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Кольцо Абхазии

Триоль
Триоль – Гид из Адлера
Кольцо Абхазии
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Кольцо Абхазии
Кольцо Абхазии

Что вы увидите

  • Колонада Гагры, замок принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш.
  • Озеро Голубое, водопад Девичьи и Мужские слезы.
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица, молочный водопад, дача Сталина
  • курорт Пицунда, храм, купание в море
  • Новый Афон Монастырь, пещера
  • Село Лыхны, храм Успения Cвятой богородицы.
  • Дегустация абхазских вин
Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !
Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!
И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!

Вы посетите :

  • Приморский парк 🌳, основанный монахами, прибывшими из Греции в конце XIX в. Пруды с лебедями. Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г. Храм апостола Симона Кананита, построенный IX-X вв., на месте его погребения. Знаменитая Ново-Афонская пещера (1 км., 400 м. ). Пантелеймоновский собор.
  • А также будет проведена обзорно-познавательная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям и красивейшим местам курорта. Гагра, основана в 1902 г., принцем Ольденбурским.
  • Коллонада с фонтаном, постр., в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» — 1902 г.. Храм IV-V вв.. Смотровая панорамная площадка. Приморский парк, заложен в 1902 году. Крепость Абаата IV-Vвв.. Дворец принца 1904 г.. Морской обзорный пирс и 2 часа купания в море.
Что входит
  • Рицинский заповедник
  • Новоафонская пещера
  • Дача Сталина
  • услуги гида
  • транспорт и отличное настроение :)
Начало и место завершения
🚩 Оговаривается индивидуально
Кольцо Абхазии
Кольцо Абхазии
Кольцо Абхазии
Кольцо Абхазии
Кольцо Абхазии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Триоль
Триоль
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