ЧТО ВЫ ПОСЕТИТЕ:Тюльпановое деревоВ самом начале пути вы увидите тюльпановое дерево 🌲, которое знаменито своими исполинскими размерами и огромными цветами. Только представьте: этому дереву более 750 лет!Дегустации в ауле Большой КичмайДолина реки Шахе, аул Большой Кичмай. Здесь вы посетите пасеку и сыроварню. Вы увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. И, конечно же, попробуете сыр, мёд и вино 🍷 на вкус. Переправа через горную реку ШахеПрокатитесь по горной реке на вездеходе — и вы у цели! Море 🌊 эмоций и адреналина гарантированы. Урочище ДжегошВ урочище Джегош вы попадете на каскад из 33 водопадов, достигающих 12 метров в высоту. Вы можете искупаться в каменных чашах, если не боитесь холодной воды, конечно. Кавказское застольеЭто концертная программа адыгейского ансамбля «Казбек»: танцы 💃, песни и конкурсы от настоящего тамады. Вы прикоснетесь к культуре горских народов, которые когда-то проживали здесь.

Еда и напитки оплачиваются отдельно. Этнографический музейЭтнографический музей 🖼 под открытым небом — познавательный бонус этой поездки. Важная информация: • Питание 🍽️ на маршруте осуществляется за собственный счет;