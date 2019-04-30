2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по району Каннареджо, увидеть, как живут горожане, и открыть настоящую Венецию

Юлия
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Юлия – ваш гид
На моей экскурсии вы узнаете подлинную Венецию, над которой время не властно.

Здесь вы не встретите толпы туристов, зато увидите местных жителей, услышите крики детворы, гоняющей мяч во дворе, и насладитесь умиротворяющим пейзажем почти пустынных калле.

Мы пройдем по переулкам старого гетто, заглянем в дворик церкви Святого Иова, полюбуемся храмом Мадонны-Дель-Орто и посмотрим на дом великого Тинторетто.

В этом уголке Венеции вы ощутите вечность этого дивного города — и откроете его для себя с новой стороны.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Венеция за туристическим фасадом
Венеция за туристическим фасадом

Что вас ожидает

Гетто и его многоэтажки
Приглашаю вас познакомиться с районом Каннареджо и посмотреть, как течёт повседневная жизнь венецианцев. Мы пройдем вдоль канала и заглянем в тихий дворик церкви Святого Иова, излюбленное место городских котов. Прогуляемся по улочкам самого первого в мире гетто — вы услышите историю его образования и поймете, какое влияние оно оказало на жизнь в Светлейшей Республике. Посмотрим на первые «многоэтажки» и научимся «угадывать» синагоги в обычных с виду зданиях. Вы узнаете, как возник прекрасный сад на месте, где тысячу лет назад были непроходимые заросли камыша, и что было в завещании последнего Дожа.

По следам Тинторетто
Вы побываете на площади Мавров и навестите дом, где родился и прожил всю жизнь известный художник Якопо Робусти, прозванный Тинторетто. Коренной венецианец, он никогда не покидал свой любимый город — по пути нам встретится немало мест, связанных с его жизнью и творчеством. Так, мы увидим прекрасный храм Мадонны-Дель-Орто, который наполнен шедеврами Тинторетто; здесь же похоронен и он сам. На прогулке вы узнаете не только о жизни великого Мастера, но и о других интересных исторических фактах и легендах: какой святой помогает излечить глазные болезни, почему люди превращались в камни и как правильно загадать желание, чтобы оно исполнилось.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет интересна людям, которые уже видели основные достопримечательности Венеции, а также тем, кто впервые в городе, но имеет представление о темах экскурсии и хочет углубить свои знания.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся.

Венеция за туристическим фасадом
Венеция за туристическим фасадом
Венеция за туристическим фасадом
Венеция за туристическим фасадом
Венеция за туристическим фасадом
Венеция за туристическим фасадом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я живу в Италии уже несколько лет и не устаю удивляться красоте этой чудесной страны. После окончания курсов по подготовке гидов моя любовь к ней возросла еще сильнее. Я люблю путешествовать, интересуюсь историей и искусством Италии и очень люблю итальянскую кухню. Все экскурсии я разрабатываю сама, используя самые разные источники (в том числе и рассказы местных жителей). Буду очень рада поделиться с вами моими знаниями, «открытиями» и, конечно, любовью к этой удивительной стране.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 апреля 2019
Спасибо Юлие за интересную экскурсию! Рекомендую ее тем, кто устал от толп туристов и хочет увидеть настоящую Венецию глазами местных жителей.
19 февраля 2019
Замечательная экскурсия и прекрасный гид! Великолепная подача информации, внимательное отношение к слушателям, высокий профессионализм и любовь гида к своему делу. Экскурсия будет интересна и тем, кто только начинает свое знакомство с Венецией, и тем, кто бывал в ней не раз. Однозначно рекомендую всем!

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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