Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Поход к водопадам Джирхва, Борода и Отхарский скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии

Александр
Александр – Гид из Адлера
Приглашаю посетить места, не входящие в стандартные маршруты по «стране души».

Вы пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь, подниметесь на сторожевую крепость, осмотрите скальный монастырь и отдохнете на форелевом хозяйстве.

А я расскажу, как складывалась история 📖 Абхазии, кто основал ее первый курорт и как живут местные сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия

Что вас ожидает

Сторожевая крепость, водопады и подвесной мост
Вы посетите водопады Джирхва и Борода высотой более 20 метров. Пройдете по старинному немецкому мосту и полюбуетесь самой длинной рекой Абхазии. Подниметесь на древнюю сторожевую крепость Хасан-Абаа и узнаете, как она помогала защищать подходы к Бзыбскому ущелью. Я расскажу историю 📖 этих удивительных мест, покажу лучшие ракурсы для фото и сделаю все, чтобы вы смогли сполна насладиться фантастической природой страны.

Скальный монастырь, форелевое хозяйство и Гагра
На автомобиле 🚘 мы отправимся к Отхарскому монастырю. Вы увидите монашеские кельи, высеченные в скале на высоте 50 метров, и черные воды реки Мчишта. А также посетите форелевое хозяйство, где сможете самостоятельно поймать рыбу 🐟 на обед. На обратном пути заедете на смотровую площадку над Гагрой и оцените символ курорта — белоснежную колоннаду.

Организационные детали

  • Мы будем не только ездить на автомобиле 🚘, но и много ходить пешком по заповедным местам
  • Входные билеты 🎫 включены в стоимость
  • Обед в кафе на форелевом хозяйстве оплачивается дополнительно
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия
Нетипичная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день. Меня зовут Саша, я живу в Сочи с 2010 года. Увлекаюсь туризмом и горными походами. С радостью покажу самые живописные места в нашем крае и в соседней Абхазии. Надеюсь на скорую встречу.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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