Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !

Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!

И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!

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