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Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.

Сергей М.
Сергей М. – Гид из Адлера
Сочи-любимый курорт россиян.

По историческим и памятным местам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🎫Онлайн билеты

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.
Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.

Что вы увидите

  • Объекты показа:
  • Мацеста - сердце курорта
  • Башня на горе Ахун
  • Санаторий им. Серго Орджоникидзе
  • Зимний театр
  • Форт Александрия.
  • Исторический бульвар
  • Памятники архитектуры федерального значения - морской и ж/д вокзалы Сочи, Собор Святого Архистратига Михаила.
  • Парки Ривьера и Дендрарий
  • "Дом с приведениями" - Дача полковника Квитко.
  • Концертный зал "Фестивальный"
На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории 📖 города-курорта Сочи.
Сможете увидеть прекрасные памятники истории и архитектуры.
Пройтись по красивейшим местам исторического центра Сочи.
Что входит
  • Трансфер
  • услуги экскурсовода.
Что не входит
  • Стоимость обеда. Ориентировочно 500 руб.
Начало
🚩 От места проживания туристов
Место завершения
🏁 У места проживания туриста
Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.
Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.
Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.
Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.
Сочи-любимый курорт россиян. По историческим и памятным местам.

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей М.
Сергей М.
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Сергей М. проводит ещё 1 экскурсию

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