатываю сама, используя самые разные источники (в том числе и рассказы местных жителей). Буду очень рада поделиться с вами моими знаниями, «открытиями» и, конечно, любовью к этой удивительной стране.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Очень довольна экскурсией! Юлия - очень знающий гид, и просто приятный человек! Было интересно, познавательно, и просто весело 😁! От дворцов до чикеттерий! Экскурсию безусловно рекомендую тем, кто первый раз в Венеции, и не только.
11 февраля 2020
Юлия-супер гид!!! Настолько грамотно проводится её экскурсия, что полностью погружаешься в ту эпоху. Знает ответ на любой вопрос, кладезь информации!
Юлия просто живёт этой работой.
26 декабря 2019
Спасибо Юлии, всё было интересно, доступно рассказано и показано. Венеция нам понравилась.
14 ноября 2019
Экскурсия-прогулка по не самым туристическим местам Венеции.
Было познавательно, спасибо.
29 сентября 2019
Большое спасибо Юлии за экскурсию 27.09.2019 г., которую она провела для моей мамы и племянницы. Они в восторге! Всё очень хорошо!!!!!
24 сентября 2019
В Венеции мы были впервые и естественно, что при организации поездки хотелось, чтобы визит в этот город стал для нас незабываемым. Мы планировали поездку в Венецию из Вероны, общее время пребывания в городе около 9 часов. До поездки, я ознакомилась с отзывами в интернете, чтобы понять, куда идти в Венеции, как передвигаться и какие основные достопримечательности смотреть. Получив необходимую информацию я поняла, что самым идеальным решением для нас будет индивидуальная экскурсия. Это всегда дает возможность ближе познакомиться с городом, узнать его историю, интересные факты и события, о которых ты никогда не прочитаешь в книгах (банально из-за нехватки времениJ). Для поиска индивидуальных экскурсий я всегда использую только сайт tripster, это просто находка для путешественников, отдельное спасибо организаторам. Это удивительно, что, находясь в любой точке мира, ты без проблем можешь заказать любую экскурсию в интернете, на любую тему, на любой вкус и кошелек. В общем, чтобы как можно ближе познакомиться с Венецией, культурно обогатиться и провести время в компании интеллектуально развитого человека, мы забронировали экскурсию «Венеция: история и судьбы» у Юлии. Начнем с того, что Юлия любезно встретила нас на вокзале, это оказалось очень комфортным. Если бы нам пришлось идти до какой-нибудь локации самостоятельно (например, Площади Сан-Марко), мы бы точно не добрались, поскольку в таком городе как Венеция можно просто потеряться, не потому что он большой и не понятный, а потому что он настолько красив, что разинув рты можно зависнуть на какой-нибудь площади (глазеть по сторонам и фоткаться) или увлечься походами по магазинам (особенно для истинных шопоголиков, которых привлекают удивительные милые вещицы в подарок родным и близким). В общем, Юлия была нашим незаменимым проводником по городу. Наш маршрут от вокзала Санта Лючия начался с моста Скальци, стоя на котором, ты просто в шоке от осознания того, что находишься в Венеции, городе-сказке, городе – мечте. Рот от удивления у меня открылся, я не верила, что реально нахожусь в Венеции. Сразу хочется всего и много - и прокатиться на гондолах и на вапоретто и фоткаться у каждого столба, но не спешите бросаться в омут с головой, не спеша гуляйте по городу, наслаждайтесь его великолепием/величием и изысканностью. Нам очень повезло с погодой, принимая во внимание жару в 28 градусов, Юлия заботливо делала остановки в тени, давая нам передышки, рассказывала интересные факты о Венеции и жизни итальянцев. Во время остановок мы не только культурно обогащались, успевали насладиться видами прекрасного города, но и конечно сделать фотографии. И я и муж в восторге от экскурсии, 3 часа пролетели незаметно (только одевайте удобную обувь). Юля провела нас по самым знаковым местам города и рассказала много увлекательного и интересного. По рекомендации Юлии мы покатались на гондоле, но не по Гранд-каналу, а по узким канальчикам Венеции. Это незабываемое впечатление, море эмоций, даже речи не идет о том, чтобы жалеть о потраченных 80 евро за 35 минут. Быть в Венеции и не кататься на гондоле, лично для меня - перступление. Мы от всей души благодарны Юлии за прекрасную беседу/прогулку/экскурсию, её восхищение Венецией передалось и нам, теперь мы тоже влюблены в этот город! Рекомендуем всем!
24 сентября 2019
Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Мы получили много информации, которой не прочитаешь в интернете,
16 сентября 2019
Мне все безумно понравилось! Спасибо оголмное Юлии за экскурсию. Очень важно при первом знакомстве с городом, в котором никогда не была, но давно мечтала сразу получить хорошие впечатления. Благодаря Юлии это удалось на 1000 % Еще раз спасибо за прекрасную экскурсию!
5 августа 2019
Захватывающая, познавательная, интересная экскурсия. Юлия - замечательная. В следующий раз обязательно будем брать экскурсию.
15 июня 2019
Очень хорошо, интересно и увлечено, Юля провела экскурсию. Хочется ходить и слушать ее еще...
Ещё 14 отзывов

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