Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца...
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии — Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города — Колоннады и ресторана Гагрипш. Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото.
По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.
По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.
Что вы увидите 🤩
- Новоафонский мужской монастырь
- 👌 станция Псырцха
- 👌 рукотворный водопад
- 👌 Новоафонская пещера
- 👌 грот Симона Канонита
- 👌 Анакопийская крепость (часть пути пешком)
- 👌 Лебединое озеро с рыбками
- 👌 фотолокация у водопада
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города - Колоннады и ресторана Гагрипш.
Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото. По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в Пещеру 500 р
- Грот Симона Кананита 200р
- Обед
- Место начала и завершения
- Адрес вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно
Марина М.
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