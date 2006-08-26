Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает

Сторожевая крепость, водопады и подвесной мост

Вы посетите водопады Джирхва и Борода высотой более 20 метров. Пройдете по старинному немецкому мосту и полюбуетесь самой длинной рекой Абхазии. Подниметесь на древнюю сторожевую крепость Хасан-Абаа и узнаете, как она помогала защищать подходы к Бзыбскому ущелью. Я расскажу историю 📖 этих удивительных мест, покажу лучшие ракурсы для фото и сделаю все, чтобы вы смогли сполна насладиться фантастической природой страны.

Скальный монастырь, форелевое хозяйство и Гагра

На автомобиле 🚘 мы отправимся к Отхарскому монастырю. Вы увидите монашеские кельи, высеченные в скале на высоте 50 метров, и черные воды реки Мчишта. А также посетите форелевое хозяйство, где сможете самостоятельно поймать рыбу 🐟 на обед. На обратном пути заедете на смотровую площадку над Гагрой и оцените символ курорта — белоснежную колоннаду.

Организационные детали