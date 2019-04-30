2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гетто и его многоэтажки

Приглашаю вас познакомиться с районом Каннареджо и посмотреть, как течёт повседневная жизнь венецианцев. Мы пройдем вдоль канала и заглянем в тихий дворик церкви Святого Иова, излюбленное место городских котов. Прогуляемся по улочкам самого первого в мире гетто — вы услышите историю его образования и поймете, какое влияние оно оказало на жизнь в Светлейшей Республике. Посмотрим на первые «многоэтажки» и научимся «угадывать» синагоги в обычных с виду зданиях. Вы узнаете, как возник прекрасный сад на месте, где тысячу лет назад были непроходимые заросли камыша, и что было в завещании последнего Дожа.

По следам Тинторетто

Вы побываете на площади Мавров и навестите дом, где родился и прожил всю жизнь известный художник Якопо Робусти, прозванный Тинторетто. Коренной венецианец, он никогда не покидал свой любимый город — по пути нам встретится немало мест, связанных с его жизнью и творчеством. Так, мы увидим прекрасный храм Мадонны-Дель-Орто, который наполнен шедеврами Тинторетто; здесь же похоронен и он сам. На прогулке вы узнаете не только о жизни великого Мастера, но и о других интересных исторических фактах и легендах: какой святой помогает излечить глазные болезни, почему люди превращались в камни и как правильно загадать желание, чтобы оно исполнилось.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет интересна людям, которые уже видели основные достопримечательности Венеции, а также тем, кто впервые в городе, но имеет представление о темах экскурсии и хочет углубить свои знания.