Каньон Псахо на квадроцикле

Авто
Авто – Гид из Адлера
Если Вы любите сложные маршруты, препятствия и отдых на «износ», этот маршрут был разработан специально для Вас! Здесь Вы не найдете проторенных дорожек — только драйв, только экстрим.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 8 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле

Что вы увидите

  • Каньон Псахо
Программа поездки:Программа разбивается на несколько этапов, после прохождения которых, Вас ждет небольшая передышка на самых крутых видовых точках. Покорим лесные тропы, полюбуемся сухим Каньоном Псахо, искупаемся в горном озере и обязательно покорим лесную реку. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколёсной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, Краснофлотская ул., 11А
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле
Каньон Псахо на квадроцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Авто
Авто
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Авто проводит ещё 4 экскурсии

По сказочному лесу на квадроцикле
5 000
2 часа
По сказочному лесу на квадроцикле
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
15 000
6 часов
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
Белые скалы на квадроциклах
10 000
4 часа
Белые скалы на квадроциклах
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
2 500
1 час
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
31 отзыв
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
9500
8 550
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
12 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Джип-тур на каньоны реки Псахо
1 750
6 часов
Джип-тур на каньоны реки Псахо
1 отзыв
Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
скидка10%
2000
1 800
11 часов
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Через Гагры, Голубое озеро и Рицу — к самому зрелищному водопаду региона
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
1 000
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
2 отзыва
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам